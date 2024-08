McDonald’s perde estimativas do segundo trimestre, já que as vendas nas mesmas lojas diminuem pela primeira vez desde a pandemia

O McDonald’s (MCD) relatou lucros e receitas no segundo trimestre que ficaram aquém das expectativas de Wall Street, já que os preços mais altos do menu compensaram apenas parcialmente a diminuição do tráfego de pedestres.

Isto resultou num declínio nas vendas nas mesmas lojas pela primeira vez desde o início da pandemia, destacando os desafios mesmo quando a empresa introduziu opções económicas, como o acordo de refeição de 5 dólares.

O McDonald’s relatou receita de US$ 6,49 bilhões, um aumento de 2,01% ano a ano, mas abaixo dos US$ 6,63 bilhões estimados.

O lucro ajustado por ação foi de US$ 2,97, abaixo dos US$ 3,07 previstos.

As vendas mesmas lojas diminuíram 1%, contrariando o aumento esperado de 0,84%. Este é o primeiro declínio trimestral desde o quarto trimestre de 2020.

No último trimestre, outros gigantes de alimentos e bebidas – da Starbucks ao KFC e à Pizza Hut relataram uma redução nas vendas nas mesmas lojas, à medida que os clientes se tornaram cada vez mais impulsionados pelo valor.

Vendas nas mesmas lojas caem 1%

Nos EUA, as vendas nas mesmas lojas caíram 0,7%, a primeira queda em 16 trimestres, impulsionadas pela diminuição do tráfego de pedestres, mas parcialmente compensadas pelos preços mais elevados dos menus.

Isto contrastou fortemente com o aumento de 10,3% que a empresa reportou nos EUA durante o mesmo trimestre do ano passado.

As vendas em locais de propriedade internacional caíram 1,1%, com a França apresentando um crescimento negativo significativo.

Os mercados internacionais licenciados para desenvolvimento registaram um declínio de 1,3%, afectados por questões geopolíticas como o conflito no Médio Oriente e a redução do crescimento na China. No entanto, houve crescimento positivo na América Latina e no Japão.

'Excelente execução'

O CEO do McDonald’s, Chris Kempczinski, enfatizou o foco da empresa na “execução excepcional” de ofertas de valor e impulsionadores estratégicos de crescimento, como produtos de frango e programas de fidelidade.

Apesar destes esforços, o ambiente macroeconómico continua a ser difícil.

O acordo de refeição de US$ 5, lançado no final de junho e prorrogado até agosto, visa atrair consumidores preocupados com o orçamento.

Este acordo mostrou algum sucesso em aumentar o tráfego de pedestres e a percepção da marca como acessível.

O crescimento positivo nas vendas digitais e de entrega foi um ponto positivo, com os membros fidelizados contribuindo com quase US$ 7 bilhões em vendas digitais em 50 mercados, acima dos US$ 6 bilhões no primeiro trimestre.

A reação inicial do mercado ao relatório de lucros foi um declínio de 1% nas ações do McDonald’s, embora posteriormente tenham subido 0,7% no pré-mercado.

Analistas como Jon Tower, do Citi, expressaram preocupações sobre a eficácia das iniciativas de valor de curto prazo do McDonald’s na geração de tráfego.

“Os investidores de longo prazo consideram a avaliação atraente”, com os jogos de valor da empresa “eventualmente” funcionando, acrescentou Tower. Mas é incerto quanto tempo levará para o crescimento das vendas nos EUA “reacelerar”, disse ele, citado pelo Yahoo Finance.

O analista da BTIG, Peter Saleh, disse ao Yahoo Finance que o acordo de refeição de US$ 5 pode ser estendido ainda mais enquanto o McDonald’s desenvolve uma plataforma de valor permanente. No entanto, os franqueados relataram que o negócio impacta as margens, com alguns recuando nos esforços de marketing devido a preocupações com a rentabilidade.

Perspectivas para o segundo semestre de 2024

Olhando para o futuro, o McDonald’s não forneceu orientações específicas para os próximos trimestres, mas continua empenhado na sua estratégia de “Aceleração dos Arcos”.

“Estamos confiantes de que Accelerating the Arches é o manual certo para o nosso negócio e, como os consumidores são mais exigentes com seus gastos, estamos focados na excelente execução de entrega de valor diário confiável e na aceleração de fatores estratégicos de crescimento, como frango e fidelidade”, Kempczinski disse.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.