O mercado imobiliário saudita cresce, mas a crise de acessibilidade se aproxima em meio à visão 2030

O programa habitacional da Arábia Saudita, no âmbito do seu ambicioso programa Visão 2030, foi uma bênção mista para o mercado residencial do país. Embora o apoio ao financiamento habitacional tenha levado a um aumento da propriedade de habitação, conforme previsto, o aumento súbito da procura de habitação está a aumentar significativamente os preços, o que leva a problemas de acessibilidade.

Mesmo assim, o mercado continua a movimentar-se, com as três principais cidades da Arábia Saudita – Riade, Jeddah e Dammam a registarem alterações positivas em termos anuais, tanto nos volumes como nos valores das transacções residenciais.

Transição repentina de aluguel para propriedade, aumentando os preços e as taxas de hipoteca

De acordo com Faisal Durrani, sócio e chefe de pesquisa MENA (Oriente Médio e Norte da África) da consultoria global Knight Frank, quase 62% dos cidadãos sauditas alcançaram o status de propriedade, o que é um bom presságio para a conclusão da meta do governo de taxa de propriedade de casa de 70%. no país. Para conseguir isso, o governo forneceu financiamento acessível, financiamento de longo prazo a taxas fixas e outras ferramentas.

Durrani disse em vez disso:

“Mas, como você pode imaginar, esse súbito desbloqueio da demanda reprimida para a transição do aluguel para a propriedade resultou em alguns aumentos de preços bastante significativos. Se falarmos de uma cidade como Riade, vimos os preços dos apartamentos aumentarem 60% em últimos três anos. E claramente, os rendimentos não aumentaram a uma taxa proporcional.”

Durrani acrescenta que isto causou problemas de acessibilidade, com as taxas hipotecárias também galopando de menos de 1%, há cerca de 4 anos, para 6% hoje, com o país a reflectir a política fiscal dos EUA, como a maioria das nações do Golfo.

“Portanto, é claro que as pessoas estão tendo que economizar por mais tempo para poder economizar um depósito suficiente para fazer a transição do aluguel para a propriedade”, disse ele.

De acordo com a ‘Revisão do Mercado Residencial da Arábia Saudita – Verão de 2024’ da empresa, os volumes e valores de transações residenciais na Arábia Saudita aumentaram 48% (50.434 negócios) e 64% (SAR 42,4 bilhões) nos últimos 12 meses.

Bancos e instituições financeiras concederam empréstimos hipotecários residenciais no valor de 7,8 mil milhões de SAR (2 mil milhões de dólares) a particulares em março de 2024, marcando o máximo em 13 meses (Banco Central Saudita), refere o relatório.

Riad precisa de mais estoque para alugar para seus jovens profissionais

Riad, capital da Arábia Saudita, registrou níveis historicamente elevados de número e valor total de vendas, que aumentaram 107% e 96%, respectivamente, segundo o relatório Knight Frank.

No entanto, há uma grande oportunidade, em grande parte inexplorada, na cidade de desenvolver ações de construção para alugar, já que os profissionais de 20 e poucos anos aqui não estão procurando comprar uma casa, mas sim alugá-la.

“60% da população saudita tem menos de 30 anos. Agora, muitos jovens sauditas estão a migrar pelo reino em busca de melhores oportunidades de emprego, normalmente mudando-se para Riade, que é o centro da maior parte da actividade económica”, diz Durrani.

“Um jovem saudita de 20 e poucos anos, solteiro, que chega pela primeira vez a uma grande cidade nova como Riad, não vai necessariamente querer ter uma casa própria. Ele gostaria de alugar uma. E você provavelmente vai querer procure algo pequeno, como uma villa de um ou dois quartos, em vez de uma villa de três ou quatro quartos”, acrescenta.

Os desenvolvedores estão se apresentando para desenvolver esses espaços? Não, diz Durrani, acrescentando que é por isso que até agora tem sido uma oportunidade perdida.

Embora não existam dados disponíveis que indiquem quão grande poderá ser este mercado, Durrani diz que 69% dos sauditas não se consideram residentes permanentes das cidades onde vivem e trabalham – um número significativo, e isto pode dar uma dica de quão grande poderia ser o mercado de edifícios construídos para alugar.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.