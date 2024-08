O negócio de redes da Hewlett Packard deve dobrar enquanto a UE se prepara para aprovar a aquisição da Juniper

A Hewlett Packard Enterprise (HPE) está à beira de uma expansão significativa, uma vez que se espera que as autoridades antitrust da UE aprovem incondicionalmente a aquisição da Juniper Networks.

Este movimento estratégico, anunciado em janeiro, visa reforçar a posição da HPE nos setores de redes e IA em rápido crescimento. A aprovação poderá ser uma mudança de jogo, duplicando o tamanho do negócio de redes da HPE e preparando o terreno para uma maior concorrência com a gigante da indústria Cisco.

A Comissão Europeia deverá tomar a sua decisão em 1 de agosto, com as autoridades antitrust britânicas a seguirem o exemplo em 14 de agosto.

A aquisição, avaliada em US$ 40 por ação, fez com que as ações da HPE subissem mais de 21% em um único dia, quando anunciada pela primeira vez. Esta aprovação representaria um marco significativo na expansão estratégica da HPE.

Competindo com a Cisco

A HPE tinha vários motivos para adquirir a fabricante de equipamentos de rede. Mas foi principalmente a pressa para se manter à frente da procura de serviços exigidos como resultado do boom da IA. O principal concorrente da Juniper é a Cisco e, ao adquirir a empresa mais pequena, a HPE pode agora representar uma ameaça significativa ao negócio de redes da Cisco.

Aqui está o que o CEO Antonio Neri disse no início do ano:

Esta transação fortalecerá a posição da HPE no nexo de aceleração das tendências macro-IA, expandirá nosso mercado total endereçável e impulsionará mais inovação para os clientes, à medida que ajudamos a unir os mundos nativos de IA e nativos da nuvem, ao mesmo tempo que geramos valor significativo para os acionistas. CEO da HPE, Antonio Neri

Se o acordo for concretizado, o segmento de negócios de redes da HPE duplicará de tamanho, colocando desafios significativos para a Cisco. À medida que a tendência da IA continua e as empresas aumentam os seus gastos para utilizar plenamente a nova tecnologia, a HPE já terá se posicionado para obter uma grande fatia desta receita.

O CEO da Juniper, Rami Rahim, liderará o segmento de redes após a aquisição.

Posicionamento para os novos chips Nvidia

No início do mês passado, a HPE anunciou um excelente relatório de lucros trimestrais, superando confortavelmente as estimativas de receita, graças às receitas relacionadas à IA. Durante a teleconferência de resultados, a administração destacou como as empresas terão que mudar de servidores refrigerados a água para refrigeração líquida direta. Isso apresentará à HPE uma grande chance de melhorar sua linha superior, especialmente quando a linha Blackwell de GPUs da Nvidia for lançada.

O CFO pensa claramente que os data centers ficarão cada vez mais complexos e as soluções da HPE oferecerão às empresas o produto certo para gerenciar esses sistemas complexos.

Isso será um verdadeiro diferencial para os clientes, porque eles vão querer trabalhar com alguém onde você não apenas tenha a propriedade intelectual e o encanamento, mas também tenha o conhecimento sobre como gerenciar esses dados. ambiente de centro de dados, porque esses data centers se tornarão bastante complexos de gerenciar Diretora Financeira Marie Myers

Desde o seu último relatório de lucros, no início de junho, as ações perderam o seu ímpeto e oferecem uma boa oportunidade de compra. Uma entrada neste momento poderia dar aos investidores a oportunidade de capitalizar não apenas com as eventuais notícias de aquisição, mas também com a recuperação pré-lucros do próximo trimestre.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.