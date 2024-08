ON Os lucros do segundo trimestre diminuem, mas as ações estão subindo, aqui está o porquê

A ON Semiconductor Corp obteve receita de US$ 1.735,2 milhões no segundo trimestre, alcançando um lucro líquido de US$ 338,2 milhões que se traduziu em um lucro por ação diluído de US$ 0,78. O preço das ações da empresa subiu 12% na primeira hora de negociação.

A receita reportada superou as expectativas dos analistas de US$ 1.729,12 milhões, mas constituiu uma queda de 17% em relação ao ano anterior. O lucro por ação diluído também perdeu a meta em US$ 0,11.

Apesar da tendência de queda dos lucros, o preço das ações subiu 12% na abertura do mercado. Por que os investidores estão tão interessados nas ações?

Um futuro promissor

Embora os números contem uma história decepcionante, a razão para o aumento do preço pode ser explicada pelos comentários do CEO.

Continuamos empenhados em impulsionar o crescimento através de ganhos de participação de mercado, duplicando os investimentos em mercados estratégicos e expandindo a amplitude do nosso portfólio de produtos líderes do setor com soluções de sinais analógicos e mistos.

Como o segundo maior fabricante mundial de chips de energia, a Onsemi goza de sua reputação como um grande player no mercado de semicondutores e sensores de potência.

A empresa tem uma reputação a proteger e um ano de negociações laterais, quando os preços das semi-ações dispararam, preocupou os investidores. Mas não mais depois dos comentários otimistas do CEO.

Desde o fornecedor líder de sensores de imagem para a indústria automotiva até a intensificação do jogo em aplicações emergentes, incluindo veículos elétricos, veículos autônomos e energia renovável, a Onsemi pretende lucrar com as tendências recentes.

O aumento no fluxo de caixa livre é outro indicador da saúde financeira e da capacidade operacional da empresa que impressionou os investidores.

Considerando o facto de a empresa pretender crescer agressivamente com base nas tendências dos mercados emergentes, este melhor fluxo de caixa será útil.

Parceria com Volkswagen

Na semana passada, a empresa assinou um acordo com a montadora alemã Volkswagen.

Ele fornecerá uma pilha completa de tecnologia de carboneto de silício que fará parte de uma solução de módulo integrado que funcionará em todas as plataformas de energia. O CEO acrescentou:

Ao oferecer uma solução completa de sistema de energia que abrange todo o subconjunto de energia, fornecemos ao Grupo Volkswagen uma plataforma única, modular e escalonável, simplificada, que maximiza a eficiência e o desempenho de sua linha de veículos.

A Onsemi pretende expandir seu campo fabril na Europa e a Volkswagen pode se tornar beneficiária direta disso. Esta instalação estará localizada na República Tcheca, onde a Volkswagen já está presente.

Este acordo, portanto, funciona bem para ambas as empresas e a Onsemi pode utilizá-lo para impulsionar o seu caminho para melhores operações na Europa.

Para aqueles que perderam o rali da Nvidia e da Broadcom, ON oferece uma oportunidade atraente.

As ações estão sendo negociadas lateralmente há um ano e esse pode não ser mais o caso após este relatório de lucros. Os investidores podem querer entrar em ação rapidamente.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.