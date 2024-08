A Eli Lilly & Co (NYSE: LLY) experimentou recentemente um declínio dramático de US$ 123 bilhões em valor de mercado. Esta queda significativa segue-se a desenvolvimentos positivos dos concorrentes, nomeadamente Viking Therapeutics Inc e Roche Holding AG, que fizeram anúncios relativamente aos seus medicamentos para perda de peso. No entanto, de acordo com Chris Schott, analista do JPMorgan, esta recessão pode representar uma excelente oportunidade para investir na Eli Lilly com um desconto substancial.

Apesar do aumento da concorrência no mercado de tratamento da obesidade, Schott continua confiante na posição dominante da Eli Lilly. O JPMorgan continua a manter uma classificação de “sobreponderação” nas ações da Eli Lilly, com um preço-alvo de US$ 1.000 – indicando um potencial aumento de 25% em relação aos níveis atuais.

Eli Lilly divulgará seus lucros do segundo trimestre em 8 de agosto

A chamada otimista sobre as ações da Eli Lilly & Co chega apenas uma semana antes da data prevista para a gigante farmacêutica divulgar seus resultados financeiros para o segundo trimestre.

O consenso é que a empresa listada em Nova Iorque ganhe 2,75 dólares por ação e cerca de 10 mil milhões de dólares em receitas, contra 1,98 dólares por ação e 8,31 mil milhões de dólares, respetivamente, no mesmo trimestre do ano passado.

Christ Schott espera que a força do Mounjaro e do Zepbound da empresa (medicamento para diabetes e perda de peso) seja compensada pelos ventos contrários da cadeia de suprimentos relacionados ao Trulicity no segundo trimestre.

No longo prazo, no entanto, ele está convencido de que as vendas de Mounjaro e Zepbound mais que dobrarão, para US$ 36,5 bilhões em 2026, contra US$ 16,5 bilhões em 2024.

As ações da Eli Lilly pagam atualmente um rendimento de dividendos de 0,64%, o que as torna igualmente atraentes para os investidores em renda.

Analista do UBS otimista com ações da Eli Lilly

Em suma, o analista do JPMorgan nomeou a LLY como uma das principais opções no setor farmacêutico na segunda-feira, pois tem “claro potencial de valorização para estimativas de longo prazo”.

Ele recomenda possuir ações da Eli Lilly, pois os novos lançamentos e o crescimento de seu produto principal mais do que compensarão os ventos contrários do IRA (Lei de Redução da Inflação) no futuro.

Apesar da recente liquidação, a farmacêutica está com alta de quase 40% no acumulado do ano. Parte da fraqueza contínua, de acordo com a empresa de investimento, pode estar relacionada com a escolha dos investidores de realizar lucros após essa recuperação incrível, muito parecido com o que está acontecendo também nas ações de tecnologia de megacapitalização.

Além disso, Trung Huynh, do UBS, também espera que a participação de mercado dos rivais do GLP-1 da Eli Lilly permaneça abaixo de 10% nos próximos cinco anos.

O UBS espera agora que o mercado de medicamentos para perda de peso cresça a uma taxa composta anualizada de 33% e atinja 150 mil milhões de dólares em vendas até 2029 – acima da previsão anterior da empresa de cerca de 125 mil milhões de dólares.

