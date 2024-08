Restaurantes japoneses aumentam preços à medida que fluxo de turistas atinge níveis recordes

O Japão está a registar um aumento recorde no turismo e, com ele, um aumento invulgar nos preços dos restaurantes.

Destinos turísticos populares como Niseko e Tóquio estão vendo preços exorbitantes nas refeições, com alguns pratos custando três a cinco vezes mais do que o normal.

Esta tendência reflecte tanto a dinâmica económica de um iene enfraquecido como o crescente afluxo de visitantes internacionais.

Em Niseko, uma renomada estação de esqui em Hokkaido, uma tigela de ramen de caranguejo pode custar até ¥ 3.800 (£ 20,78), e o curry katsu pode chegar a ¥ 3.200 (£ 17,50).

Esses preços são significativamente mais altos do que os da vizinha Sapporo, um dos centros culinários do Japão.

Em Toyosu Senkyaku Banrai, em Tóquio, uma tigela de arroz coberta com sashimi pode custar quase ¥ 7.000 (£ 38,32), cerca de cinco vezes o preço local.

Tendências semelhantes são observadas no Mercado Tsukiji, em Tóquio, no Mercado Nishiki, em Quioto, e no bairro Dotonbori, em Osaka, onde as bancas de rua cobram prémios muito acima das taxas habituais.

Aumento do turismo e o impacto de um iene fraco

O Japão recebeu quase 17,8 milhões de turistas no primeiro semestre de 2024, superando o recorde anterior de 16,63 milhões em 2019, de acordo com a Organização Nacional de Turismo do Japão (JNTO).

Este aumento deve-se em parte à queda do valor do iene, que está a ser negociado perto do mínimo de 40 anos em relação ao dólar. Com o afluxo de turistas, as empresas aproveitaram a oportunidade para cobrar preços mais elevados, levando ao termo “inbound-don” para descrever tigelas de arroz superfaturadas destinadas a turistas abastados.

Alguns restaurantes estão introduzindo estruturas de preços escalonados para atender tanto os moradores locais quanto os turistas.

Tamateboko, um restaurante buffet de frutos do mar em Shibuya, Tóquio, oferece um desconto de ¥ 1.000 (£ 5,48) para cidadãos e residentes japoneses.

Um almoço durante a semana custa ¥ 5.478 (£ 30,11) para moradores locais e ¥ 6.578 (£ 36,16) para viajantes estrangeiros.

Esta abordagem, embora eficaz na alavancagem dos gastos turísticos, suscitou debate sobre a sua justiça e potencial discriminação.

Suporte oficial para preços diferenciados

Apesar destas preocupações, algumas autoridades japonesas apoiam preços diferenciados para os turistas. Hideyasu Kiyomoto, o prefeito da cidade de Himeji, sugeriu que os turistas estrangeiros pagassem até quatro vezes a taxa de entrada padrão para visitar o Castelo de Himeji, o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO no Japão.

O governador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, demonstrou interesse em adotar um modelo semelhante para o Castelo de Osaka.

O chefe da Organização de Turismo de Hokkaido também defende preços diferenciados para turistas e moradores locais.

Os defensores de cobrar mais aos turistas estrangeiros argumentam que a receita extra poderia apoiar a conservação do património e a formação de pessoal que fala inglês.

O Japão tem precedentes para cobrar mais aos turistas. Desde outubro de 2023, a Ilha Miyajima implementou uma taxa turística. Os caminhantes na trilha mais popular do Monte Fuji pagaram uma taxa de entrada de ¥ 2.000 (£ 10,96) desde julho, e os viajantes estrangeiros enfrentaram uma taxa de embarque de ¥ 1.000 desde 2019 para melhorar a infraestrutura turística.

À medida que o sector do turismo no Japão continua a crescer, o país deve equilibrar a obtenção de mais receitas dos visitantes com a garantia de que o valor da experiência justifica o custo. O Japão tem muito a oferecer como destino de viagem, mas a indústria do turismo deve continuar focada em proporcionar experiências felizes e memoráveis a todos os visitantes.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.