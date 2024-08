As ações da Lattice Semiconductor caem mais de 10% devido aos fracos resultados do segundo trimestre e ao rebaixamento do BofA: hora de vender ou manter?

(NASDAQ: LSCC) experimentou uma queda significativa no preço de suas ações hoje, abrindo mais de 10% após um decepcionante relatório de lucros do segundo trimestre e um forte rebaixamento do Bank of America.

Este declínio acentuado fez com que os investidores questionassem se deveriam vender ou manter as suas ações.

Na terça-feira, analistas do Bank of America liderados por Duksan Jang revisaram sua posição em relação à Lattice, rebaixando as ações de “Neutro” para “Desempenho inferior” e reduzindo o preço-alvo de US$ 83 para US$ 47.

Este ajuste foi motivado pela queda da receita do segundo trimestre da Lattice abaixo do ponto médio de sua orientação e uma previsão moderada para o terceiro trimestre, com vendas antecipadas entre US$ 117 milhões e US$ 137 milhões – bem abaixo dos US$ 141,12 milhões esperados.

Relatório de ganhos do segundo trimestre

A Lattice, conhecida por seus dispositivos lógicos programáveis, relatou uma receita no segundo trimestre de US$ 124,1 milhões, marcando um declínio significativo de 35% ano a ano e uma queda notável de US$ 140,8 milhões no primeiro trimestre.

A queda na receita foi acompanhada por uma margem bruta GAAP estável, porém inferior, de 68,3% em relação ao ano anterior, e um lucro líquido não-GAAP de US$ 31,4 milhões, traduzindo-se em US$ 0,23 por ação.

Apesar destes números desafiadores, a Lattice permanece otimista quanto ao seu potencial de crescimento a longo prazo, sublinhado pelas expansões contínuas no seu portfólio de produtos.

Opiniões dos analistas em meio à remodelação do CEO

Outros analistas também expressaram preocupações sobre as perspectivas de curto prazo da Lattice.

Em abril, o analista da Baird, Tristan Gerra, enfatizou a necessidade de uma “recuperação mais acentuada” até 2025 para justificar a avaliação da empresa, mantendo uma perspetiva cautelosa mas otimista com uma classificação de “desempenho superior” e um preço-alvo de 70 dólares.

Em contraste, o Deutsche Bank rejeitou as preocupações relacionadas com a recente transição do CEO, afirmando que os fundamentos da empresa permanecem robustos e reafirmando uma recomendação de “Compra” com um preço-alvo de 82 dólares.

Em meio a transições operacionais e de liderança, a Lattice expandiu seu portfólio de FPGA e fortaleceu sua posição em soluções de hardware e software com foco em segurança.

A empresa lançou a série Certus™-NX e a família Lattice MachXO5D™-NX, atendendo a uma ampla gama de aplicações industriais.

Esta expansão faz parte da estratégia mais ampla da Lattice para enfrentar os ventos contrários cíclicos da indústria, particularmente nos setores automotivo e industrial.

Preocupações de avaliação

Do ponto de vista da avaliação, a Lattice parece sobrevalorizada, sendo negociada a um múltiplo de lucros futuros acima de 45, significativamente acima das médias históricas.

Isto levou a uma reacção de baixa do mercado, reflectindo um maior cepticismo sobre a trajectória de crescimento da empresa num cenário cada vez mais competitivo.

Os analistas apontam a desaceleração do crescimento das unidades de servidores e as potenciais pressões competitivas de grandes players como a Intel como principais preocupações.

Olhando para o futuro, a Lattice pretende aproveitar suas inovações em conteúdo de servidor e soluções de segurança para impulsionar o crescimento nas próximas gerações de produtos, como Granite Rapids/Turin.

No entanto, a empresa enfrenta a difícil tarefa de alinhar as suas estratégias operacionais e de inventário com estes objetivos de longo prazo, especialmente à medida que enfrenta desafios contínuos de normalização de inventário e de saturação do mercado.

O impulso de baixa pode continuar

As ações da Lattice estão em tendência de baixa desde setembro do ano passado, quando caíram de uma alta acima de US$ 96 para US$ 52. Embora tenha tido uma recuperação decente no primeiro trimestre deste ano, não conseguiu sustentar esses ganhos e, após o movimento de hoje, quebrou abaixo do seu mínimo de médio prazo perto de $52, o que não é um bom sinal para os touros.

Gráfico LSCC por TradingView

Considerando que os investidores que estão otimistas com as ações não devem tentar comprá-las na esperança de uma recuperação rápida. A menos que a ação feche novamente acima de US$ 56,2, nenhuma nova posição comprada deve ser iniciada.

Os traders que estão pessimistas em relação às ações têm atualmente uma entrada de baixo risco em mãos. Eles podem vender ações acima de US$ 50 com um stop loss de US$ 56,3. Se o impulso de baixa continuar, a ação pode cair para o seu suporte de curto prazo em torno de US$ 44, onde é possível registrar lucros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.