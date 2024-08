Milionários do Reino Unido fogem para Dubai em meio a aumentos de impostos e incerteza econômica

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) estão preparados para manter o seu estatuto de principal destino mundial para indivíduos ricos, com um fluxo líquido recorde de 6.700 milionários esperado até ao final de 2024, de acordo com o Henley Private Wealth Migration Report.

Este número quase duplica o fluxo líquido projetado para os Estados Unidos, que deverá atrair 3.800 milionários durante o mesmo período.

Em forte contraste, prevê-se que o Reino Unido registe uma redução de 17% na sua população milionária até 2028, passando de 3.061.553 para 2.542.464, conforme relatado pelo banco suíço UBS.

Este declínio é atribuído ao aumento do custo de vida e dos impostos no Reino Unido, levando muitos indivíduos com elevado património líquido a procurar refúgio em jurisdições mais favoráveis aos impostos.

O declínio da população milionária do Reino Unido

O declínio previsto na população milionária do Reino Unido é significativo, dado o estatuto do país como lar do terceiro maior número de milionários a nível mundial, incluindo muitos residentes estrangeiros da Rússia, do Médio Oriente e de outros países.

A decisão do Reino Unido de eliminar gradualmente o estatuto de “não-domiciliado”, que permitia aos indivíduos ricos evitar os impostos britânicos sobre o rendimento estrangeiro, é um factor importante neste declínio.

Espera-se que o imposto patrimonial de 40% sobre propriedades acima de £ 325.000 (US$ 417.755) e a abolição do regime tributário não-domiciliar a partir de 2025 levem mais indivíduos ricos a se mudarem.

Além disso, a cobrança de IVA proposta pelo governo trabalhista sobre as propinas das escolas privadas provavelmente tornará a educação mais cara, provocando uma maior migração para paraísos fiscais como o Dubai.

O apelo à isenção de impostos e os vistos gold do Dubai

O fascínio de Dubai pelos milionários é inegável.

A cidade oferece regime de imposto de renda zero, vistos gold de longo prazo e um estilo de vida invejável.

O visto gold dos Emirados Árabes Unidos permite que residentes estrangeiros vivam, trabalhem ou estudem no país, tornando-o uma opção atraente para quem deseja se mudar.

O relatório Henley observa que, embora muitos dos novos residentes do Dubai venham da Índia, do Médio Oriente, da Rússia e de África, há um aumento notável de milionários britânicos e europeus que se mudam para o emirado.

Fatores que impulsionam a migração

A tendência de migração é impulsionada por fatores push e pull.

Do lado positivo, o potencial de aumento de impostos sob o novo governo trabalhista no Reino Unido é uma preocupação significativa.

A promessa de campanha dos trabalhistas de impor IVA às propinas das escolas privadas, aumentando potencialmente os custos em 20%, exemplifica os aumentos de impostos que levam os indivíduos ricos para o estrangeiro.

Por outro lado, a infra-estrutura moderna do Dubai, a baixa taxa de criminalidade e as reformas abrangentes dos vistos tornam-no num destino altamente desejável.

A estrutura avançada de gestão de fortunas dos EAU é outro factor-chave que atrai os ricos.

O país introduziu um ambiente regulatório sofisticado que oferece soluções inovadoras para proteção, preservação e valorização da riqueza.

Estas reformas, juntamente com a infra-estrutura moderna e os incentivos ao investimento do Dubai, tornam-no numa opção cada vez mais atractiva para os milionários.

