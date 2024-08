Perplexity AI compensará os editores pelo conteúdo: o Google e a OpenAI seguirão o exemplo?

Numa tentativa de recuperar dos recentes desafios de relações públicas, a Perplexity AI está a dar um passo significativo para melhorar a sua imagem ao lançar uma nova iniciativa destinada a compensar os criadores de conteúdos.

A startup, que enfrentou reação negativa por utilizar conteúdo premium sem a devida atribuição em sua plataforma de pesquisa de IA, está agora lançando um programa projetado para pagar aos editores por suas contribuições.

Esta mudança destaca uma tendência emergente na indústria de IA e levanta questões sobre se outros gigantes da tecnologia como Google e OpenAI adotarão abordagens semelhantes.

Programa de editores da Perplexity AI

A nova iniciativa da Perplexity AI, conhecida como Programa de Editores, visa recompensar financeiramente as organizações de mídia por seu conteúdo usado na geração de resultados de pesquisa na plataforma.

Os parceiros deste programa incluem publicações renomadas como Der Spiegel, Time, Fortune, The Texas Tribune e Entrepreneur.

O programa foi projetado para pagar aos editores por fonte, o que significa que a remuneração estará vinculada ao uso de artigos individuais. No entanto, detalhes sobre os valores de pagamento ainda não foram divulgados.

O lançamento deste programa tem como pano de fundo os elevados custos associados ao desenvolvimento e manutenção de tecnologias de pesquisa baseadas em IA.

As despesas contínuas com a investigação e implementação da IA colocaram uma pressão financeira sobre as empresas do sector, com muitas a dar prioridade à inovação rápida em detrimento da eficiência de custos.

A Perplexity AI, que garantiu US$ 250 milhões em financiamento há apenas dois meses, com uma avaliação de US$ 3 bilhões, enfrenta o desafio de equilibrar seus compromissos financeiros com lucratividade.

De acordo com Shevelenko, diretor de negócios da Perplexity, a empresa deve abordar a publicidade com cautela, pois é um componente crítico do seu modelo de negócios.

“Precisamos que a publicidade tenha sucesso porque será o nosso principal modelo de negócio”, afirmou Shevelenko.

Isto sublinha a importância da gestão das despesas, incluindo pagamentos aos editores, para garantir a saúde financeira a longo prazo.

O que o Google e a OpenAI farão?

A introdução do Programa de Editores da Perplexity AI atraiu a atenção de observadores do setor, incluindo o CEO da Automattic, parceira do programa, que elogiou a divisão da receita como superior ao modelo de remuneração zero do Google.

Esta comparação levanta a questão de saber se grandes intervenientes como a Google e a OpenAI poderão adotar estratégias semelhantes.

No entanto, tanto o Google quanto a OpenAI estabeleceram reputações e amplos recursos que os isolam das pressões imediatas que a Perplexity AI enfrenta.

As especificidades do modelo de remuneração da Perplexity permanecem obscuras, especialmente no que diz respeito aos editores mais pequenos que podem não beneficiar tão significativamente como os parceiros maiores.

Esta incerteza poderá limitar o impacto mais amplo do programa e poderá não influenciar as estratégias das grandes empresas tecnológicas.

Embora o esforço da Perplexity AI para compensar os editores represente uma mudança notável na indústria, resta saber se esta abordagem provocará movimentos semelhantes por parte do Google ou da OpenAI. O desafio contínuo da Perplexity AI será equilibrar os seus esforços de melhoria de imagem com as realidades financeiras da gestão de um negócio orientado pela IA.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.