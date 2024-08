Token HMSTR da Hamster Kombat estreia na negociação de futuros pré-mercado da OKX

A Crypto exchange OKX está preparada para oferecer negociação de futuros pré-mercado para HMSTR, o token nativo do popular jogo Telegram Hamster Kombat. O anúncio segue o projeto ultrapassando 300 milhões de usuários.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

De acordo com uma postagem de 30 de julho, os usuários do OKX poderão negociar futuros pré-mercado para HMSTR/USDT.

HMSTR pré-listado em diversas plataformas

Copy link to section

A negociação pré-mercado permite que os investidores comprem e vendam tokens antes de serem listados. Normalmente, os usuários reservam os tokens pelos preços desejados. Essas transações seriam convertidas em pedidos quando o token da criptomoeda fosse listado.

A negociação é realizada no balcão e os usuários não estão autorizados a cancelar os pedidos que fizeram. Os Vendedores, neste sistema, utilizam suas garantias para vender os próximos tokens. Caso um vendedor se recuse a concluir a transação, ele será multado pela exchange de criptomoedas.

A OKX anunciou inicialmente suas intenções de listar o HMSTR em 29 de julho. A listagem do token veio junto com o lançamento do produto Premarket Futures da OKX, tornando o HMSTR o primeiro token a ser listado nesta nova oferta.

De acordo com Lennix Lai, diretor comercial da OKX, a nova plataforma foi lançada para auxiliar no “processo de descoberta de preços para tokens em estágio inicial”.

No entanto, o anúncio não mencionou o motivo pelo qual o HMSTR foi selecionado, uma vez que a primeira oferta não foi mencionada.

A exchange de criptomoedas se junta a uma lista notável de exchanges que já começaram a oferecer HMSTR em suas plataformas de negociação pré-mercado.

Uma das primeiras da fila foi a Bybit, que listou o token em sua plataforma de negociação pré-mercado em 8 de julho. Logo depois, a KuCon se juntou ao hype, com usuários do X confirmando a oferta em 11 de julho.

A Bitget optou por uma abordagem diferente e lançou as Hamster Future Coins com o ticker HMSTRBG.

Novo whitepaper detalha alocações de tokens

Copy link to section

Hamster Kombat também publicou um novo white paper em 30 de julho, afirmando que 60% de seus próximos tokens seriam alocados aos jogadores. O restante seria delegado para manter a liquidez do mercado e investir em “parcerias e subvenções”.

O projeto esclareceu que não é apoiado por nenhuma entidade e, como tal, não é esperada nenhuma pressão de venda após o lançamento do HMSTR. O evento de geração de tokens foi inicialmente anunciado em maio e atualmente está previsto para julho. No momento da publicação, nenhuma data oficial foi divulgada.

Hamster Kombat já é um “negócio lucrativo”, disse o white paper, acrescentando:

Não há necessidade de vender alocações de tokens de equipe para pagar as contas, como acontece com qualquer projeto médio.

O white paper também anunciou que o projeto agora tem uma base de usuários de mais de 300 milhões de usuários. O projeto acumulou seguidores massivos rapidamente, atingindo os primeiros 200 milhões em três meses.

O próximo lançamento aéreo do Hamster Kombat parece imitar o sucesso do Notcoin, outro popular jogo clicker da web3. Em 16 de maio, a Notcoin lançou mais de 80 bilhões de seus tokens para seus jogadores, o que totalizou perto de US$ 1 bilhão na época.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.