Principais estatísticas do Hamster Kombat antes do lançamento aéreo do HMSTR

Hamster Kombat estará no centro das atenções enquanto a rede tap-to-earn está preparada para lançar seu lançamento aéreo altamente antecipado nas próximas semanas. Se tudo correr bem, a plataforma terá um dos maiores lançamentos aéreos deste ano. Então, aqui estão algumas das principais estatísticas do Hamster antes do lançamento.

Número de usuários do Hamster Kombat

A estatística mais importante de qualquer plataforma de jogos é o número de usuários registrados e ativos. De acordo com os desenvolvedores do Hamster Kombat, a rede acumulou mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo. Este é um número enorme, considerando que o mundo tem uma população de mais de 8 bilhões de usuários. É maior do que a população da maioria dos países.

Os números também são elevados considerando que a plataforma foi lançada em março. Em contraste, o Pinterest, que existe há mais de uma década, tem 518 milhões de usuários.

Hamster Kombat é muito maior do que outras plataformas tap-to-earn, como Notcoin, TapSwap e Pixelverse, que têm 40 milhões, 66 milhões e 75 milhões de usuários. Também é superior a jogos do Telegram como Catizen e Gamee.

Essas plataformas cresceram tão rapidamente por três razões principais. Primeiro, eles aproveitam a infraestrutura do Telegram, o que significa que não é necessário instalar um aplicativo para utilizá-los. Em segundo lugar, o Telegram tem mais de 950 milhões de usuários.

Finalmente, ele cresceu porque os usuários esperam sacar seus tokens quando lançar seu lançamento aéreo. No entanto, de acordo com o white paper , 60% do volume de lançamento aéreo irá para os jogadores, e o restante irá para liquidez de mercado, parcerias e subvenções.

Usuários ativos diários do Hamster Kombat

Nem todos os 300 milhões de usuários usam a plataforma Hamster Kombat todos os dias. Ainda assim, a rede acumulou mais de 50 milhões de usuários ativos diariamente, um número superior ao Truth Social de Trump e inferior aos 70 milhões de Roblox.

Esses números também são muito maiores do que outras plataformas de jogos outrora populares, como Decentraland, Sandbox, Axie Infinity, que têm apenas alguns usuários mensais.

Hamster Kombat Estatísticas do YouTube

Enquanto isso, Hamster Kombat quebrou o recorde de assinantes do YouTube com crescimento mais rápido. Acumulou mais de 34,4 milhões de assinantes em menos de dois meses.

Seus vídeos também são muito populares, pois reuniu mais de 823 milhões de espectadores. Os três vídeos mais populares têm mais de 54 milhões, 31 milhões e 30 milhões de visualizações, respectivamente.

São números espetaculares desde que a Apple lançou seu canal em 2005 e acumulou 19,2 milhões de assinantes e 1,1 bilhão de visualizações. MKBHD, o YouTuber de tecnologia altamente popular, tem mais de 19,2 milhões de assinantes.

O canal do Hamster Kombat no YouTube se tornou popular porque os usuários são pagos para se inscrever e assistir a vídeos.

Assinantes do Hamster Kombat X

Enquanto isso, Hamster Kombat também ganhou muitos assinantes do X, antigo Twitter. Possui mais de 12,4 milhões de assinantes. Isso o torna mais seguido do que todos os outros projetos de criptografia como Solana, Pi Network, Cardano e Toncoin.

Assinantes do telegrama

Hamster Kombat também é um dos jogadores mais populares do aplicativo Telegram. Possui mais de 52 milhões de assinantes. Como em outras plataformas de mídia social, a rede paga aos usuários para assinarem seu aplicativo Telegram.

Capitalização de mercado HMSTR após o lançamento

A outra estatística importante do Hamster Kombat é seu valor de mercado quando é lançado. Por enquanto, como o HMSTR não está listado, não é possível prever sua avaliação e seu preço após o lançamento.

No entanto, existem outras formas de estimar sua avaliação. Notcoin, a maior rede tap-to-earn de capital aberto, tem um valor de mercado de mais de US$ 1,4 bilhão e mais de 40 milhões de usuários.

Hamster também é uma plataforma mais popular e tem seis vezes mais usuários. Portanto, com base nessas métricas, podemos assumir que o valor de mercado do Hamster será pelo menos 6 vezes maior que o do Notcoin. Nesse caso, poderia receber um valor de mercado de mais de US$ 7 bilhões, o que a tornaria a 17ª maior criptomoeda do mundo.

Qual é o futuro do Hamster Kombat?

Portanto, a questão é qual será o futuro do Hamster Kombat. Com base na ação do preço de outros tokens tap-to-earn, como Notcoin e Pixelverse, há chances de que o preço do token HMSTR caia após o lançamento. Esses tokens caíram mais de 50% desde seu ponto mais alto desde o lançamento.

O outro risco para o Hamster Kombat e outras redes tap-to-earn é que a indústria possa se transformar em movimento para ganhar e jogar para ganhar. Plataformas move-to-earn como StepN e Sweatcoin, que já foram populares, perderam participação de mercado recentemente e seus tokens caíram.

Da mesma forma, redes play-to-earn como Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND), Gala Games e Axie Infinity (AXS), que cresceram durante a pandemia, perderam o brilho. A maioria deles já foi avaliada em US$ 5 bilhões e agora caiu para menos de US$ 1 bilhão.

O desafio é que o ecossistema Hamster Kombat não terá demanda depois que os usuários liquidarem seus tokens existentes.

