Trump vs Harris: uma batalha entre Big Oil e Big Tech

As próximas eleições presidenciais dos EUA parecem ser uma das disputas mais politicamente carregadas da história recente.

Com a derrota dramática de Donald Trump em 2020 e a candidatura histórica de Kamala Harris, o cenário está montado para um confronto de alto risco.

No entanto, para além da superfície, esta eleição representa uma batalha mais profunda entre o futuro energético e tecnológico da América.

Trump é apoiado pelas grandes petrolíferas, enquanto Harris é apoiado pelas grandes tecnológicas, criando uma divisão distinta no apoio financeiro e ideológico a cada candidato.

Big Tech se apoia em Harris

A campanha de Kamala Harris obteve apoio significativo do setor de tecnologia.

Defendendo energias renováveis, políticas progressistas e um futuro digital, Harris tornou-se o candidato preferido de muitos líderes da indústria tecnológica.

Endossos de alto perfil e doações substanciais vieram de figuras notáveis como Sheryl Sandberg, ex-diretora de operações do Facebook; Reed Hastings, cofundador da Netflix; e a filantropa Melinda Gates.

Os laços profundos de Harris com o Vale do Silício e sua agenda política ressoam na comunidade tecnológica, posicionando-a como a candidata ideal para a Casa Branca.

Jeffrey Sonnenfeld, da Yale School of Management, destaca a abordagem colaborativa de Harris: “Quando ela queria resolver problemas, ela reunia ativistas sociais, especialistas em políticas públicas e líderes empresariais em fóruns comuns.

Ela simplesmente sentiu que deveríamos ter todos os participantes ao redor da mesa e entender as questões, e os líderes tecnológicos adoram esse tipo de diálogo.”

Um excelente exemplo do envolvimento de Harris com a indústria de tecnologia é a reunião de alto nível que ela organizou no ano passado com os CEOs da OpenAI, Google, Microsoft e Anthropic no Capitólio.

A agenda centrou-se no combate às questões de segurança da IA e no aumento da transparência entre os gigantes da tecnologia e o governo.

A postura proativa de Harris em relação à regulamentação da IA é vista como benéfica para as empresas tecnológicas que navegam no cenário em evolução da governação digital.

Grandes petrolíferas apoiam Trump

Do outro lado do espectro, Donald Trump garantiu um apoio esmagador da indústria do petróleo e do gás.

De acordo com os documentos da OpenSecrets e da Comissão Eleitoral Federal, o setor petrolífero contribuiu com 7,3 milhões de dólares para a campanha de Trump.

As políticas energéticas de Trump, que enfatizam as fontes de energia tradicionais e o crescimento económico, alinham-se estreitamente com os interesses das grandes empresas petrolíferas.

Dan Eberhart, um doador de Trump, resume o sentimento: “A filosofia de ‘drill baby drill’ de Trump alinha-se muito melhor com a área petrolífera do que a abordagem de energia verde de Biden.

Com um apoio tão robusto do sector petrolífero, surgem questões sobre o potencial de políticas tendenciosas que favorecem a indústria se Trump for eleito.

Fontes citadas pelo Washington Post revelam que Trump prometeu levantar a proibição de licenças de exportação de gás liquefeito e abrir caminho para mais perfurações no seu primeiro dia como Presidente.

Além disso, Trump sugeriu uma recompensa “gota no oceano” de mil milhões de dólares pela sua campanha em troca de propostas favoráveis à indústria, cimentando ainda mais os seus laços estreitos com as grandes empresas petrolíferas.

Espera-se que a polarização se intensifique

À medida que a data das eleições se aproxima, espera-se que a polarização entre os sectores tecnológico e petrolífero se intensifique.

O forte contraste no apoio destaca os caminhos divergentes que cada candidato representa para o futuro da América.

A preferência da indústria tecnológica por Harris reflecte um desejo de inovação, energia renovável e políticas progressistas.

Em contraste, o apoio do sector petrolífero a Trump sublinha um compromisso com as fontes de energia tradicionais e o crescimento económico.

Em última análise, o resultado desta eleição terá implicações significativas para ambas as indústrias. Um sector encontrará o seu candidato preferido na Casa Branca, enquanto o outro terá de enfrentar os desafios colocados por uma administração menos alinhada com os seus interesses.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.