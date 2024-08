Wells Fargo enfrenta processo por suposta má gestão do plano de saúde e custos inflacionados de prescrição

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A gigante americana de serviços financeiros Wells Fargo & Co. foi atingida por uma ação coletiva acusando o banco de administrar mal seu plano de seguro saúde para funcionários, o que supostamente forçou dezenas de milhares de funcionários norte-americanos a pagar a mais por medicamentos prescritos.

Ajuizado na terça-feira no tribunal federal de Minnesota, o processo alega que o banco violou a Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria dos Funcionários (ERISA), que exige que as empresas gerenciem os planos de saúde e aposentadoria dos funcionários com prudência.

Esta ação legal foi movida por quatro ex-funcionários e segue um padrão de crescente escrutínio sobre o Wells Fargo.

Apenas um dia antes, um juiz dos EUA ordenou que o banco enfrentasse outro processo alegando que fraudou os acionistas ao fingir compromisso com a diversidade de contratações, conduzindo entrevistas de emprego falsas com candidatos não-brancos e do sexo feminino, sem intenção de contratá-los.

A juíza distrital dos EUA, Trina Thompson, em São Francisco, encontrou provas diretas e indiretas que sugerem que o banco pretendia defraudar os acionistas sobre as suas práticas de contratação, anulando um anterior arquivamento do processo em agosto passado.

Alegações de preços inflacionados de medicamentos

O cerne do processo de Minnesota gira em torno de alegações de que o plano de saúde do Wells Fargo paga preços inflacionados aos gestores de benefícios farmacêuticos (PBMs).

Os PBMs negociam com fabricantes de medicamentos, planos de saúde e farmácias para definir preços de medicamentos prescritos e determinar quais medicamentos estão incluídos em seus formulários.

Os demandantes argumentam que o plano de saúde vem pagando preços exorbitantes pelos medicamentos, muito acima dos preços de mercado.

Um exemplo notável citado no processo envolve o medicamento contra o câncer bexaroteno.

O plano de saúde do Wells Fargo supostamente pagou mais de US$ 69 mil por um tubo de bexaroteno, que poderia ser comprado por apenas US$ 3.750 em outras farmácias.

Além disso, a ação alega que o plano de saúde aumentou em quase 400% os preços dos “medicamentos especiais” genéricos usados no tratamento de determinadas doenças.

A ação propõe uma classe nacional de participantes e beneficiários de planos de saúde, incluindo potencialmente dezenas de milhares de pessoas.

Os demandantes buscam indenizações não especificadas e penalidades legais, com o objetivo de responsabilizar o Wells Fargo pela suposta má administração e superfaturamento.

Exame nacional dos PBMs

Este processo contra o Wells Fargo faz parte de uma tendência mais ampla de maior escrutínio sobre os PBMs e o seu papel no aumento dos custos dos medicamentos prescritos nos Estados Unidos.

Os PBMs enfrentam críticas crescentes de órgãos governamentais e grupos de defesa que argumentam que as suas práticas contribuem significativamente para a escalada dos preços dos medicamentos.

No início deste mês, a Comissão Federal de Comércio (FTC) votou 4-1 para divulgar um relatório provisório do corpo técnico contendo as conclusões da sua investigação de dois anos sobre os seis maiores PBMs do país.

A agência alegou que a integração vertical e a consolidação do mercado permitiram que alguns PBMs exercessem um poder significativo sobre os preços dos medicamentos e os custos ao consumidor, bem como sobre as farmácias não afiliadas.

O processo do Wells Fargo é o mais recente de uma série de ações legais contra planos de saúde patrocinados por empregadores, acusados de não conseguirem garantir preços mais baixos de medicamentos para os seus participantes.

A Johnson & Johnson está enfrentando uma proposta de ação coletiva semelhante, movida no tribunal federal de Nova Jersey em fevereiro.

Os demandantes nesse caso alegam que a má gestão do plano de saúde da empresa resultou em milhões de dólares em pagamentos indevidos de medicamentos.

A Johnson & Johnson decidiu encerrar o caso, argumentando que seu plano na verdade economizou dinheiro aos participantes e que o autor nomeado não tem legitimidade legal para processar.

Até o momento, o Wells Fargo não respondeu aos pedidos de comentários sobre o processo.

O resultado deste caso poderá ter implicações significativas na forma como os planos de saúde patrocinados pelos empregadores negociam os preços dos medicamentos e gerem as relações PBM no futuro.