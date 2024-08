A Starbucks deve aos clientes US$ 1,77 bilhão em café: o que está acontecendo?

As pessoas conhecem a Starbucks como o lugar que vende café. Mas para muitos é uma surpresa quando descobrem que a empresa também é um minibanco. Os cartões-presente da Starbucks conferiram-lhe uma posição única entre os varejistas.

Sendo muito procurados e alegremente dados como presentes a entes queridos, esses cartões-presente transformaram a Starbucks em uma potência financeira inesperada.

De acordo com os lucros do terceiro trimestre da empresa, ela agora possui US$ 1,77 bilhão em cartões-presente não resgatados. Este número representa um aumento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Mais do que apenas uma forma mais barata de pedir empréstimo

A Starbucks não é a primeira empresa a usar seus clientes como credores. Veja como funciona. As empresas oferecem a seus clientes aplicativos móveis ou cartões-presente onde eles podem carregar dinheiro para usar posteriormente.

O objetivo disso é oferecer aos usuários a comodidade de pagar pelo café com facilidade. E funciona. É por isso que as pessoas carregam saldos em seus cartões sabendo muito bem que não os gastarão imediatamente.

Mas essa comodidade traz muito mais para a empresa na forma de dinheiro sem juros. Algumas empresas como o PayPal podem ficar com o dinheiro de muitos clientes sem ter que pagar juros. Mas eles não podem gastá-lo, pois precisam mantê-lo como reserva.

Outras empresas como o Walmart têm uma quantidade semelhante de cartões-presente não resgatados que a Starbucks.

Mas o fato de realizar 20 vezes mais vendas que o Walmart significa que o efeito desse dinheiro sem juros é mínimo.

Porém, para a Starbucks, as coisas são diferentes. Podemos considerá-lo um empréstimo sem juros. Mas as coisas ficam interessantes porque a empresa tem que pagar na forma de café, não de dinheiro.

Além disso, seu saldo não resgatado aumenta a cada ano. No ano passado, arrecadou US$ 196,1 milhões em receitas de cartões-presente não resgatados.

À medida que esse valor aumenta, a Starbucks percebeu que esses saldos nunca poderão ser resgatados. Portanto, não é mais um segredo comercial. A empresa declara isso abertamente, mas o saldo continua aumentando.

A Starbucks faz um trabalho excepcional ao gerar receitas não resgatadas com cartões-presente. Mas o principal ramo de seu negócio, a venda de café, não vai muito bem.

Lucros decepcionantes do terceiro trimestre

A empresa divulgou seus lucros do terceiro trimestre na noite passada e está fazendo um péssimo trabalho na venda de café. Relatou uma redução de 2% nas receitas da América do Norte e uma redução de 3% nas receitas globais.

Este é o segundo trimestre consecutivo de queda nas vendas da empresa. À medida que os consumidores lutam para lidar com a inflação, parece que estão a reduzir o consumo de café.

Pense desta forma. O McDonald’s relatou queda nas vendas depois de oferecer uma refeição de US$ 5 aos seus clientes. Como então a Starbucks pode esperar que as pessoas venham às suas lojas e paguem US$ 6 por um café gelado?

É uma questão que a administração tem dificuldade em responder, especialmente na presença de rivais que estão a roubar quota de mercado. O analista RJ Hottovy diz:

Seu consumidor mais preocupado com os custos está procurando outros lugares ou apenas fazendo coisas em casa. Também há mais concorrência de algumas redes de café drive-thru, como a Dutch Bros.

As ações tiveram um ano difícil até agora, com queda de 17% no acumulado do ano. Seus problemas não desaparecerão tão cedo, independentemente de quantas pessoas se esqueçam de resgatar o saldo do cartão-presente.

