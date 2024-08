Banco do Japão aumenta taxa de juros para 0,25% e corta compras de títulos em grande mudança política

O Banco do Japão (BoJ) aumentou a sua taxa de juro de referência para 0,25% e anunciou planos para reduzir para metade as suas compras mensais de obrigações, marcando uma mudança significativa no sentido de uma política monetária mais restritiva.

Esta medida contrasta com a posição actual da Reserva Federal dos EUA e espera-se que reduza a diferença das taxas de juro que contribuiu para a fraqueza recorde do iene. Após a decisão do BoJ na quarta-feira, o iene fortaleceu-se mais de 1% em relação ao dólar, atingindo ¥ 150,70.

Taxa de juro elevada para o nível mais alto desde 2008

Por maioria de votos de 7-2, o Banco do Japão aumentou a sua taxa de juro overnight para “cerca de 0,25%”, o nível mais elevado desde a crise financeira global em 2008. Anteriormente, a taxa variava entre zero e 0,1%.

Esta decisão segue-se ao fim da política de taxas de juro negativas do banco em Março, pondo fim a décadas de deflação intermitente.

O BoJ também revelou planos para reduzir o seu programa mensal de compra de títulos de 6 biliões de ienes (39 mil milhões de dólares) para aproximadamente 3 biliões de ienes até à primavera de 2026.

Esta redução nas compras de obrigações significa um afastamento decisivo da orientação ultra-frouxa da política monetária do banco.

As condições económicas e os riscos de inflação influenciam a decisão

O governador do banco central, Kazuo Ueda, explicou que a decisão sobre a taxa foi influenciada pelas actuais condições económicas e movimentos de preços, que permaneceram “no caminho certo”.

Ueda reconheceu que o impacto do iene mais fraco sobre a inflação também desempenhou um papel na decisão.

Planeamos continuar a aumentar a nossa taxa diretora e ajustar o grau de acomodação monetária se as condições económicas e a inflação se moverem em linha com a nossa previsão.

Reações mistas de economistas e participantes do mercado

A medida do BoJ suscitou reações diversas por parte de economistas e participantes do mercado. Alguns traders ficaram divididos quanto à probabilidade de um aumento das taxas, enquanto outros alertaram contra tal movimento, dados os recentes dados económicos fracos.

A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis dos alimentos, aumentou 2,6% em relação ao ano anterior em Junho, ultrapassando a meta de 2% do BoJ durante 27 meses consecutivos.

Contudo, a economia do Japão contraiu-se no primeiro trimestre do ano devido ao declínio do iene e ao aumento do custo de vida, o que afectou negativamente os gastos das famílias.

O economista do UBS Masamichi Adachi expressou desapontamento com a decisão do BoJ, afirmando:

É extremamente decepcionante que o BoJ tenha optado por agir ignorando dados económicos fracos. Agora parece que se moveu para combater o iene fraco.

Adachi argumentou que a normalização da economia japonesa já era precária e a decisão do BoJ tornou-a ainda mais desafiante.

Previsão de inflação do BoJ

Para o ano fiscal que termina em Março de 2026, o BoJ reviu a sua previsão de inflação dos preços no consumidor para 2,1%, acima dos 1,9% previstos em Abril.

Este ajustamento sublinha as preocupações do banco relativamente às pressões inflacionistas provocadas pelo iene mais fraco.

Stefan Angrick, economista sénior da Moody’s Analytics, destacou o novo foco do BoJ no impacto do iene sobre a inflação.

Ele ressaltou que o banco central está “caminhando para uma economia fraca” sem uma inflação forte impulsionada pela demanda.

Penso que o Banco do Japão precisa de ser claro sobre o facto de estar a alterar as regras. Eles não estão ganhando o jogo. Ele previu que o próximo aumento das taxas poderia ocorrer em Dezembro e sugeriu que a pressão sobre o BoJ poderia diminuir assim que a Reserva Federal dos EUA começasse a cortar as taxas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.