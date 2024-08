NCR da Índia tem um novo apetite por casas de luxo: relatório

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A Região da Capital Nacional da Índia (NCR), incluindo Nova Deli, Gurugram, Noida e Grande Noida, está a assistir a um aumento na procura de habitação de luxo.

Esta mudança é impulsionada pelo aumento dos rendimentos e por um desejo crescente de instalações de luxo.

De acordo com a consultora imobiliária indiana ANAROCK, de aproximadamente 32.200 unidades habitacionais vendidas no NCR no primeiro semestre de 2024, mais de 45% eram unidades de luxo, enquanto 24% eram unidades acessíveis.

No primeiro semestre de 2024, foram vendidas cerca de 14.630 unidades de luxo na NCR, em comparação com 1.580 unidades vendidas em todo o ano de 2019.

O relatório ANAROCK classifica as casas de luxo como aquelas vendidas por Rs 1,5 crore (cerca de US$ 180.000) ou mais, e as casas acessíveis como aquelas vendidas por Rs 40 lakh ou menos.

O consultor imobiliário disse em nota:

De epicentro de atividades imobiliárias sem escrúpulos a um dos mercados imobiliários mais vibrantes do país, a NCR percorreu um longo caminho.

O centro corporativo do norte da Índia, Gurugram, lidera a demanda de luxo na NCR

Do aumento geral testemunhado no segmento em Delhi-NCR, Gurugram foi o que teve maior atividade.

Anuj Puri, presidente do grupo ANAROCK disse:

Entre todas as cidades da NCR, Gurugram tem sido o mercado imobiliário mais ativo nos últimos anos. A Cidade do Milênio viu aprox. 17.570 unidades vendidas em diferentes segmentos de orçamento no primeiro semestre de 2024. Destas, impressionantes 59% (aproximadamente 10.365 unidades) eram casas de luxo, seguidas por 27% (aproximadamente 4.710 unidades) no segmento acessível.

Puri destacou que em 2019 foram vendidas apenas 13.245 unidades na cidade, das quais apenas 4% ou aproximadamente 470 unidades residenciais se enquadravam no segmento de luxo.

As unidades residenciais de luxo em Gurugram incluem propriedades como as Trump Towers e propriedades dos principais desenvolvedores indianos DLF, como The Crest, The Camellias e muitos outros.

Noida e Greater Noida seguiram Gurugram nas vendas de unidades de luxo. As duas cidades juntas tiveram aproximadamente 8.425 unidades vendidas no primeiro semestre de 2024. Deste total, 42% (aproximadamente 3.550) unidades eram casas de luxo e apenas 13% (aproximadamente 1.100) unidades eram no segmento acessível.

A maior participação nas vendas – 3.770 unidades ou 45% – ocorreu nos segmentos médio e premium com preços entre INR 40 lakh e INR 1,5 Cr.

Em 2019, estas duas cidades juntas registaram as maiores vendas na NCR – aprox. 21.770 unidades. Destes, 44% (aproximadamente 9.565) unidades foram vendidas no segmento acessível e apenas 4% (aproximadamente 990) unidades foram no segmento de luxo.

As vendas máximas de 11.215 unidades ou 52% foram nos segmentos médio e premium juntos.

Ghaziabad, Faridabad, Delhi e Bhiwadi juntos viram aprox. 6.205 unidades vendidas no primeiro semestre de 2024, das quais o segmento de luxo representou mais de 715 unidades, enquanto habitação acessível viu 1.920 unidades vendidas.

As vendas máximas de aproximadamente 3.570 unidades foram nos segmentos médio e premium. Em 2019, apenas 115 casas de luxo foram vendidas nestas cidades.

O relatório ANAROCK disse:

O aumento dos rendimentos disponíveis, a urbanização crescente e a procura de instalações de luxo contribuíram para um aumento na procura de imóveis de luxo por parte dos indianos. É visto como um bom investimento e um símbolo de status pelos indianos ricos que desejam – e podem pagar – estilos de vida superlativos.

Acrescentou que os NRI também estão a manifestar interesse crescente no mercado, mesmo tendo acesso a financiamento atraente, e o impacto da Covid-19 mudou a forma como os indianos vêem as suas casas.

Mercado imobiliário de luxo da Índia vê aumento de 27% nas vendas no primeiro semestre

O aumento da procura por propriedades de luxo em Delhi-NCR está em sincronia com um aumento geral da procura no segmento em todo o país.

O mercado imobiliário de luxo da Índia com preços superiores a 4 milhões de rupias viu um aumento notável de 27% nas vendas anuais no primeiro semestre de 2024, com um total de 8.500 unidades habitacionais de luxo sendo vendidas durante este período, mencionou um relatório da CBRE.

A tendência ascendente da procura residencial de luxo refletiu o aumento da ocupação de espaço comercial da categoria de luxo, que registou um crescimento exponencial de 162% em termos homólogos em 2023, segundo a CBRE.

Marcas de luxo estabelecidas têm procurado capitalizar o crescimento, expandindo a sua presença nas principais cidades metropolitanas e entrando estrategicamente em novos mercados.

Número de UHNWIs na Índia crescerá mais rapidamente em todo o mundo

O número de UHNWIs na Índia, definidos como indivíduos com um patrimônio líquido igual ou superior a US$ 30 milhões, deverá aumentar 50% nos próximos cinco anos, disse um relatório da Knight Frank publicado em fevereiro.

O relatório acrescenta que 32% da riqueza dos ultra-ricos da Índia foi investida em imóveis residenciais, embora 14% dela estivesse localizada fora do país.

No entanto, Delhi ainda está muito atrás de Mumbai no ranking dos mercados residenciais de luxo.

Dos 100 mercados residenciais de luxo monitorados no Prime International Residential Index da Knight Frank, Mumbai saltou 29 posições em 2023 para conquistar a 8ª posição, enquanto Delhi e Bengaluru ficaram em 37º e 59º, respectivamente.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.