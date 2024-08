Os futuros do Brent ultrapassam o limite de US$ 80 por barril em meio às tensões no Oriente Médio

Os futuros do Brent ultrapassaram a marca de US$ 80 por barril na quarta-feira, enquanto as alegações do Irã sobre o assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, aumentavam as tensões no Oriente Médio.

Futuros do Brent atingem US$ 80,32 por barril

O contrato ICE Brent para entrega em setembro foi negociado a US$ 80,32 por barril às 09h45, horário de Londres, marcando um aumento de 2,15% em relação ao preço de fechamento de terça-feira.

Da mesma forma, os futuros do NYMEX WTI para setembro estavam em US$ 76,55 por barril, um aumento de 2,44% em relação ao fechamento do dia anterior.

A escalada de conflitos impacta a dinâmica do mercado petrolífero

Os preços do petróleo subiram no meio de hostilidades intensificadas na região rica em petróleo do Médio Oriente.

O conflito em curso entre Israel e o grupo militante palestiniano Hamas, apoiado pelo Irão, após um ataque terrorista em Outubro, expandiu-se para envolver outras facções apoiadas pelo Irão, como o Hezbollah do Líbano e os Houthi do Iémen.

A Guarda Revolucionária paramilitar do Irã acusou Israel de assassinar o chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, em sua residência em Teerã.

Em resposta, o líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei, afirmou que o Irão é obrigado a retaliar contra Israel.

O mercado petrolífero já absorveu anteriormente os choques das escaladas no Médio Oriente, incluindo os ataques marítimos do Iémen e as hostilidades directas entre Israel, o Irão e o Hezbollah. Os desenvolvimentos recentes aumentaram a sensibilidade do mercado.

Riscos geopolíticos na precificação do petróleo

Clay Seigle, diretor do serviço petrolífero global do Rapidan Energy Group, observou que os comerciantes de petróleo têm subestimado os riscos geopolíticos no Médio Oriente.

Ele sugeriu que o mercado estava anteriormente complacente devido a uma interrupção prevista da guerra da Rússia na Ucrânia que não se materializou e aos conflitos em curso em Gaza.

Seigle indicou que os acontecimentos recentes poderão aumentar o prémio de risco sobre os preços do Brent, estimando um aumento inicial de pelo menos 5 dólares por barril antes de ocorrerem quaisquer perturbações físicas no fornecimento.

Implicações a longo prazo nos preços do petróleo

Os analistas têm opiniões divergentes sobre o impacto a longo prazo destas tensões nos preços do petróleo. Tamas Varga, analista de petróleo da PVM Associates, destacou que o assassinato ocorrido em solo iraniano aumenta os riscos, podendo levar a interrupções no fornecimento.

Ele alertou que a recuperação dos preços pode durar pouco, sem que novas escaladas afetem a produção física.

O analista do UBS, Giovanni Staunovo, repetiu este sentimento, afirmando que, embora as preocupações com a escalada das tensões tenham aumentado os preços do petróleo, os impactos significativos nos preços normalmente exigem perturbações reais na oferta.

A actual reacção nos preços do petróleo tem sido modesta devido à ausência de tais perturbações.

Conformidade OPEP+ e cotas de produção

O movimento dos preços coincide com uma reunião agendada do comité técnico da OPEP+ para quinta-feira, onde será avaliado o cumprimento das quotas de produção.

Este Comité Misto de Monitorização Ministerial, embora não tenha autoridade para alterar a estratégia de produção da coligação, pode convocar uma reunião ministerial completa se as condições de mercado exigirem tal acção.

O cumprimento das quotas tornou-se um foco, com o Secretariado da OPEP a observar em 24 de Julho que os membros Iraque, Cazaquistão e Rússia se comprometeram a compensar os volumes sobreproduzidos no primeiro semestre do ano através de cortes adicionais na produção de Julho de 2024 a Setembro de 2025.

Relatórios de lucros das grandes petrolíferas europeias

Estes desenvolvimentos coincidem com os relatórios de lucros das principais empresas petrolíferas europeias.

A Shell deve divulgar seus lucros na quinta-feira, após o anúncio da BP na terça-feira de um aumento de dividendos e um lucro melhor do que o esperado no segundo trimestre.

