Perda da Microsoft, ganho da Nvidia: os investidores deveriam se preocupar com os gastos cada vez maiores com IA?

A Microsoft acaba de anunciar seus lucros do quarto trimestre e as ações não responderam bem. As ações caíram até 7% após o anúncio, embora a maior parte tenha sido recuperada à medida que avançamos para o pregão de hoje.

O motivo da queda foi a desaceleração do crescimento do segmento de nuvem. Isto por si só não seria um grande problema, especialmente porque o CEO disse que a empresa espera um melhor crescimento nos próximos 6 meses.

O que preocupa os investidores é o fato de a empresa pretender continuar aumentando os gastos com IA. Não se trata apenas da Microsoft, já que outras empresas continuam a desembolsar dinheiro para serem as melhores em IA. Contudo, Wall Street está ansiosa por ver os resultados destas despesas reflectidos nas receitas, o que não está a acontecer com as empresas de software. #

Daniel Morgan, Synovus Trust, disse:

A rua não tem muita paciência. Eles veem você gastando bilhões de dólares e querem ver um aumento na receita desse valor.

Empresas de hardware como Nvidia e AMD podem quantificar o ROI de seus investimentos em IA à medida que vendem o hardware. No entanto, as empresas que treinam modelos no hardware ou vendem software estão a ter dificuldades em fornecer uma imagem clara das receitas geradas através da IA.

À medida que o preço das ações da Microsoft despencou após a notícia do aumento dos gastos, as ações da Nvidia subiram, pois será uma beneficiária direta desses gastos. A Nvidia já subiu 9% na abertura do mercado.

AI tem um problema de gastos

A Microsoft e a OpenAI já têm planos para um projeto de data center de US$ 100 bilhões. Google e Amazon estão gastando grandes quantias de dinheiro para adquirir empresas de IA ou formar parcerias. Esses investimentos maciços estão a proporcionar grandes retornos aos fabricantes de chips e, no futuro, possivelmente também às empresas de serviços públicos que fornecem a energia necessária para gerir esta infra-estrutura.

Mas o facto de as empresas de software estarem relutantes em fornecer um ROI exacto sobre os seus investimentos é motivo de preocupação e está a levantar a questão dos gastos excessivos.

Dito de outra forma, se as empresas estão a gastar milhares de milhões de dólares em IA, será que a IA resolverá problemas que valem milhares de milhões de dólares?

Jim Covello, Goldman Sachs, disse: Substituir empregos de baixos salários por tecnologia tremendamente dispendiosa é basicamente o oposto das transições tecnológicas anteriores que testemunhei nos meus trinta anos de acompanhamento de perto da indústria tecnológica.

Covello está cético por um motivo. Ele viu a implementação da IA em sua empresa e está perplexo com o custo disso.

Descobrimos que a IA pode atualizar dados históricos nos modelos da nossa empresa mais rapidamente do que fazê-lo manualmente, mas com um custo seis vezes maior, a proposta de valor simplesmente ainda não existe.

Outros analistas ao redor do mundo estão mais otimistas em relação à IA. Mas enquanto não houver forma de quantificar o retorno do investimento, continuaremos a ter dias como hoje em que a dor de uma empresa é o ganho de outra.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.