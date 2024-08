Wall Street tem opiniões divergentes sobre a Microsoft após os lucros do quarto trimestre: você deve vender ou comprar mais?

Na sequência do relatório de lucros fiscais do quarto trimestre da Microsoft, a reacção de Wall Street foi mista, reflectindo uma divisão entre o optimismo optimista e o cepticismo cauteloso.

A gigante da tecnologia relatou lucro por ação de US$ 2,95, um pouco acima das expectativas, e receita de US$ 64,7 bilhões, marcando um aumento de 15,1% ano a ano.

O que dizem os analistas?

Por um lado, o analista da Wedbush Securities, Dan Ives, manteve uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 550 para a Microsoft, elogiando a teleconferência da empresa como uma “validação” para as tendências de monetização de IA, especialmente com a expectativa de que o Azure acelere o crescimento na segunda metade do ano. .

Ives destacou as fortes reservas comerciais da Microsoft e o crescimento robusto da linha de base do Azure como indicadores-chave de um impulso sustentado.

Por outro lado, o analista do Citi, Tyler Radke, ofereceu uma perspectiva mais comedida, reconhecendo uma “batida fraca de receita/EPS”, ao mesmo tempo em que apontou uma desaceleração no crescimento do Azure e uma orientação mais fraca do que o esperado para o próximo trimestre.

Apesar dessas preocupações, Radke permaneceu otimista sobre o crescimento da IA e das reservas comerciais, mantendo uma classificação de Compra, mas reduzindo ligeiramente seu preço-alvo de US$ 520 para US$ 500.

Radke sugeriu que as revisões das estimativas de curto prazo poderiam ser negativas, mas acreditava que qualquer fraqueza seria transitória, apoiada por indicadores avançados sólidos.

Brad Sills, do Bank of America, também projetou uma perspectiva positiva, observando particularmente que a aceleração esperada do Azure no segundo semestre indica que qualquer fraqueza atual deverá ser de curta duração.



Sills enfatizou a força dos serviços de IA da Microsoft no Azure e a capacidade da empresa de aproveitar sua plataforma para mitigar as pressões sobre despesas de capital.



Sua previsão atualizada de despesas de capital para o ano fiscal de 2025 aumentou de US$ 53,8 bilhões para US$ 58,3 bilhões, refletindo o crescimento previsto da receita e a escalabilidade da plataforma.

O analista da KeyBanc Capital Markets, Jackson Ader, concentrou-se nas atuais restrições de capacidade do Azure e nas despesas de capital significativas, sugerindo que, embora possam representar desafios, também proporcionam à Microsoft flexibilidade para gerir eficazmente a sua trajetória de crescimento.



Ader reiterou uma classificação de excesso de peso e um preço-alvo de US$ 490, otimista sobre o potencial da Microsoft para gerenciar os gastos de forma eficaz à medida que cresce.

Lucros do segundo trimestre em detalhes

O desempenho da Microsoft no quarto trimestre do ano fiscal de 2024 pinta um quadro complexo de um gigante da tecnologia navegando nas águas agitadas da inovação rápida e do crescimento expansivo em meio ao aumento das expectativas do mercado.

Impulsionando o crescimento da Microsoft está seu modelo de negócios diversificado, com contribuições significativas de seus segmentos de Produtividade e Processos de Negócios, Nuvem Inteligente e Mais Computação Pessoal.



Notavelmente, o segmento Intelligent Cloud, que inclui a plataforma de nuvem Azure, reportou um crescimento de 21% ano após ano, embora ligeiramente abaixo das expectativas.



O crescimento do Azure, embora ainda impressionante, de 29% ano após ano, mostrou sinais de desaceleração em relação aos trimestres anteriores.

Apesar disso, o Azure continua a ser uma pedra angular da estratégia de crescimento da Microsoft, especialmente à medida que a empresa continua a integrar capacidades de IA nas suas ofertas.

Financeiramente, a Microsoft continua a ser uma potência, gerando 37,2 mil milhões de dólares em fluxo de caixa operacional e 23,3 mil milhões de dólares em fluxo de caixa livre durante o quarto trimestre.

A abordagem disciplinada da empresa ao retorno de capital é evidente na sua distribuição de 8,4 mil milhões de dólares aos acionistas através de dividendos e recompra de ações.

No entanto, um olhar mais atento revela uma disparidade cada vez menor entre o crescimento das receitas e as despesas operacionais, suscitando alguma preocupação sobre futuras expansões das margens. No entanto, a orientação da administração para o ano fiscal de 2025 sugere confiança, projetando um crescimento de receitas de dois dígitos num cenário de crescimento de um dígito nas despesas operacionais.

A elevada avaliação da Microsoft

Em termos de avaliação, o rácio P/L futuro da Microsoft é de 35,39, ligeiramente acima da sua média de cinco anos e da mediana do sector.

Esta elevada valorização reflete as elevadas expectativas do mercado, particularmente em termos de crescimento e inovação em computação em nuvem e tecnologias de IA.



Os investimentos estratégicos da empresa nestas áreas, incluindo um aumento significativo nas despesas de CAPEX, visam impulsionar o crescimento a longo prazo, mas também apresentam riscos se os retornos esperados destes investimentos forem lentos.

Apesar destes dados financeiros fortes, as ações da Microsoft reagiram negativamente nas negociações pré-mercado de hoje, caindo mais de 3%.

Esta queda provavelmente reflecte as elevadas expectativas e preocupações do mercado quanto à sustentabilidade do crescimento futuro num contexto de gastos de capital agressivos.

A orientação da Microsoft para o próximo trimestre também foi cautelosa, projetando a receita do primeiro trimestre entre US$ 63,8 bilhões e US$ 64,8 bilhões, um pouco abaixo das expectativas dos analistas.

Depois de nos aprofundarmos nos lucros do quarto trimestre da Microsoft e nas opiniões dos analistas, devemos agora passar para uma análise técnica do desempenho das suas ações.

Esta análise irá aprofundar os recentes movimentos de preços e volumes de negociação, todos eles cruciais para responder à questão premente enfrentada pelos investidores: dadas as opiniões divergentes de Wall Street após os lucros do quarto trimestre da Microsoft, se alguém vender as suas participações ou ver isto como uma oportunidade para Compre mais?

A recuperação de longo prazo acabou?

Copy link to section

As ações da Microsoft registraram uma forte tendência de alta desde o início de 2023, dobrando de preço desde então.

No entanto, esta forte tendência de alta parece estar chegando ao fim, com as ações caindo mais de 10% em relação aos máximos históricos atingidos no início deste mês.

Além disso, a ação está preparada para abrir hoje abaixo da sua linha de tendência de alta de longo prazo, como pode ser visto no gráfico diário abaixo.

Gráfico MSFT por TradingView

Considerando que os touros devem tornar-se cautelosos, uma vez que o próximo suporte para a ação se encontra perto de $388, caindo abaixo do qual a ação pode entrar numa tendência descendente ou num período de movimento limitado a médio prazo.

Qualquer posição de alta só deve ser considerada se a ação se recuperar e fechar acima de sua média móvel de 50 dias, que atualmente está longe de US$ 439,0.

Os traders baixistas podem aproveitar essa mudança no impulso para vender a ação, mas devem analisar como a ação se comporta após a abertura de hoje.

Se a ação cair ainda mais após a abertura, isso sugerirá uma grande mudança de sentimento e eles poderão vender a ação com um stop loss em US$ 432 e uma meta de lucro inicial de US$ 388.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.