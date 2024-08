As ações dos EUA caem em meio a dados econômicos fracos: o que deu errado?

As ações dos EUA enfrentaram uma pressão de venda significativa na tarde de quinta-feira, impulsionada por dados econômicos decepcionantes e um declínio acentuado nas ações de chips. Isto levou a perdas nos três principais índices, na sequência da indicação da Reserva Federal de um provável corte das taxas em Setembro.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O S&P 500 caiu quase 1,5%, e o Nasdaq Composite reverteu seus ganhos anteriores, caindo quase 2,5% após um forte fechamento na quarta-feira. O Dow Jones Industrial Average caiu quase 600 pontos, ou 1,4%.

Se esta tendência continuar, poderá marcar o pior dia do ano para o mercado.

No início da semana, os investidores monitoravam de perto os lucros das Big Tech.

A Microsoft e a AMD iniciaram os anúncios com relatórios de lucros decentes.

Apesar de uma desaceleração no crescimento da Microsoft, o compromisso da empresa com os gastos com IA proporcionou algum otimismo.

A META seguiu com resultados impressionantes, mantendo suas ações em alta de 5%, apesar da queda mais ampla do mercado.

No entanto, o setor tecnológico não teve um desempenho tão fraco quanto o previsto. Então, o que está causando a turbulência no mercado?

O que está causando o acidente?

Copy link to section

Os últimos dados económicos divulgados hoje reacenderam os receios de uma recessão. Os pedidos de subsídio de desemprego registaram o maior aumento desde Agosto do ano passado, agravando as preocupações quando o Índice Industrial ISM reportou uns decepcionantes 46,8%, indicando contracção económica.

Isso assustou os investidores, empurrando o rendimento do Tesouro de 10 anos para menos de 4%.

O recente anúncio do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, de que as taxas de juro permaneceriam inalteradas, com um potencial corte das taxas num futuro próximo, também contribuiu para a ansiedade do mercado. Os investidores temem agora que a Fed possa ter avaliado mal a situação económica.

Os dados económicos continuam a apontar para uma recessão, ou mesmo para uma recessão total. O mercado de ações está confuso, pois enfrenta a possibilidade de três cortes nas taxas do Fed este ano e os rendimentos dos títulos de 10 anos caindo abaixo de 4,00%.

“Os ventos da recessão estão soprando com força”, disse Chris Rupkey, economista. “O mercado de ações não sabe se deve rir ou chorar.”

Os investidores deveriam ficar preocupados?

Copy link to section

É um desafio determinar se esta situação se assemelha a uma recessão ou à bolha pontocom.

As ações de tecnologia têm sido fundamentais na elevação do mercado, mas as suas elevadas valorizações sempre foram justificadas pelo seu desempenho.

No entanto, existe um sentimento crescente de que as ações tecnológicas não conseguirão sustentar indefinidamente o dinamismo do ano anterior.

“Há uma expectativa implícita de desempenho inferior das megacapitalizações agora do que em 2000”, afirmaram gestores de carteiras de OGM. “Na verdade, os riscos são menores hoje.”

Embora as valorizações da alta tecnologia não sejam a principal causa da actual quebra do mercado, os baixos lucros das empresas tecnológicas poderão agravar a situação. A Apple deve anunciar seus lucros trimestrais após o fechamento do mercado hoje, e um desempenho decepcionante pode complicar ainda mais as coisas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.