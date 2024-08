Khalid Sheikh Mohammed e outros dois chegam a um acordo judicial com os EUA pelos ataques terroristas de 11 de setembro

Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser o mentor dos ataques de 11 de setembro nos EUA, concordou em se declarar culpado, segundo o Departamento de Defesa.

Isto acontece quase vinte e três anos depois de o grupo terrorista Al-Qaeda ter levado a cabo o ataque terrorista mais mortífero da história dos Estados Unidos e do mundo.

Espera-se que Mohammed, juntamente com os cúmplices Walid bin Attash e Mustafa al-Hawsawi, apresentem as suas confissões de culpa na comissão militar na Baía de Guantánamo, em Cuba, já na próxima semana.

Este desenvolvimento poderá trazer uma resolução há muito adiada para o ataque que ceifou milhares de vidas e mudou para sempre o cenário social e político global.

Os advogados de defesa solicitaram que os homens recebessem penas de prisão perpétua

O Departamento de Defesa disse:

A Autoridade Convocadora das Comissões Militares, Susan Escallier, celebrou acordos pré-julgamento com Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin ‘Attash e Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, três dos co-acusados no caso do 11 de Setembro. Os termos e condições específicos dos acordos pré-julgamento não estão disponíveis ao público neste momento.

Os advogados de defesa solicitaram que os homens recebessem penas de prisão perpétua em troca de suas confissões de culpa.

Este pedido foi detalhado em cartas enviadas pelo governo federal aos familiares de algumas das quase 3.000 vítimas mortas nos ataques de 11 de Setembro.

Uma carta do contra-almirante Aaron Rugh, promotor-chefe do caso, enviada às famílias, dizia que em troca da retirada da pena de morte da mesa, os três se declarariam culpados de todas as acusações, incluindo o assassinato de 2.976 pessoas.

Eles serão sentenciados por um painel de oficiais militares, informou a ABC News.

Eles também concordaram em responder às perguntas dos membros verificados da família do 11 de setembro “sobre seus papéis e razões para conduzir” os ataques.

Os réus apresentarão suas respostas no prazo de 90 dias.

Embora nem todas as famílias das vítimas concordem com a medida e estejam frustradas com a falta de um julgamento sobre a pena de morte, as organizações de direitos humanos saudaram a decisão, chamando-a de uma resposta “justa” à tortura dos réus pelo governo dos EUA.

Reações mistas das famílias das vítimas do 11 de setembro

Os três homens enfrentarão um júri militar para ouvir as provas e proferir sentenças, potencialmente no próximo ano.

Embora alguns familiares das vítimas estejam aliviados por haver uma solução à vista, outros estão visivelmente chateados com a falta de um julgamento sobre a pena de morte.

Brett Eagleson, presidente da Justiça do 11 de Setembro, uma organização que representa os sobreviventes e familiares das vítimas, disse que as famílias estavam “profundamente perturbadas” com os acordos judiciais e pressionou por mais informações sobre o envolvimento da Arábia Saudita nos ataques.

Embora reconheçamos a decisão de evitar a pena de morte, a nossa principal preocupação continua a ser o acesso à informação destes indivíduos. Estes acordos judiciais não devem perpetuar um sistema de acordos a portas fechadas, onde informações cruciais são ocultadas sem dar às famílias das vítimas a oportunidade de saber toda a verdade.

Terry Strada, chefe de outro grupo de famílias, invocou os muitos parentes que morreram enquanto aguardavam justiça e disse sobre os réus:

Eles foram covardes quando planejaram o ataque. E eles são covardes hoje.

Strada disse que muitas famílias queriam apenas ver os homens admitirem a culpa, mas ela pessoalmente esperava um julgamento e a punição.

Michael Burke, cujo irmão, capitão dos bombeiros, morreu nos ataques, disse:

Demorou meses ou um ano nos julgamentos de Nuremberg. Para mim, sempre foi vergonhoso que esses caras, 23 anos depois, não tenham sido condenados e punidos por seus ataques, ou pelo crime. Nunca entendi como demorou tanto.

Burke destacou a incongruência do acordo judicial com as expectativas de justiça imediata que se seguiram aos ataques.

Seu irmão, Billy Burke, demonstrou heroísmo ao ficar com dois homens incapazes de evacuar a Torre Norte do World Trade Center, ressaltando as perdas pessoais sentidas por muitas famílias.

Justiça atrasada e impacto histórico

O acordo dos EUA com os réus surge mais de 16 anos após o início da acusação e mais de 20 anos após os ataques de 11 de Setembro.

Naquele dia fatídico, militantes sequestraram quatro aviões comerciais, colidindo três contra o World Trade Center em Nova Iorque e o Pentágono, enquanto o quarto colidiu com um campo na Pensilvânia depois de os passageiros terem tentado dominar os sequestradores.

Mohammed, que se acredita ter concebido a ideia de usar aviões como armas, foi capturado em 2003.

Ele foi submetido a afogamento simulado 183 vezes enquanto estava sob custódia da CIA antes de ser transferido para a Baía de Guantánamo.

O recurso à tortura tem sido um obstáculo significativo na acusação, tornando muitas das provas inadmissíveis e causando atrasos prolongados nos procedimentos do julgamento.

Daphne Eviatar, diretora da Amnistia Internacional nos EUA, saudou a responsabilização, mas também apelou ao encerramento do centro de detenção da Baía de Guantánamo e instou a administração Biden a garantir que tais abusos sancionados pelo Estado não voltem a acontecer.

“A administração Biden também deve tomar todas as medidas necessárias para garantir que um programa de desaparecimento forçado, tortura e outros maus-tratos sancionado pelo Estado nunca mais será perpetrado pelos Estados Unidos”, disse ela.

Os ataques desencadearam a “guerra ao terror” do governo dos EUA, levando a invasões militares do Afeganistão e do Iraque e a extensas operações contra grupos extremistas no Médio Oriente.

Este período assistiu à derrubada de governos, à destruição generalizada e a convulsões políticas significativas, incluindo a revolta da Primavera Árabe de 2011.

A União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU) disse que a decisão do DoD foi a “decisão certa”. Anthony D. Romero, diretor executivo da ACLU, disse:

É também a única solução prática após quase duas décadas de litígios. Durante demasiado tempo, os EUA defenderam repetidamente o uso da tortura e de tribunais militares inconstitucionais na Baía de Guantánamo. As comissões militares estavam condenadas desde o início e a tortura destes réus por parte do governo torna este apelo necessário e justo. Finalmente, encerrar o capítulo sobre estes casos com um acordo de confissão também proporcionará uma medida de transparência e justiça para os familiares dos vítimas do 11 de Setembro.

Uma questão política antes das eleições presidenciais dos EUA?

Copy link to section

A decisão não demorou a ser invocada na campanha presidencial dos EUA pelo Partido Republicano.

Durante um discurso de campanha na quarta-feira em Glendale, Arizona, o candidato à vice-presidência da campanha de Trump, o senador JD Vance, criticou o acordo com firmeza.

“Agora, pense no ponto em que chegamos a Joe Biden, Kamala Harris, que armaram o Departamento de Justiça para perseguir seus oponentes políticos, mas eles estão fechando um acordo amoroso com os terroristas do 11 de setembro”, disse Vance. .

“Precisamos de um presidente que mate terroristas e não negocie com eles.”

O presidente da Câmara, Mike Johnson, também condenou a decisão dos promotores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.