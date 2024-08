O lucro líquido do carro-chefe da Adani, Adani Enterprises, no primeiro trimestre mais que dobra

A principal empresa do grupo Adani – o lucro líquido da Adani Enterprises no trimestre encerrado em 30 de junho mais que dobrou devido ao forte desempenho operacional de seus negócios emergentes de aeroportos e energia verde.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O lucro líquido consolidado após impostos aumentou 116%, para 14,58 mil milhões de rupias (173 milhões de dólares), enquanto o rendimento total aumentou 13%, para 260,67 mil milhões de rupias.

A empresa superou as estimativas da Bloomberg de Rs 11,64 bilhões de PAT em mais de 25%.

A empresa afirmou que os seus principais negócios emergentes de infra-estruturas, incluindo o Ecossistema ANIL, aeroportos e estradas, melhoraram significativamente o seu desempenho operacional e a contribuição destes negócios para o EBITDA global aumentou agora para 62% no trimestre em consideração, em comparação com 45% no mesmo trimestre do ano passado.

Forte desempenho do negócio de energia verde da Adani

Copy link to section

Os negócios de fabricação solar e turbinas eólicas do Ecossistema ANIL registraram o maior EBIDTA de todos os tempos, de Rs 16,42 bilhões, aumentando 3,6 vezes em comparação com o mesmo trimestre do ano passado.

Agora contribui com 38% para o EBITDA total.

O conglomerado vem expandindo seus novos negócios de energia, por meio de mais investimentos em energias renováveis.

As vendas de módulos no seu negócio solar aumentaram 125% em relação ao ano anterior, para 1.379 MW, com as exportações aumentando 109% e as vendas internas aumentando 151%.

Gautam Adani, presidente do grupo Adani, disse:

O crescimento substancial do nosso EBIDTA, impulsionado pelo desempenho excepcional do ecossistema ANIL, das nossas operações aeroportuárias e do nosso negócio de construção de estradas, sublinha o nosso compromisso com a excelência operacional e a criação de valor sustentável.

Enquanto isso, a principal receita do negócio de comércio de carvão da empresa caiu 28%, para 107,94 bilhões de rúpias, devido aos preços mais baixos do carvão.

Negócio de alimentos FMCG cisão para Adani Wilmar

Copy link to section

A Adani Enterprises também anunciou a cisão do negócio de alimentos FMCG para a Adani Wilmar, juntamente com o investimento estratégico da AEL na Adani Commodities.

A empresa disse que o negócio de alimentos FMCG tornou-se “autossustentável, com bom desempenho e preparado para um maior crescimento sob o AWL”.

Afirmou que o acordo não só irá desbloquear valor para os acionistas, mas também permitirá uma estratégia focada para o crescimento sustentável nos seus negócios em incubação.

Movimento do mercado e recuperação da crise de Hindenburg

Copy link to section

O preço das ações da Adani Enterprises saltou 1,57% devido ao anúncio dos lucros.

Em janeiro de 2023, a Hindenburg Research, uma empresa de vendas a descoberto com sede nos EUA, divulgou um relatório crítico acusando o Grupo Adani de fraude e manipulação de ações.

Este relatório teve um impacto significativo nos preços das ações das empresas do Grupo Adani, incluindo a Adani Enterprises.

Embora o Grupo Adani tenha negado as acusações, no início de fevereiro de 2023, o grupo mais amplo havia perdido cerca de US$ 68 bilhões em valor de mercado, afetando o sentimento dos investidores em suas empresas listadas.

Em maio deste ano, a Adani Enterprises voltou aos níveis vistos pela última vez em janeiro de 2023. No último ano, o preço de suas ações subiu 30%

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.