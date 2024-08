Os resultados da injeção de tirzepatida da Eli Lilly podem desencadear outra corrida de touros: aqui está o porquê

A Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) anunciou recentemente resultados promissores de seus ensaios de fase 3 SUMMIT, com foco na eficácia da injeção de tirzepatida.

As descobertas positivas despertaram o interesse dos investidores, elevando as ações hoje em 3%.

Esses resultados não são apenas significativos para a Eli Lilly, mas também têm potencial para milhões de pacientes que sofrem de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (ICFEp) e obesidade.

Resultados promissores do ensaio

Os resultados do ensaio SUMMIT de fase 3 revelaram que a tirzepatida reduziu o risco de insuficiência cardíaca em 38% em comparação com um placebo. Além disso, todos os principais endpoints secundários foram atendidos com êxito, incluindo:

Reduziu o risco de resultados de insuficiência cardíaca em 38% em comparação com o placebo.

Todos os l principais endpoints secundários foram atendidos com sucesso. Estes incluíram capacidade de exercício, redução média do peso corporal em relação ao valor basal às 52 semanas e redução no marcador de inflamação proteína C reativa de alta sensibilidade.

Para a estimativa de eficácia, levou a uma redução de peso de 15,7% em comparação com 2,2% para o placebo.

Para a estimativa do regime de tratamento, levou a uma redução de 13,9% no peso corporal em comparação com 2,2% para o placebo.

Por que esse resultado é significativo?

O resultado tem peso porque a ICFEp (insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada) é responsável por 50% de todos os casos de insuficiência cardíaca. Nos EUA, 60% das pessoas também sofrem de obesidade.

É uma condição em que a câmara de bombeamento esquerda do coração fica rígida e incapaz de encher normalmente. Graças à tirzepatida, este problema pode finalmente ser resolvido.

A empresa irá agora submeter os resultados do estudo SUMMIT ao FDA e esperar uma resposta positiva deles. Se o medicamento for aprovado, a tirzepatida poderá tornar-se a pedra angular do portfólio da Eli Lilly e aumentar substancialmente as receitas.

CEO diz que escassez de tirzepatida deve acabar em breve

O CEO David Ricks trouxe hoje mais boas notícias para os investidores, ao afirmar que a escassez de tirzepatida deveria acabar em breve. Ele fez essa revelação durante uma entrevista à Bloomberg.

Algumas doses dos medicamentos para perda de peso da LLY, Zepbound e Mounjaro, estão na lista de escassez do FDA há algum tempo. Na verdade, Mounjaro está nessa lista desde 2022.

A empresa havia declarado inicialmente em abril que espera que a oferta permanecesse restrita. No entanto, os comentários do CEO aumentaram a confiança e as esperanças dos investidores.

O que diz o gráfico?

As ações da LLY caíram recentemente, à medida que o mercado dos EUA corrige em geral. O anúncio do teste do medicamento ocorre num momento em que a ação estava prestes a testar um nível de suporte importante, conforme mostrado no gráfico abaixo.

A linha de tendência que começou há mais de um ano estava prestes a se aproximar, mas o preço das ações nunca chegou lá. Os comerciantes provavelmente ainda esperarão por um novo teste dessa linha, mas os investidores, devido aos desenvolvimentos positivos acima mencionados, esperarão que o novo teste não seja necessário e que a ação possa continuar a sua jornada ascendente.

Com a queda do mercado hoje, os investidores encontrarão conforto no fato de que as ações da LLY ainda estão em alta de 3%. Só o tempo dirá se isso é temporário.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.