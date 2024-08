A Nvidia está em uma ‘bolha’? O fundo de hedge Elliott levanta preocupações sobre investimentos em IA

A Elliott Management, um fundo de hedge com sede na Flórida que administra aproximadamente US$ 70 bilhões em ativos, emitiu um alerta severo aos seus investidores em relação à Nvidia, afirmando que as ações da gigante fabricante de chips estão presas em uma “bolha” impulsionada por expectativas exageradas em torno da inteligência artificial (IA). .

A empresa transmitiu esta mensagem numa carta recente aos clientes, cuja cópia foi obtida pelo Financial Times.

Elliott cético quanto à viabilidade a longo prazo da IA

Na carta, a Elliott Management expressou ceticismo sobre as compras contínuas em alto volume de unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia por grandes empresas de tecnologia.

O fundo de hedge questionou se a tecnologia de IA que impulsiona o preço das ações da Nvidia é realmente tão revolucionária quanto é retratada.

Muitos dos supostos usos da IA nunca serão economicamente eficientes, nunca funcionarão direito, consumirão muita energia ou revelar-se-ão indignos de confiança.

A Nvidia se tornou um player dominante no mercado de processadores poderosos necessários para construir e implantar grandes sistemas de IA, como a tecnologia por trás do ChatGPT da OpenAI.

Empresas como Microsoft, Meta e Amazon investiram dezenas de bilhões de dólares para desenvolver infraestrutura de IA, com uma parte significativa desse capital direcionada para a Nvidia. Apesar disso, a Elliott Management continua não convencida sobre a viabilidade a longo prazo destes investimentos.

Reações do mercado e implicações mais amplas

O alerta do fundo de hedge surge num momento em que as ações de chips, que experimentaram uma recuperação significativa alimentada pelo entusiasmo pela IA generativa, enfrentam uma desaceleração.

As preocupações sobre se as grandes empresas continuarão a gastar pesadamente em IA levaram a uma reavaliação dos preços das ações do setor.

Por exemplo, as ações da Intel caíram 20% após o anúncio de planos para cortar aproximadamente 15 mil empregos.

As ações da Nvidia, que a tornaram brevemente a maior empresa do mundo, com uma capitalização de mercado de mais de US$ 3,3 trilhões no final de junho, caíram mais de 20% desde então. Apesar desta queda, as ações da Nvidia permanecem em alta de aproximadamente 120% no ano e mais de 600% desde o início do ano passado.

Esta volatilidade reflete as incertezas mais amplas que enfrentam as empresas tecnológicas fortemente investidas em IA.

A abordagem cautelosa da Elliott Management

A Elliott Management evitou em grande parte investir no que chama de “ações de bolha”, incluindo aquelas do grupo Magnificent Seven de gigantes da tecnologia.

Registros regulatórios indicam que Elliott detinha uma pequena posição na Nvidia no valor de cerca de US$ 4,5 milhões no final de março, embora a duração desse investimento não seja clara.

O fundo de hedge também tem sido cauteloso em relação à venda a descoberto de ações de tecnologia de alto nível, descrevendo tal estratégia como “suicida”.

Fundada pelo bilionário Paul Singer em 1977, a Elliott Management tem um forte histórico, tendo registado perdas apenas em dois anos civis desde a sua criação.

A empresa relatou um ganho de 4,5% no primeiro semestre deste ano. Na sua carta, Elliott destacou a lacuna entre os ganhos de produtividade prometidos pela IA e o seu desempenho real.

A empresa argumentou que as aplicações de IA até agora têm sido limitadas a tarefas como resumir notas de reuniões, gerar relatórios e auxiliar na codificação de computadores, ficando aquém do grande entusiasmo.

Potencial para uma correção de mercado de IA

A Elliott Management sugeriu que a bolha de investimento em IA poderia estourar se a Nvidia relatasse resultados financeiros decepcionantes, o que poderia “quebrar o feitiço” da confiança dos investidores.

Este cenário poderá levar a uma reavaliação mais ampla dos investimentos relacionados com a IA e do seu verdadeiro impacto na produtividade e no valor de mercado.

O alerta da Elliott Management sobre a Nvidia e o cenário mais amplo de investimento em IA destaca preocupações crescentes sobre a sustentabilidade do atual boom tecnológico.

À medida que as tecnologias de IA continuam a evoluir, o desafio tanto para os investidores como para as empresas será distinguir entre a inovação genuína e a propaganda especulativa.

A postura cautelosa do fundo de cobertura serve como um lembrete da necessidade de expectativas medidas e de uma avaliação cuidadosa do valor a longo prazo no mundo acelerado da tecnologia.