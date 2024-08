ARK Invest coloca US$ 21 milhões no ETF 3iQ Ether após grande venda de ações da Coinbase

Em 1º de agosto de 2024, a ARK Invest de Cathie Wood executou uma compra substancial de US$ 21 milhões do ETF 3iQ Ether Staking (ETHQ.U), ao mesmo tempo em que descarregava US$ 14,6 milhões em Coinbase (Nasdaq: COIN).

Essas transações sinalizam um realinhamento estratégico nos investimentos relacionados à criptografia da ARK.

A compra de 1,7 milhão de ações do ETF 3iQ Ether Staking, no valor de US$ 21 milhões, marca o investimento inaugural da ARK neste fundo com sede no Canadá. O ETF, que visa oferecer valorização de capital a longo prazo através do investimento em Ether e gerar recompensas passivas através de apostas, ganhou força nos últimos meses.

Desde o seu lançamento como ETF 3iQ Ether em 2021, e a sua subsequente expansão para incluir a participação em 2023, o fundo registou um crescimento significativo, com o seu valor a subir aproximadamente 40% no acumulado do ano.

Since our staking program began last October, the 3iQ Ether Staking ETF has seen +24% growth in its units outstanding. It is one of few Canadian ETH ETFs to see net creations in 2024 and is currently the only ETF with staking integrated today. Welcome new investors and thank you… pic.twitter.com/miHhidWRLI — 3iQ Digital Asset Management (@3iq_corp) June 14, 2024

O investimento da Ark no ETF 3iQ Ether Satking foi alocado principalmente para o ETF Next Generation Internet (ARKW) da ARK, que adquiriu cerca de um milhão de ações, enquanto as ações restantes foram adquiridas através do ETF ARK Fintech Innovation (ARKF).

Este movimento destaca o crescente interesse da ARK em diversificar seu portfólio com ativos baseados em Ethereum.

Ark vendeu US$ 14,7 milhões em ações da Coinbase

ARK vendeu 69.069 ações da Coinbase em 1º de agosto, avaliadas em US$ 14,7 milhões com base no preço de fechamento das ações.

A venda de ações coincidiu como relatório da Coinbase de uma receita robusta de US$ 1,4 bilhão no segundo trimestre de 2024, destacando o progresso da empresa no avanço da clareza regulatória em todo o mundo. Foi a maior alienação de ações da Coinbase (Nasdaq: COIN) pela ARK desde o início de abril.

No entanto, apesar disso, a Coinbase continua a ser um componente importante do ETF ARK Fintech Innovation, constituindo quase 10% das suas participações.

Ark também transferiu ARK 21Shares Bitcoin ETF e ações Robinhood

No mesmo dia (1º de agosto), a Ark Invest também vendeu 108.751 ações do ETF ARK 21Shares Bitcoin (ARKB) por aproximadamente US$ 6,9 milhões e vendeu 282.435 ações da Robinhood, totalizando US$ 5,7 milhões.

Esses movimentos estratégicos da ARK Invest ressaltam uma abordagem dinâmica aos investimentos em criptomoedas, refletindo tanto um reposicionamento em direção ao Ethereum quanto uma reavaliação de sua participação em plataformas criptográficas e financeiras proeminentes.

Notavelmente, o investimento da Ark no ETF 3iQ Ether ocorreu em um dia em que os ETFs Ether registraram uma entrada líquida de US$ 26,7 milhões, com as entradas no fundo Ether ETF da BlackRock ultrapassando as saídas do Ethereum Trust da Grayscale, de acordo com dados da Faride Investors.

Além disso, chega em um momento em que o mercado de criptografia está passando por uma queda significativa, com o Ethereum (ETH) testando uma mínima diária de US$ 2.988,65 e o Bitcoin testando uma mínima diária de US$ 62.248,94, de acordo com o Coinmarketcap.

