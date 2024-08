Índice de preços de alimentos da ONU cai ligeiramente em julho

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) divulgou os seus dados mais recentes na sexta-feira, indicando uma ligeira queda no índice global de preços dos alimentos para julho.

O índice, que monitoriza os preços dos produtos alimentares mais negociados internacionalmente, caiu para 120,8 pontos, abaixo dos 121,0 revistos de Junho. Esta ligeira diminuição marca uma pausa na tendência ascendente observada nos quatro meses anteriores.

Índice de cereais regista queda significativa

O principal factor da descida global do índice foi uma queda notável nos preços dos cereais.

Esta componente do índice registou uma descida, aliviando alguma pressão sobre os mercados alimentares globais. O índice de preços dos cereais da FAO caiu devido à melhoria das condições das colheitas e às expectativas de colheitas fortes nas principais regiões produtoras.

Em contrapartida, os preços das demais categorias de alimentos apresentaram movimentos ascendentes. O índice de óleos vegetais, carne e açúcar registou aumentos, contribuindo para a complexa dinâmica do mercado alimentar global.

Índices de carne, óleos vegetais e açúcar sobem

O índice de preços da carne registou um aumento, reflectindo uma maior procura e uma oferta limitada em diversas regiões. O índice de preços de óleos vegetais subiu, influenciado pela escassez de estoques globais e por níveis de produção abaixo do esperado.

Os preços do açúcar também subiram, impulsionados pelas preocupações com as condições climáticas adversas que afectaram os principais países produtores de açúcar.

A análise anual mostra um declínio significativo

Apesar da ligeira diminuição de Junho para Julho, o índice da FAO foi 3,1% inferior ao seu nível há um ano.

Mais surpreendentemente, ficou 24,7% abaixo do pico alcançado em Março de 2022, na sequência da turbulência geopolítica causada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, ambos importantes exportadores de produtos agrícolas.

Fatores que influenciam os movimentos do índice

Os dados de Julho sublinham a volatilidade nos mercados alimentares globais, influenciada por uma miríade de factores, incluindo condições meteorológicas, eventos geopolíticos e mudanças na dinâmica da oferta e da procura.

Por exemplo, a melhoria do clima nos Estados Unidos e no Brasil contribuiu para melhores condições de colheita, o que por sua vez ajudou a aliviar os preços dos cereais.

Outras matérias-primas, como os óleos vegetais e o açúcar, enfrentaram restrições de oferta, em parte devido às condições meteorológicas adversas nas principais regiões produtoras, como o Sudeste Asiático e o Brasil, respetivamente.

O aumento do índice de carne foi parcialmente atribuído à continuação da elevada procura nos principais mercados, juntamente com perturbações na cadeia de abastecimento e surtos de doenças em alguns sectores pecuários.

Implicações mais amplas para a segurança alimentar global

As flutuações no índice de preços dos alimentos da FAO têm implicações mais amplas para a segurança alimentar global.

Embora a recente queda proporcione algum alívio, os preços elevados em geral continuam a colocar desafios, especialmente para os países de baixo rendimento que dependem fortemente das importações de alimentos.

Os elevados custos dos produtos essenciais, como os óleos vegetais e o açúcar, podem sobrecarregar os orçamentos familiares e agravar a insegurança alimentar.

Além disso, o conflito em curso na Ucrânia continua a representar riscos para as cadeias globais de abastecimento alimentar. As perturbações nas atividades de produção e exportação da Ucrânia e da Rússia têm impactos significativos, dado o seu papel como principais fornecedores de trigo, milho e óleo de girassol.

Olhando para o futuro: otimismo cauteloso

Olhando para o futuro, existe um optimismo cauteloso em relação aos preços mundiais dos produtos alimentares. Melhores previsões de colheitas e expectativas de colheitas fortes nas principais regiões produtoras poderiam ajudar a estabilizar os preços.

A FAO alerta que as tensões geopolíticas em curso, as perturbações relacionadas com o clima e as incertezas económicas poderão continuar a afectar os mercados alimentares.

Os decisores políticos e as organizações internacionais são instados a acompanhar de perto estes desenvolvimentos e a implementar medidas para apoiar as populações vulneráveis.

Garantir a resiliência das cadeias de abastecimento alimentar mundiais e abordar as causas subjacentes à volatilidade dos preços são passos cruciais para alcançar a segurança alimentar para todos.

