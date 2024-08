As 4 principais ações que poderiam prosperar se Kamala Harris vencesse as eleições de 2024 nos EUA

À medida que as eleições presidenciais dos EUA de 2024 se aproximam, as especulações sobre a possibilidade de Kamala Harris entrar no Salão Oval permanecem fortes.

Apesar da afirmação de Donald Trump de que Harris seria um adversário mais fácil do que Joe Biden, os desenvolvimentos recentes sugerem que a presidência de Harris é um cenário viável.

Os investidores que procuram capitalizar esta possibilidade podem considerar posicionar-se em ações que possam beneficiar de uma administração Harris.

Aqui estão quatro ações principais que nossos especialistas acreditam que poderão obter ganhos significativos se Harris se tornar presidente.

Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN)

Sob a presidência de Harris, a Rivian Automotive Inc está bem posicionada para se beneficiar significativamente.

Espera-se que Kamala Harris continue e até mesmo expanda o compromisso do presidente Biden de promover a produção doméstica de veículos elétricos (EV).

Como player líder no mercado de veículos elétricos, a Rivian tem a ganhar com o aumento do apoio à fabricação de veículos elétricos com sede nos EUA.

Além disso, se Harris escolher Pete Buttigieg, o atual secretário de Transportes, como seu companheiro de chapa, as perspectivas de Rivian poderão melhorar ainda mais.

Buttigieg tem sido um forte defensor da transição para veículos eléctricos, e a sua influência pode levar a políticas que apoiem ainda mais a produção doméstica de EV, aumentando potencialmente o stock da Rivian à medida que avançamos para 2025.

Organon & Co (NYSE: OGN)

É provável que as eleições de 2024 tenham um impacto significativo no estatuto legal do aborto, com a posição pró-escolha de Kamala Harris a contrastar fortemente com a posição pró-vida de Trump.

Esta mudança no enfoque político poderia beneficiar empresas envolvidas na saúde da mulher, como a Organon & Co.

A Organon, especializada em saúde feminina, incluindo contracepção, medicina reprodutiva, psiquiatria e terapia de reposição hormonal, já viu suas ações subirem quase 50% este ano.

Sob a administração Harris, o foco da empresa na saúde da mulher poderia atrair mais atenção e investimento, potencialmente elevando ainda mais as suas ações.

Tilray Brands Inc (NASDAQ: TLRY)

Os stocks de cannabis poderão registar um aumento substancial sob a presidência de Harris, dado o seu provável apoio às políticas pró-canábis.

Ao contrário de uma administração republicana, que pode ser menos favorável à legalização da cannabis, espera-se que um governo democrata sob a liderança de Harris promova a indústria da cannabis.

A Tilray Brands Inc, um produtor líder de cannabis com sede em Nova York, relatou resultados financeiros recordes no quarto trimestre na semana passada, com um aumento de 26% na receita líquida ano após ano.

Apesar de uma queda de 35% em relação ao máximo acumulado no ano, no início de Abril, as ações da Tilray continuam a ser uma opção atractiva para os investidores que antecipam o apoio da administração Harris ao sector da canábis.

Zscaler Inc (NASDAQ: ZS)

Independentemente do resultado da eleição, a Zscaler Inc está preparada para se beneficiar do foco contínuo na segurança cibernética.

As recentes interrupções da CrowdStrike e da Microsoft sublinharam a importância crítica de soluções robustas de segurança cibernética, reforçando a posição de mercado da Zscaler.

A Zscaler fez recentemente uma parceria com a Nvidia para aprimorar suas inovações de segurança cibernética baseadas em IA. Com uma perspectiva favorável dos analistas da Wedbush Securities, que consideram a Zscaler bem posicionada para alavancar as tendências de IA, a ação continua a ser uma forte candidata ao crescimento.

A empresa listada na Nasdaq deverá divulgar os seus resultados trimestrais no início de setembro, com expectativas de reduzir a sua perda por ação de 17 centavos para 14 centavos.

Desde os avanços na produção de veículos eléctricos até ao apoio à saúde das mulheres e à indústria da canábis, estas acções poderiam oferecer oportunidades de crescimento substanciais numa administração Harris.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.