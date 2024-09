Neuralink, a empresa de neurotecnologia fundada por Elon Musk, atingiu um marco significativo ao implantar com sucesso o seu chip cerebral num segundo participante humano.

Este avanço nos primeiros testes em humanos representa um grande passo em frente na fusão da cognição humana com a tecnologia.

Embora detalhes específicos sobre o momento da cirurgia e a identidade do paciente não tenham sido divulgados, o desenvolvimento está gerando considerável entusiasmo.

Numa entrevista recente no podcast Lex Fridman, Musk forneceu uma atualização sobre o progresso do ensaio, revelando que 400 dos 1.024 eletrodos implantados no cérebro do segundo paciente estão funcionando atualmente.

Musk expressou um otimismo cauteloso sobre os resultados: “Não quero azarar, mas parece ter corrido extremamente bem. Há muito sinal, muitos eletrodos. Está funcionando muito bem.”

A eficácia destes eletrodos é crucial, pois são projetados para interpretar sinais cerebrais e traduzi-los em comandos acionáveis.

O objetivo principal do chip cerebral do Neuralink é ajudar indivíduos com lesões na medula espinhal, permitindo-lhes controlar dispositivos eletrônicos apenas através do pensamento.

Esta tecnologia inovadora promete melhorar a qualidade de vida das pessoas com graves deficiências de mobilidade, permitindo potencialmente aos utilizadores jogar videojogos, navegar na Internet e operar vários dispositivos eletrónicos sem interação física.

Após a aprovação da FDA, a Neuralink começou a aceitar inscrições para o segundo participante de seus testes em maio. Esta aprovação marcou um momento crucial para a empresa, na transição dos testes em animais para os testes em humanos.

Cirurgia ‘super fácil’

Nolan Arbaugh, o primeiro receptor do implante Neuralink, compartilhou sua experiência positiva com o dispositivo.

Ele descreveu a cirurgia como “super fácil” e demonstrou como o implante lhe permitiu controlar o cursor de um laptop, operar um reprodutor de música na tela e jogar jogos complexos como xadrez e Civilization VI.

Esta demonstração destacou o potencial da tecnologia para restaurar um certo grau de independência em indivíduos com paralisia.

Arbaugh discutiu o impacto do implante durante um podcast com Musk e Fridman.

Ele observou que o dispositivo lhe permite realizar tarefas na tela do computador apenas pensando nelas, reduzindo assim a sua dependência dos cuidadores.

Embora Arbaugh tenha enfrentado algumas complicações logo após a cirurgia, incluindo a retração de alguns eletrodos, esses problemas foram resolvidos através da modificação do algoritmo do implante para aumentar a sensibilidade. Os implantes futuros contarão com fios colocados mais profundamente no cérebro para minimizar problemas semelhantes.

Desafios éticos e regulatórios

A Neuralink encontrou controvérsia, especialmente em relação às suas práticas de testes em animais, que foram sujeitas a investigações federais.

Apesar destes desafios, há um interesse significativo nos ensaios da empresa, com mais de 1.000 voluntários a inscreverem-se no segundo ensaio cirúrgico.

Musk tem planos ambiciosos para o futuro, com o objetivo de implantar os chips Neuralink em até mais oito pacientes até o final de 2024.

Este objetivo reflete a confiança da empresa em superar os obstáculos técnicos e regulatórios que temos pela frente.

O progresso da Neuralink na tecnologia de interface cérebro-computador representa um desenvolvimento inovador na ciência médica.

Embora o caminho para a adoção generalizada esteja repleto de desafios, os benefícios potenciais para indivíduos com deficiências graves são substanciais. À medida que a Neuralink continua os seus testes, o mundo observa com expectativa um futuro onde a tecnologia se integra perfeitamente com a cognição humana para superar as limitações físicas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.