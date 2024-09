Nikkei 225 experimenta queda histórica, Topix desce em meio a temores de recessão global

As ações japonesas testemunharam uma queda sem precedentes na segunda-feira, com o índice Nikkei 225 a cair quase 13%, na sua maior queda de sempre num único dia, enviando ondas de choque através dos mercados globais e levantando preocupações sobre uma iminente recessão nos EUA.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

O índice mais amplo Topix também caiu até 11%, anulando todos os seus ganhos no ano.

Na sexta-feira, o Nikkei 225 já havia experimentado a queda de pontos mais significativa em um dia desde a queda de 1987, caindo mais de 4.600 pontos.

O frenesi do mercado levou à suspensão das negociações de futuros de Topix e Nikkei, à medida que atingiram níveis de “disjuntor”, que são projetados para interromper as negociações durante extrema volatilidade do mercado.

Este fenómeno não foi exclusivo do Japão; disjuntores semelhantes foram acionados na Coreia do Sul pela primeira vez em quatro anos.

Os mercados de futuros indicaram que a liquidação no Japão poderá estender-se à Europa e aos EUA, com os investidores a prepararem-se para uma volatilidade renovada, impulsionados pelos receios de que a Reserva Federal possa ter sido demasiado lenta na resposta aos sinais de arrefecimento da economia dos EUA, necessitando potencialmente de cortes nas taxas de juro. .

Bill Ackman, CEO da Pershing Square, disse:

A Reserva Federal foi demasiado lenta para aumentar as taxas. Agora é muito lento baixá-los.

Venda para reduzir o risco?

Copy link to section

Os traders em Tóquio atribuíram a liquidação a uma correção significativa e a um movimento de redução de risco por parte dos fundos globais.

O mercado japonês, muitas vezes visto como um indicador do comércio global, tornou-se um alvo para a realização de lucros no meio da tendência de redução de risco.

A valorização do iene, que subiu cerca de 9% desde meados de Julho, agravou ainda mais o impacto nas acções de Tóquio.

“O mercado japonês é visto pelos investidores globais como uma garantia para o comércio global”, disse o chefe de um fundo de pensões global no Japão, citado pelo Financial Times.

Portanto, se estiver num modo de redução de risco severo, como muitos investidores estão agora devido aos receios de recessão e à geopolítica dos EUA, faz sentido realizar lucros num mercado japonês que teve um bom desempenho este ano.

Efeitos em cascata na Ásia e no mundo

Copy link to section

A liquidação no Japão repercutiu em outros mercados asiáticos.

O índice de referência Kospi da Coreia do Sul caiu mais de 4% no início do pregão, enquanto o S&P/ASX 200 da Austrália caiu quase 3%.

O principal índice do mercado de ações de Taiwan caiu mais de 6%. Os dados fracos sobre o emprego nos EUA de sexta-feira exacerbaram as pressões do mercado, à medida que os investidores continuavam a fugir de ações caras de tecnologia.

Na Índia, o BSE Sensex estava sendo negociado 2,91% mais baixo, queda de 2.358 pontos, enquanto o Nifty50 estava sendo negociado 2,88% mais baixo às 11h43, queda de 712,50 pontos.

O índice Nasdaq caiu em território de correção e os títulos do Tesouro dos EUA subiram acentuadamente

Mudança nos sentimentos dos investidores e implicações futuras

Copy link to section

O índice Vix, uma medida da turbulência esperada no mercado de ações dos EUA, conhecida como “medidor do medo” de Wall Street, subiu para 29 pontos na sexta-feira, o nível mais alto desde a crise bancária regional dos EUA em março do ano anterior.

O Nasdaq Composite, de alta tecnologia, encerrou a semana em queda de 3,4% e caiu mais de 10% desde o máximo histórico de julho.

Os títulos do Tesouro subiram, com o rendimento da nota de 10 anos dos EUA atingindo seu nível mais baixo desde dezembro, em 3,82%.

No sábado, a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, revelou que reduziu para metade as suas participações na Apple no segundo trimestre, aumentou a sua posição de caixa para um recorde de 277 mil milhões de dólares e comprou títulos do Tesouro.

A recente turbulência se estendeu ao mercado de criptomoedas, com o preço do Bitcoin caindo mais de 8%, para US$ 54.000, e o preço do Ether caindo quase 17%.

As preocupações dos investidores foram agravadas pela decisão da Reserva Federal de manter as taxas inalteradas, levando à especulação de que o banco central poderia ter errado ao não cortar as taxas mais cedo.

Os economistas do JPMorgan juntaram-se a outros estrategistas de Wall Street no fim de semana para pedir que o Fed reduzisse as taxas em 0,5 ponto percentual nas suas próximas duas reuniões.

Srini Ramaswamy, diretor-gerente de pesquisa de renda fixa dos EUA do JPMorgan, expressou uma perspectiva “otimista” em relação à volatilidade, dada a nova incerteza em torno das taxas de juros e da iliquidez do mercado de verão.

Madhavi Arora, economista-chefe da Emkay Global Financial Services, disse:

Uma combinação de rendimentos de longo prazo mais elevados no Japão, um rácio de cobertura pouco atraente para as empresas japonesas sobre investimentos no estrangeiro e um iene mais forte, impulsionado por outros factores, mais do que um BoJ agressivo, causará uma repatriação de capital para o Japão. Isto pode fazer com que os prémios de prazo das obrigações globais aumentem.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.