A Ford Motor Co (NYSE: F) está capitalizando seu negócio de frotas, transformando o que antes era considerado um palavrão na indústria automotiva em uma grande vantagem competitiva.

Sob a liderança do CEO Jim Farley, o segmento conhecido como “Ford Pro” gerou 184,5 mil milhões de dólares em receitas e 18,7 mil milhões de dólares em lucros ajustados desde 2021.

Esta mudança desafia a visão tradicional de que as vendas de frotas são menos lucrativas e negativas para os fabricantes de automóveis tradicionais.

Numa recente teleconferência de resultados, Farley destacou o sucesso do Ford Pro, que teve um desempenho excepcionalmente bom, apesar de um segundo trimestre globalmente negativo para a empresa.

“Nenhuma outra empresa tem o Ford Pro. Pretendemos aproveitar totalmente essa vantagem”, disse Farley aos investidores.

Apesar do preço das ações da Ford ter caído cerca de 30% depois de perder as estimativas de lucros em 24 de julho, o negócio de frotas continua a ser um ponto positivo.

Vendas de frotas: a joia escondida da Ford

O negócio de frotas da Ford atraiu atenção positiva de Wall Street, com analistas apelidando-o de uma “joia escondida” da montadora tradicional. Alguns até se referem ao segmento Pro como “Ferrari da Ford”.

Embora as rivais General Motors (GM) e Stellantis tenham reestruturado as suas operações para impulsionar as vendas de frotas, espera-se que as suas vendas comerciais diminuam este ano em comparação com 2023.

Por outro lado, os volumes comerciais da Ford aumentaram 7% em relação ao ano passado, de acordo com a Wolfe Research.

A empresa de investimentos prevê que a Ford ganhará US$ 9,5 bilhões com seu negócio de frotas este ano, superando os US$ 9,0 bilhões combinados esperados para GM e Stellantis.

A S&P Global Mobility estima que a participação da Ford nos registros de veículos de frota nova desde 2021 seja de cerca de 30%, significativamente à frente dos 22% da GM e dos 9% da Stellantis.

O analista do Bank of America, John Murphy, está otimista em relação à Ford

O sucesso do Ford Pro é um dos principais motivos pelos quais o analista do Bank of America, John Murphy, está otimista em relação às ações da Ford. Seu preço-alvo de US$ 22 sugere que a ação poderia mais que dobrar em relação à sua posição atual.

Murphy vê uma vantagem potencial nos volumes do Ford Pro, bem como em seu software e serviços.

Ele observa que o Ford Pro representa cerca de 80% das assinaturas de software da Ford, com uma taxa de adesão de apenas 12%, com previsão de crescimento para mais de 35% nos próximos anos.

A Ford pretende alavancar a sua frota e segmento comercial para atingir 1,0 mil milhões de dólares em vendas de software e serviços até 2025.

Além disso, as ações da Ford oferecem um rendimento de dividendos lucrativo de 5,98% no momento em que este artigo foi escrito.

O foco estratégico da Ford no seu negócio de frotas contrasta fortemente com as abordagens dos seus concorrentes.

Embora a GM e a Stellantis enfrentem desafios na manutenção das suas vendas comerciais, o investimento proativo da Ford no seu segmento de frotas e o compromisso com software e serviços distinguem-na.

Esta abordagem não só garante receitas imediatas, mas também posiciona a Ford para capitalizar as tendências futuras do mercado.

Apesar dos desafios mais vastos do mercado e do recente desempenho das acções, o negócio de frotas da Ford, sob a bandeira “Ford Pro”, está a revelar-se um motor de crescimento robusto.

A visão do CEO Jim Farley e os investimentos estratégicos da empresa estão dando frutos, tornando a Ford uma consideração atraente para os investidores.

À medida que a indústria automóvel evolui, a abordagem inovadora da Ford às vendas de frotas e o compromisso com software e serviços poderão garantir o seu sucesso contínuo e liderança de mercado.

