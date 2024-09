O lento progresso da IA da Apple levou Buffett a vender?

A Apple recentemente fez uma entrada significativa na corrida da IA generativa, revelando sua Apple Intelligence na WorldWide Developer Conference em junho.

Esta mudança marcou um momento crucial para o gigante tecnológico, levando a um aumento no preço das suas ações e empurrando a sua capitalização de mercado para uns espantosos 3,5 biliões de dólares num determinado momento.

Apesar deste marco, a Apple muitas vezes se atrasou na adoção de novos recursos. No entanto, a sua posição dominante no mercado e o seu ecossistema único permitem-lhe introduzir funcionalidades na sua linha temporal preferida. Esta tendência continua com as suas ofertas de IA generativa, que atualmente estão atrás dos concorrentes.

Visão de IA da Apple

A abordagem da Apple à IA é distinta, não seguindo as diretrizes estabelecidas pela OpenAI. Em vez disso, a Apple Intelligence está traçando o seu caminho, o que levanta questões sobre o impacto potencial da sua entrada atrasada no espaço da IA.

Historicamente, as interfaces da Apple têm sido bem recebidas pelos usuários. A próxima interface de IA, Voice, tem como objetivo atuar como secretária particular, auxiliando os usuários no gerenciamento de seus dados, atividades e dia a dia.

Um recurso notável, Notificações Prioritárias, com lançamento previsto para este outono, ajudará os usuários a agendar tarefas para o dia seguinte, garantindo que nunca percam uma reunião ou evento importante.

O Apple Intelligence visa oferecer uma experiência abrangente de IA, incorporando voz, imagens, vídeos e outras funções generativas de IA usando os dados do usuário.

Em linha com esses avanços, a Apple planeja aprimorar os recursos do Siri e está em discussões com o Google sobre o licenciamento dos modelos Gemini AI para o iPhone 16, abrindo novas possibilidades na redação de ensaios e criação de imagens.

O CEO da Apple, Tim Cook, expressou seu entusiasmo, afirmando: “Estamos entusiasmados em apresentar um novo capítulo na inovação da Apple.

A Apple Intelligence transformará o que os usuários podem fazer com nossos produtos — e o que nossos produtos podem fazer por nossos usuários.”

Ficando atrás dos concorrentes

No segundo trimestre de 2024, a quota de mercado da Apple caiu de 16% para 14%, no meio da concorrência acirrada de gigantes da tecnologia como Huawei e Samsung. Este declínio empurrou a Apple do terceiro para o sexto lugar no mercado chinês de smartphones.

As remessas da Huawei aumentaram 41% ano após ano, impulsionadas principalmente pelo lançamento da série Pura 70 em abril. A Huawei afirma ter alcançado em 10 anos o que outras regiões, como os Estados Unidos e a Europa, levaram 30 anos para conseguir em áreas como sistemas operacionais e inteligência artificial.

Da mesma forma, a nova série Galaxy S24 da Samsung apresenta recursos inovadores de IA, incluindo Circle to Search, Live Translation e Generative Edit to Galaxy AI.

Embora a Apple esteja, sem dúvida, a trabalhar arduamente nas suas iniciativas de IA, resta saber se estes esforços serão suficientes para recuperar a quota de mercado perdida. Os produtos da Apple, embora muitas vezes atrasados no mercado, são conhecidos pela sua alta qualidade. No entanto, os investidores estão preocupados com o atraso da empresa na corrida pela IA.

Impacto no investimento de Buffett

A Berkshire Hathaway de Warren Buffett reduziu recentemente a sua participação na Apple, levantando questões sobre as razões por detrás desta decisão. Embora a razão exacta permaneça por revelar, é plausível que o lento progresso da Apple na IA, juntamente com o declínio da sua quota de mercado, possam ter influenciado a decisão de Buffett.

A recente queda na quota de mercado e a intensa concorrência dos rivais destacam os desafios que a Apple enfrenta. À medida que a empresa continua a desenvolver as suas capacidades de IA, o mundo da tecnologia está atento para ver se a Apple consegue recuperar a sua posição como líder de mercado. Só o tempo dirá se as inovações em IA da Apple serão suficientes para convencer investidores como Buffett a manter a confiança no gigante da tecnologia.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.