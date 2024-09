Queda do mercado: as ações da Nvidia caem em meio à retração tecnológica

As ações da Nvidia ((NASDAQ: NVDA) caíram nas negociações da manhã de segunda-feira, estendendo o declínio das ações em um mês para cerca de 23%.

Esta desaceleração ocorre em meio a uma grande retração nas ações globais de tecnologia e relatos de um atraso na entrega dos chips de IA recém-projetados da Nvidia, conhecidos como Blackwell.

Fonte: TradingView

O atraso do chip Blackwell da Nvidia afeta o desempenho do estoque

A Nvidia revelou a linha de processadores Blackwell no início deste ano, gabando-se de que esses chips principais poderiam executar tarefas de inteligência artificial com mais do dobro da velocidade de seus atuais chips Hopper.

Estes novos chips também prometiam utilizar menos energia e proporcionar mais flexibilidade personalizada, posicionando-os como uma atualização significativa em relação à tecnologia existente.

Apesar das capacidades promissoras da Blackwell, um relatório do meio de comunicação focado em tecnologia The Information indicou que a Nvidia informou os principais clientes, incluindo a Microsoft e um provedor de serviços em nuvem não identificado, sobre uma falha de design na arquitetura Blackwell.

Essa falha poderia atrasar o aumento da produção e as datas de entrega em cerca de três meses.

Investimento dos hiperescaladores e planos de produção da Nvidia

Os hiperscaladores, que são grandes fornecedores de centros de dados massivos e serviços em nuvem, deverão gastar cerca de 500 mil milhões de dólares nos próximos dois anos na construção da sua infraestrutura, de acordo com estimativas do Barclays.

A Nvidia planejou aumentar a produção dos processadores Blackwell no segundo semestre deste ano, continuando a vender sua série H100 Hopper para grandes clientes como Microsoft, Meta Platforms e Alphabet, controladora do Google.

Os analistas esperavam que a Blackwell começasse a gerar receita para a Nvidia no terceiro trimestre, com data centers de clientes globais recebendo os chips nos últimos três meses do ano.

Previa-se que a participação de mercado da Nvidia e a alta demanda por tecnologia de IA levariam a receita do data center do grupo a até US$ 150 bilhões no próximo ano, em grande parte impulsionada pelo lançamento da Blackwell.

Perspectiva estratégica da Nvidia em meio a desafios de produção

Apesar do atraso relatado, a perspectiva estratégica da Nvidia continua focada no crescimento a longo prazo e na liderança de mercado.

Jensen Huang, cofundador e CEO da Nvidia, enfatizou o compromisso da empresa em atualizar anualmente seus aceleradores de IA.

Durante um evento em Taipei, Huang anunciou planos para um chip Blackwell Ultra para 2025 e uma plataforma de próxima geração chamada Rubin para 2026.

O analista de benchmark Cody Acree observou que a Nvidia pretende ter a Blackwell em plena produção no segundo trimestre, com disponibilidade global esperada ainda este ano.

Acree destacou que a demanda pelos chips H200 e Blackwell está bem à frente da oferta, e a empresa prevê que essa demanda poderá exceder a oferta no próximo ano.

Perspectivas dos analistas sobre o desempenho de curto prazo da Nvidia

O analista do Goldman Sachs, Toshiya Hari, reiterou sua classificação de compra convicta e preço-alvo de US$ 135 para as ações da Nvidia, expressando confiança no papel da Blackwell no crescimento da Nvidia.

Hari reconheceu que o atraso relatado poderia causar volatilidade no curto prazo, levando potencialmente a um crescimento moderado nos trimestres de outubro e janeiro.

No entanto, ele espera um impacto mínimo nos lucros da Nvidia para o ano civil de 2025 e acredita que a posição competitiva da empresa a longo prazo permanecerá forte.

A Nvidia, que deve divulgar seus lucros do terceiro trimestre fiscal no final deste mês, já havia garantido aos investidores que a receita do trimestre atual aumentaria para cerca de US$ 28 bilhões.

Esta previsão de receitas mais forte do que o esperado ajudou a atenuar as preocupações sobre uma “bolsa de ar” causada pelo lançamento da Blackwell.

Reações do mercado e trajetória das ações da Nvidia

As ações da Nvidia caíram 9,5% nas negociações de pré-mercado, indicando um preço de abertura na segunda-feira de US$ 97,08 cada.

Se esse declínio persistir durante o pregão, isso empurraria as ações da Nvidia para o território do mercado baixista, normalmente definido como um declínio de 20% em relação ao pico recente de uma ação.

As ações da Nvidia fecharam em alta histórica de US$ 135,58 cada em 18 de junho.

O atraso relatado na produção da Blackwell sem dúvida contribuiu para o recente declínio nas ações da Nvidia.

Alguns investidores expressaram preocupação com a possibilidade de os clientes cancelarem pedidos dos chips H100 mais antigos e esperarem que os processadores Blackwell mais novos estejam disponíveis no final do ano.

No entanto, o foco contínuo da Nvidia na inovação e a sua forte posição nos mercados de IA e data centers sugerem que a empresa continua bem posicionada para o crescimento futuro.

Perspectivas de longo prazo e dinâmica da indústria da Nvidia

À medida que a indústria tecnológica continua a evoluir, o papel da Nvidia na definição do futuro da IA e da tecnologia de data center permanece crítico.

A capacidade da empresa de enfrentar os desafios de produção e manter a sua liderança de mercado será fundamental para o seu sucesso a longo prazo.

Os investimentos previstos por hiperescaladores e a crescente procura por processadores avançados de IA sublinham as oportunidades significativas neste sector.

Apesar dos desafios de curto prazo colocados pelo atraso relatado na produção da Blackwell, o foco estratégico da Nvidia na inovação e a sua posição robusta no mercado sugerem uma perspectiva positiva a longo prazo.

À medida que a empresa aborda a falha de design relatada e aumenta a produção, é provável que continue a impulsionar avanços na tecnologia de IA e a capitalizar a crescente procura por processadores de alto desempenho.

O recente declínio das ações da Nvidia reflete tendências mais amplas do mercado e desafios específicos relacionados à produção de seus novos chips Blackwell AI.

Embora o atraso relatado tenha suscitado preocupações entre os investidores, o foco estratégico da empresa na inovação e a sua forte posição no mercado proporcionam uma base sólida para o crescimento futuro.

À medida que a Nvidia continua a enfrentar estes desafios e a capitalizar as oportunidades nos mercados de IA e de centros de dados, continua a ser um interveniente-chave no cenário tecnológico em evolução.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.