RBC rebaixa Moderna e reduz preço-alvo em 28%: você deveria sair?

A decisão da RBC Capital Markets de rebaixar a Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA) de “Outperform” para “Sector Perform” fez com que as ações caíssem mais de 6% nas negociações de pré-mercado na segunda-feira.

Este rebaixamento reflete preocupações crescentes sobre as perspectivas de curto prazo da Moderna em meio a um mercado cada vez mais desafiador para suas vacinas emblemáticas contra a COVID-19 e o VSR.

Juntamente com o rebaixamento, o RBC reduziu seu preço-alvo para as ações de US$ 125 para US$ 90, significando uma postura cautelosa em relação ao futuro da empresa.

Esta meta revisada ainda sugere uma modesta alta em relação ao seu último preço de fechamento, mas sublinha a perspectiva incerta que a Moderna enfrenta após um tumultuado relatório de lucros do segundo trimestre.

Lucros do segundo trimestre em detalhes

Os lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2024 da empresa, divulgados em 1º de agosto, superaram as previsões de Wall Street com uma receita de US$ 241 milhões, superando as expectativas em US$ 106,13 milhões.

Apesar desta batida, a Moderna relatou um declínio surpreendente de 73% em relação ao ano anterior nas vendas líquidas de produtos, impulsionado principalmente pela diminuição da procura pela sua vacina COVID-19, Spikevax.



A empresa de biotecnologia projecta agora que as suas vendas anuais de produtos se situem entre 3 mil milhões e 3,5 mil milhões de dólares, abaixo da previsão anterior de cerca de 4 mil milhões de dólares.

A orientação reduzida reflete vários obstáculos, incluindo a redução das vendas na União Europeia e a intensificação da concorrência no mercado de vacinas respiratórias dos EUA.

Os pares da Moderna, como a Pfizer e a GSK, reforçaram as suas posições, deixando a Moderna a navegar num cenário repleto de rivalidade.



O CEO da Moderna, Stéphane Bancel, enfatizou o compromisso da empresa em executar a sua estratégia para a próxima temporada de COVID e o lançamento nos EUA da sua vacina contra o RSV. Contudo, a descida da classificação por parte do RBC sugere que estes esforços poderão não ser suficientes para compensar os desafios prevalecentes.

Ventos contrários enfrentados pela Moderna

Fundamentalmente, a Moderna enfrenta uma série complexa de questões. O balanço da empresa, embora forte, com uma reserva de caixa de US$ 10,8 bilhões em 30 de junho de 2024, revela vulnerabilidades na sustentação da lucratividade em meio ao declínio das vendas.



A orientação revista abalou a confiança dos investidores, contribuindo para um declínio acentuado no preço das ações da Moderna, que despencou de 120 dólares para 86 dólares em apenas dois dias após o anúncio dos lucros.



Esta volatilidade realça a apreensão do mercado quanto à dependência da Moderna da sua franquia COVID-19, uma preocupação exacerbada pela mudança mais ampla no sentido de uma gestão endémica do vírus.

Do ponto de vista do crescimento, a Moderna está numa encruzilhada. A empresa está a expandir ativamente o seu pipeline para além da COVID-19, com progressos notáveis nos seus programas de vacina contra o vírus sincicial respiratório (RSV) e a gripe.



A aprovação pela FDA da vacina contra o RSV da Moderna, mRESVIA, representa um marco significativo, mas a reacção do mercado indica cepticismo sobre o seu impacto imediato no crescimento das receitas.



O foco estratégico da Moderna em alavancar a sua plataforma tecnológica de mRNA para enfrentar desafios mais amplos de saúde pública continua a ser uma parte fundamental da sua narrativa de crescimento a longo prazo.

Apesar destas iniciativas de crescimento, as perspectivas a curto prazo permanecem nebulosas. As despesas agressivas de I&D da Moderna, projetadas em aproximadamente 4,5 mil milhões de dólares para 2024, sublinham o seu compromisso com a inovação, mas também refletem os elevados riscos envolvidos no desenvolvimento de novas terapêuticas.



A empresa de biotecnologia fez avanços na oncologia com sua terapia individualizada de neoantígenos baseada em mRNA, mas não se espera que esses avanços contribuam para receitas no curto prazo.

À medida que a Moderna traça o seu caminho através deste cenário turbulento, o desempenho da empresa será examinado de perto.

Os próximos trimestres serão decisivos para determinar se a Moderna pode estabilizar a sua base de receitas e capitalizar o potencial do seu pipeline.

Tanto investidores como analistas estarão atentos a sinais de recuperação e crescimento sustentado nas métricas financeiras da empresa.

Com esta visão fundamental em mente, é hora de voltar nossa atenção para os aspectos técnicos das ações da Moderna.

Ao analisar os principais indicadores técnicos e tendências, podemos obter informações valiosas sobre o sentimento do mercado e antecipar o desempenho das ações da Moderna nos próximos meses.

Uma recuperação nas cartas?

As ações da Moderna sofreram um declínio substancial desde o seu máximo histórico perto de 2022, atingido no final de 2021. Embora tenha tentado recuperar e estabilizar várias vezes durante esta tendência de baixa, não conseguiu recuperar os máximos anteriores.



Gráfico MRNA da TradingView

A ação perdeu 50% de seu valor em relação à alta anterior acima de US$ 170,47 alcançada em maio deste ano e um terço de seu valor desde o início do mês. Além disso, agora está sendo negociado perto de seu nível de suporte anterior, perto de US$ 67,5. Portanto, a chance de um retrocesso permanece forte.

Portanto, os ursos que desejam entrar em uma nova posição vendida na ação devem esperar que uma recuperação se materialize ou que a ação caia abaixo de US$ 67,5.

Os investidores e traders que tenham uma perspetiva favorável sobre a empresa a curto e médio prazo podem capitalizar este recente declínio rápido comprando ações abaixo dos 80 dólares com um stop loss em 67,2 dólares. Se o impulso mudar, mesmo que temporariamente, a ação poderá voltar novamente para níveis acima de US$ 100 em breve.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.