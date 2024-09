TikTok retirará permanentemente o programa Lite Rewards da UE em meio a preocupações de segurança

A TikTok concordou em retirar permanentemente o seu programa ‘Lite Rewards’ da União Europeia em resposta às preocupações levantadas pela Comissão da UE.

Esta decisão, tomada ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais (DSA), destaca o crescente escrutínio das plataformas digitais, particularmente no que diz respeito à segurança e ao bem-estar dos utilizadores, especialmente das crianças.

Em abril de 2024, a Comissão Europeia iniciou um processo formal contra o TikTok, com foco no seu “Programa de Tarefas e Recompensas” do TikTok Lite, uma versão mais leve do aplicativo principal lançado na Espanha e na França.

O programa permitiu que os usuários ganhassem pontos ao realizar tarefas como assistir vídeos e curtir conteúdos.

A Comissão estava preocupada que este programa pudesse infringir os artigos 34.º e 35.º do DSA, particularmente no que diz respeito à falta de avaliação prévia e diligente dos riscos físicos e mentais, à natureza viciante da plataforma e à ausência de medidas eficazes de mitigação de riscos.

Preocupações com a segurança infantil

Um dos principais problemas foi a suspeita de falta de mecanismos eficazes de verificação de idade no TikTok, levantando alarmes sobre o potencial impacto nas crianças.

Para cumprir a DSA, a TikTok comprometeu-se a retirar permanentemente o programa Lite Rewards da UE e concordou em não lançar qualquer programa semelhante que pudesse contornar esta retirada.

Os compromissos assumidos pela TikTok são juridicamente vinculativos e qualquer violação constituiria imediatamente uma violação do DSA, resultando em multas.

Thierry Breton, Comissário da UE para o Mercado Interno, enfatizou a importância desta decisão, destacando o potencial viciante de tais programas e a necessidade de proteger o “tempo cerebral” dos jovens europeus.

O DSA, que entrou em vigor para todas as plataformas online da UE em 17 de fevereiro de 2024, visa garantir um espaço digital mais seguro.

O processo TikTok representa o primeiro caso encerrado no âmbito do DSA e marca a primeira vez que a Comissão da UE aceitou compromissos de uma plataforma online designada contra a qual abriu um processo formal.

Exame contínuo das práticas do TikTok

Processos separados contra o TikTok, lançados pela Comissão da UE em fevereiro de 2024, ainda estão em curso.

Estes processos avaliam se o TikTok violou disposições relacionadas com a proteção de menores, transparência publicitária, acesso a dados para investigadores e gestão de riscos de design viciante e conteúdo prejudicial.

Uma ação judicial foi movida pelo governo dos EUA contra a TikTok e sua controladora ByteDance em agosto de 2024.

O processo alega violações generalizadas da Lei de Proteção à Privacidade Online das Crianças (COPPA).

Os governos ocidentais também expressaram preocupações significativas sobre as ligações da ByteDance com o Partido Comunista Chinês, levando ao banimento do aplicativo em dispositivos oficiais.

Em março de 2024, o Congresso dos EUA aprovou um projeto de lei que obrigava a ByteDance a alienar a plataforma de mídia social ou enfrentaria uma proibição total nos EUA.

Esta pressão legislativa sublinha o escrutínio global que o TikTok está a sofrer em relação a questões de privacidade e segurança.

A decisão da TikTok de retirar o programa Lite Rewards da UE marca um passo significativo no alinhamento com as expectativas regulatórias e na abordagem das preocupações de segurança.

O desenvolvimento mais recente estabelece um precedente sobre como as plataformas digitais podem precisar de adaptar as suas práticas para cumprir regulamentos rigorosos concebidos para proteger os utilizadores, especialmente o grupo demográfico mais jovem. A medida também reflecte a tendência mais ampla de aumento do escrutínio regulamentar sobre os gigantes da tecnologia a nível mundial, enfatizando a importância de práticas digitais responsáveis na salvaguarda do bem-estar dos utilizadores.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.