O BofA atualiza as ações da Apollo Global após uma queda dramática de 20% este mês: você deve considerar comprar?

Em 5 de agosto, o Bank of America atualizou a Apollo Global Management de “Neutro” para “Comprar”, após uma queda significativa de 20% nas ações da empresa desde o início do mês.

Os analistas do BofA atribuíram esta queda aos resultados do segundo trimestre mais fracos do que o esperado, juntamente com pressões de mercado mais amplas, incluindo dados económicos fracos e uma perspectiva de taxa de juro mais baixa.

Resumo dos ganhos da Apollo Global no segundo trimestre

Os resultados financeiros do segundo trimestre da Apollo Global Management ficaram aquém das expectativas de Wall Street, com um lucro por ação não-GAAP relatado de US$ 1,64, perdendo as estimativas em US$ 0,11.

Essa desaceleração foi causada principalmente por um declínio nos lucros da unidade de seguros Athene, apesar dos lucros recordes relacionados a taxas e do forte impulso na unidade de gestão de ativos.

A receita total deste trimestre foi de US$ 6,02 bilhões, marcando uma queda significativa de 56,1% em relação ao ano anterior.

Apesar da queda nos lucros do segundo trimestre, os negócios fundamentais da Apollo Global permanecem robustos. O total de ativos sob gestão em 30 de junho de 2024 era de US$ 696 bilhões, acima dos US$ 671 bilhões no final do primeiro trimestre, impulsionado em grande parte por um influxo de US$ 39 bilhões durante o período.

Este crescimento no segundo trimestre inclui fortes entradas de US$ 144 bilhões observadas nos últimos doze meses no final de 30 de junho. Os ganhos relacionados a taxas tiveram um aumento saudável para US$ 516 milhões, de US$ 462 milhões no primeiro trimestre, reforçados por taxas de administração mais altas.

O desafio de Atenas

Um obstáculo significativo ao desempenho recente da Apollo tem sido o seu negócio de anuidades Athene, onde os lucros caíram 11% ano após ano, para US$ 710 milhões.

Este declínio deveu-se principalmente ao menor rendimento de investimentos alternativos.

Apesar disso, a Athene continua a atrair capital substancial, garantindo 6 mil milhões de dólares para a segunda fase de uma estratégia que complementa as suas operações primárias.

O segmento continua vital, embora enfrente desafios, especialmente com uma diminuição do spread líquido no segundo trimestre, refletindo um cenário dinâmico e desafiador.

Relação de crescimento preço-lucro atraente

Olhando para além das finanças imediatas, a Apollo Global está a melhorar ativamente o seu negócio de gestão de ativos e a expandir o seu canal de riqueza privada.

Os analistas destacaram o atrativo índice de crescimento de preços e lucros (PEG) da Apollo inferior a 1, o que a posiciona favoravelmente no setor de gestão de ativos. A expectativa de ser adicionada ao S&P 500 serve como um potencial catalisador que poderá reforçar ainda mais o apelo da ação para os investidores.

O recente declínio das ações também tornou a sua avaliação atractiva, com um rácio P/L futuro de 13,4, reflectindo uma avaliação descontada relativamente ao crescimento dos seus lucros a longo prazo, que se espera que se situe na faixa de 15-20%.

O próximo dia do investidor da Apollo, agendado para 1º de outubro, pode ser particularmente significativo, pois poderá revelar novos planos estratégicos e potencialmente catalisar a recuperação das ações.

À medida que navegamos pelas recentes convulsões financeiras da Apollo Global, fica claro que, embora o passado imediato tenha sido desafiador, as iniciativas empresariais e estratégicas subjacentes são promissoras para a recuperação e o crescimento.

Agora, com uma compreensão mais profunda dos fundamentos, vamos ver o que os gráficos têm a dizer sobre a trajetória dos preços das ações.

A tendência de alta de longo prazo está chegando ao fim?

A Apollo tem sido uma das ações do setor financeiro com melhor desempenho desde 2016, tendo gerado um retorno dez vezes maior (incluindo dividendos) aos seus investidores durante esse período.

Gráfico APO por TradingView

A ação mais do que duplicou em relação aos mínimos de outubro de 2023 no final de julho deste ano, mas esta queda recente pode ter encerrado esta tendência de alta, pelo menos no médio prazo.

O RSI de 28 dias caiu acentuadamente e todos os indicadores de tendência de médio prazo tornaram-se negativos. Considerando isso, os investidores que encaram esta queda como uma oportunidade de compra devem esperar antes de iniciar qualquer nova posição longa.



Os primeiros sinais de estabilidade surgirão apenas se a ação começar a ser negociada acima da sua média móvel de 100 dias e o indicador MACD (12,26,9) ficar verde. A menos que isso aconteça, as chances de queda continuarão.



Os traders de curto prazo com uma perspectiva de baixa devem tentar iniciar uma posição curta perto de US$ 105, com um stop loss acima da média móvel de 100 dias da ação, que está atualmente em US$ 114,75. Se a tendência de baixa persistir, a ação pode cair para seu mínimo de médio prazo, perto de US$ 78, onde é possível registrar lucros.