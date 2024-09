Você deveria comprar Cadence após a recente queda de 23%? Piper Sandler pensa assim

(NASDAQ: CDNS) passou por uma desaceleração notável recentemente, caindo mais de 23% no mês passado, mas os analistas da Piper Sandler veem isso como uma oportunidade.

Analistas continuam otimistas

Ao atualizar as ações de Neutra para Sobreponderada, eles mantiveram um preço-alvo altista de US$ 318, sugerindo uma valorização potencial de 25%.

Esta visão baseia-se em grande parte na crença de que a recente queda oferece um ponto de entrada lucrativo para um activo de software robusto no sector dos semicondutores.

O analista da Piper Sandler, Clarke Jeffries, destacou que, apesar do desempenho morno do segundo trimestre ter contribuído para este declínio – em meio a incertezas mais amplas do setor – a empresa está preparada para a recuperação.

Jeffries apontou desafios específicos, como a transição em curso nas tecnologias de verificação e as pressões do mercado chinês, mas permanece otimista quanto ao aumento nas entregas de verificação e às subsequentes melhorias financeiras nos próximos trimestres.

Os analistas da Baird reafirmaram recentemente sua confiança na Cadence, mantendo uma classificação Outperform, mas ajustando ligeiramente seu preço-alvo de US$ 341 para US$ 338 após a divulgação dos lucros do segundo trimestre.

Atribuíram este ligeiro ajustamento a uma recalibração das expectativas, mas prevêem revisões mais fortes das estimativas no AF25, o que poderá impulsionar ainda mais o stock.

Lucros do segundo trimestre da Cadence

Este sentimento é sustentado pelos lucros do segundo trimestre da Cadence, onde superou as expectativas com um EPS não-GAAP de US$ 1,28, superando as estimativas em US$ 0,05, e uma receita de US$ 1,06 bilhão que superou as previsões em US$ 20 milhões.

A empresa beneficiou de uma procura robusta nos setores de IA, hiperescala e automóvel, reforçando a sua situação financeira.

Olhando para a saúde financeira da Cadence de forma mais ampla, a empresa relatou um segundo trimestre resiliente, com uma carteira de pedidos de US$ 6,0 bilhões, sinalizando uma forte demanda contínua por suas ofertas.

As perspectivas fiscais para 2024 parecem promissoras, com receitas projetadas variando de US$ 4,60 bilhões a US$ 4,66 bilhões e margens operacionais não-GAAP esperadas entre 41,7% e 43,3%.

Para os próximos trimestres, a Cadence espera ganhar entre US$ 1,165 bilhão e US$ 1,195 bilhão em receitas. Eles também prevêem a manutenção de fortes lucros por ação não-GAAP, o que destaca a sua capacidade de continuar a ter um bom desempenho financeiro, mesmo quando o mercado é imprevisível.

Aquisição recente e fosso competitivo

Aprofundando-se nas operações fundamentais da Cadence, a proeza da empresa no setor EDA é notavelmente reforçada pelas suas ofertas de produtos inovadores e aquisições estratégicas, como a recente compra de sistemas BETA CAE.

Esta aquisição não apenas diversifica o portfólio de simulação da Cadence, mas também aumenta sua presença em vários setores críticos, incluindo automotivo e aeroespacial, potencialmente adicionando US$ 40 milhões em receitas para o ano fiscal de 2024.

Tais movimentos estratégicos são fundamentais à medida que a Cadence capitaliza as crescentes demandas no mercado de semicondutores orientados por IA, alavancando seu portfólio Cadence.AI e sistemas de hardware de próxima geração, como Palladium Z3 e Protium X3, que estão estabelecendo novos padrões em verificação e desempenho.

As perspectivas de negócios permanecem optimistas à medida que a Cadence continua a solidificar a sua liderança na verificação.

Espera-se que suas principais implantações de parceria e inovações de produtos gerem maior rendimento e desempenho, cruciais para o design de chips de IA.

Esses avanços posicionam a Cadence favoravelmente na dinâmica indústria de semicondutores, que deverá crescer significativamente, alimentada pelo aumento dos gastos em P&D dos principais participantes da IA e de outros setores de alto crescimento.

De uma perspectiva de avaliação, apesar da recente queda no preço das ações, com uma relação P/L futura de 42, a Cadence ainda é negociada com um prêmio em comparação aos seus pares, refletindo altas expectativas embutidas em sua trajetória de crescimento futuro.

Com estes aspectos em mente, passamos agora à análise técnica para explorar o que os gráficos sugerem sobre a trajetória dos preços das ações da Cadence, particularmente à luz dos recentes movimentos do mercado e atualizações dos analistas.

Esta análise fornecerá outra lente através da qual avaliar as potenciais oportunidades de investimento na Cadence, à medida que ela continua a inovar e a liderar no espaço de design de semicondutores.

A tendência de alta de longo prazo permanece intacta

As ações da Cadence tiveram um desempenho notável no setor de semicondutores, subindo seis vezes em relação aos mínimos de 2020 nos últimos quatro anos.

O que torna este desempenho verdadeiramente notável é que as ações apresentaram uma volatilidade muito menor do que as dos seus pares na indústria de semicondutores, que é altamente cíclica.







Gráfico CDNS por TradingView

Embora as ações estejam a registar uma dinâmica de baixa a curto e médio prazo, a sua tendência ascendente a longo prazo permanece intacta, pelo que os acionistas existentes que compraram as ações a preços mais baixos não precisam de entrar em pânico.

A ação encontrou recentemente suporte acima de sua retração de Fibonacci de 38,2%, desde as mínimas de 2020 e a máxima deste ano em torno de US$ 241.

Os investidores que estão otimistas com as ações, como os analistas, podem comprá-las perto de US$ 250 com um stop loss de retração de Fibonacci de 38,2% a US$ 222.

Os traders que estão pessimistas em relação às ações, mas que ainda não iniciaram uma posição curta, devem abster-se de fazê-lo nos níveis atuais porque a ação sofreu um declínio dramático recentemente e o RSI nos gráficos diários atingiu níveis de sobrevenda.



Qualquer nova posição curta deve ser considerada apenas se a ação voltar para acima de US$ 280 ou se cair abaixo de US$ 223.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.