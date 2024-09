O mercado de criptomoedas e ações está enfrentando bastante instabilidade, já que os investidores estão preocupados com o aumento dos riscos de uma recessão e a queda do comércio de ienes japoneses. Com isso, mesmo com os ganhos recentes no mercado, o índice de medo e ganância caiu para a zona de medo extremo e o índice VIX está subindo.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Poodlana está funcionando a todo vapor

Copy link to section

Apesar dessas perdas, alguns segmentos da indústria cripto estão se saindo bem. Poodlana (POODL), uma nova meme coin na plataforma Solana, está funcionando a todo vapor, realizando uma das vendas de tokens de melhor desempenho do ano.

Nas últimas três semanas, investidores de todo o mundo já investiram mais de US$ 5,59 milhões no token.

Eles têm bons motivos para isso, já que as meme coins estão entre os ativos de melhor desempenho do ano. Dados mostram que uma nova meme coin como a Dogwifhat (WIF) alcançou uma capitalização de mercado superior a US$ 1,72 bilhão.

De acordo com o Solscan, a Dogwifhat possui 176.127 holders. Supondo que todos os holders possuam a mesma quantidade — o que não é o caso — isso significa que cada um possui quase US$ 10.000. Estima-se que o WIF tenha criado alguns milionários.

O mesmo está acontecendo com outros tokens como Bonk, Popcat, Brett e Cat in a Dogs World, que têm um valor de mercado de mais de US$ 500 milhões.

Poodlana se posicionou como o melhor token com tema de cachorro. Em primeiro lugar, seu nome é uma referência ao Poodle, uma das raças mais caras do Japão. Além disso, os desenvolvedores a promoveram como o creme de la creme do mercado de luxo.

Neste caso, eles a descreveram como a Hermes da indústria cripto. Como mencionei antes, a Hermes se tornou uma das marcas de luxo mais resilientes do mundo, superando continuamente concorrentes como Dior e Kering.

Além disso, a Poodlana escolheu a Solana como sua blockchain de preferência. A Solana se tornou uma das redes blockchain mais populares para desenvolvedores de meme coins devido aos seus custos de transação extremamente baixos.

Poodlana é diferente da maioria das vendas de tokens

Copy link to section

Os usuários estão comprando o token POODL por várias outras razões. Uma das mais importantes é que ele começará a ser negociado pouco depois do término da venda de tokens. Mais precisamente, estará disponível em algumas Exchanges Descentralizadas (DEX) da Solana, como a Raydium, às 12:00 UTC do dia 16 de agosto.

Esta é uma abordagem importante, pois significa que os compradores de tokens terão a oportunidade de sair das suas negociações imediatamente. No passado, alguns tokens não foram listados ou permaneceram por muitos meses sem serem listados, levando a perdas substanciais entre os usuários.

Além disso, os usuários podem utilizar várias moedas para comprar o token. As mais populares são stablecoins como Tether, USD Coin e até mesmo o dólar americano. Também foi criada uma venda de tokens escalonada, onde o preço continua subindo após dois dias, o que significa que os primeiros compradores adquiriram o token com um grande desconto em comparação com aqueles que o comprarão no último dia da venda.

Para ser claro: investir em tokens pré-venda envolve alguns riscos, o que explica a necessidade de os investidores terem as melhores estratégias de gerenciamento de risco. A melhor abordagem é garantir que você invista apenas fundos que esteja confortável em perder, pois as coisas podem não sair como o esperado. Você pode comprar o token Poodlana aqui.