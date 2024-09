Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Sunrun Inc (NASDAQ: RUN) subiu mais de 15% na quarta-feira depois que a rival SunPower Corporation (NASDAQ: SPWR) pediu falência após meses de lutas relacionadas a taxas de juros mais altas.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

A SPWR enfrentou recentemente alegações de má conduta financeira que contribuíram para que a GLJ Research classificasse as ações da SunPower como “sem valor” em julho.

Mas a ruína da SunPower pode ser uma bênção para a Sunrun, que já está em negociações para trazer alguns de seus ex-revendedores como parceiros.

Na teleconferência de resultados esta manhã, a executiva-chefe da Sunrun, Mary Powell, apelidou a falência da SPWR como uma oportunidade para a Sunrun “ganhar participação de forma financeiramente disciplinada e comedida”.

As ações da Sunrun recuperaram quase todo o seu prejuízo desde o início de 2024.

Sunrun traz executivos da SPWR a bordo

Copy link to section

Sunrun também contratou Ellen Struck e Matt Brost – dois ex-executivos da SunPower Corporation na quarta-feira. Struck e Brost chefiarão o negócio de novas residências na empresa de soluções solares residenciais.

“Esperamos um crescimento estratégico no segmento de novas residências nos próximos trimestres”, disse o CEO Powell aos analistas na teleconferência de hoje.

Além disso, a RUN relatou um lucro surpresa em seu segundo trimestre financeiro na quarta-feira.

A sua receita também superou as estimativas de Street para proporcionar confiança de que a geração de caixa cairá entre US$ 350 milhões e US$ 600 milhões em 2025.

A Sunrun instalou 265 megawatts-hora de capacidade de armazenamento no segundo trimestre – um aumento de 152% ano após ano. Você pode ler o comunicado completo de lucros da empresa listada na Nasdaq neste link.

Goldman Sachs aumenta preço-alvo das ações da Sunrun

Copy link to section

Sunrun gerou US$ 217 milhões em dinheiro no trimestre recentemente concluído. Ela permanecerá focada nas margens, mas está comprometida em lançar novos produtos e serviços para “expandir os valores de vida do cliente” nos próximos meses, conforme comunicado de imprensa da empresa na quarta-feira.

Isso e os comentários otimistas sobre a divulgação de lucros foram suficientes para que Brian Lee, analista do Goldman Sachs, aumentasse seu preço-alvo no RUN para US$ 20, o que sinaliza o potencial para outro ganho de 5,0% a partir daqui.

A empresa de investimento espera que o forte fluxo de caixa e a falência da SunPower proporcionem ganhos contínuos de participação de mercado para a Sunrun no futuro.

O otimismo de Lee é amplamente partilhado por outros analistas de Wall Street. O preço-alvo médio das ações da Sunrun atualmente está em US$ 22 ainda mais alto, o que se traduz em uma vantagem de cerca de 16% a partir daqui. Ainda assim, a RUN não é uma ação atraente para investidores em rendimentos, uma vez que atualmente não paga dividendos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.