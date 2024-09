As ações do Shopify disparam 22% com a queda dos lucros, apesar da desaceleração nos gastos do consumidor: hora de comprar?

As ações do Shopify subiram 22% hoje, após uma queda nos lucros e uma previsão saudável para o resto do ano.

A empresa viu um aumento na demanda por seu software de comércio eletrônico, apesar da desaceleração nos gastos dos consumidores.

Os resultados são notáveis porque concorrentes como a Amazon e a Etsy, nas suas respectivas teleconferências recentemente, queixaram-se de que o abrandamento dos gastos dos consumidores teve um impacto negativo nos seus negócios. O Shopify, no entanto, fez tais reclamações.

A empresa relatou vendas de US$ 2,05 bilhões contra expectativas de US$ 2,01 bilhões. O lucro por ação atingiu US$ 0,26, contra as expectativas de US$ 0,2. A margem operacional da empresa foi de 15%, contra expectativas de 12%.

Diversificado em todos os tipos de empresas

De acordo com o presidente do Shopify, Harley Finkelstein, sua empresa conseguiu resistir à tempestade de gastos do consumidor devido à sua base diversificada de clientes.

Acho que grande parte do motivo pelo qual não estamos vendo a mesma coisa que outros podem ver é porque simplesmente temos comerciantes em vários setores verticais e em muitas [geografias].

O presidente também mencionou como algumas das maiores marcas continuam a aderir à plataforma Shopify. Marcas como Casper, QVC e Barnes & Noble começaram a usar os produtos da empresa neste trimestre. Esta é uma das razões pelas quais a empresa conseguiu um desempenho melhor do que seus concorrentes neste trimestre. Os consumidores estão gastando menos, o que significa que estão gastando em qualidade.

A maioria das marcas de alta qualidade está migrando para o Shopify, trazendo consigo seus clientes. Como consequência, o Shopify continua a conquistar participação de mercado dos concorrentes.

O Ponto de Venda Shopify é outra fonte de receita que não existia há 5 anos na forma que existe agora. O valor bruto da mercadoria para o PoS do Shopify ultrapassou a marca de US$ 100 bilhões este ano.

O facto de um conjunto diversificado de empresas preferir o Shopify para vender os seus produtos significa que a ciclicidade é menos importante para a empresa do que para os seus concorrentes. O ambiente de gastos mais fraco, portanto, não é um problema tão grande quanto o mercado pensava.

O que isso significa para os investidores?

Desde fevereiro deste ano, o estoque do Shopify caiu quase pela metade. Em retrospectiva, esta foi uma reacção exagerada ao pressuposto de que um consumidor mais fraco levaria a menores gastos e, portanto, a menores lucros para a empresa. Sabemos agora que não foi esse o caso e que a empresa está optimista no seu desempenho para o resto do ano.

Pode parecer que o mercado reagiu exageradamente ao relatório de lucros. Apesar dessa reação, as ações ainda estão disponíveis a um preço atraente devido à queda de 50% desde fevereiro. Alguém que está entrando agora ainda poderá extrair um pouco das melhores perspectivas de curto prazo da empresa.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.