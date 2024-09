Quase 50% dos mutuários de empréstimos estudantis antecipam o perdão de dívidas futuras: o que você precisa saber

Num inquérito recente, quase metade dos mutuários de empréstimos estudantis estão optimistas quanto ao futuro perdão das suas dívidas.

O relatório “Como a América paga pela faculdade”, de Sallie Mae, revela que 48% dos mutuários esperam que o governo desculpe os seus empréstimos para educação.

Este relatório anual, realizado entre 8 de abril e 14 de maio pela empresa global de pesquisa de mercado Ipsos, reuniu insights de 1.000 estudantes de graduação e 1.000 pais de estudantes de graduação.

Apesar do optimismo generalizado, os defensores dos consumidores advertem contra a tomada de decisões sobre empréstimos com base no pressuposto de que as dívidas serão canceladas.

Este aviso segue-se à rejeição do Supremo Tribunal do plano do presidente Joe Biden de perdoar até 20.000 dólares em dívidas estudantis por mutuário no verão passado, afetando dezenas de milhões de mutuários que não receberam o alívio previsto.

As próximas eleições introduzem mais incerteza

As próximas eleições presidenciais introduzem mais incertezas em relação aos programas existentes de perdão de empréstimos estudantis.

Durante seu mandato, o ex-presidente Donald Trump pediu o cancelamento dos programas de alívio de empréstimos do Departamento de Educação dos EUA, incluindo a amplamente utilizada iniciativa Public Service Loan Forgiveness (PSLF).

Este programa beneficia funcionários públicos, como membros das forças armadas dos EUA, socorristas, defensores públicos, promotores e professores.

Trump pretendia reduzir o orçamento do departamento e suspendeu um regulamento concebido para o perdão de empréstimos a estudantes fraudados pelas suas escolas.

Por outro lado, a administração do presidente Joe Biden introduziu um novo plano de reembolso acessível conhecido como SAVE, que visa agilizar o perdão para muitos mutuários.

Esta iniciativa está atualmente suspensa devido a uma série de desafios legais.

Estratégias alternativas para gerenciar custos educacionais

“Pedir empréstimos para a faculdade faz sentido para algumas famílias, mas é fundamental ter um plano e fazê-lo com responsabilidade”, disse Rick Castellano, vice-presidente da Sallie Mae, em comunicado.

Com o futuro incerto do perdão dos empréstimos estudantis, as famílias são incentivadas a explorar estratégias alternativas para gerir os custos da educação.

Essas estratégias incluem a busca de bolsas de estudo, subsídios e oportunidades de estudo e trabalho, bem como a consideração de faculdades comunitárias ou universidades estaduais para reduzir as despesas com mensalidades.

Além disso, a criação de um orçamento e de um plano financeiro detalhados pode ajudar as famílias a evitar empréstimos excessivos e a gerir as suas despesas relacionadas com a educação de forma mais eficaz.

A dívida de empréstimos estudantis continua a ser um problema significativo nos Estados Unidos, com os mutuários devendo colectivamente mais de 1,7 biliões de dólares.

Este peso da dívida tem implicações generalizadas, afectando a capacidade dos mutuários de comprar casas, iniciar negócios e poupar para a reforma.

Como tal, o debate sobre o perdão dos empréstimos estudantis e as políticas de reembolso continua a ser um tema crítico nas discussões nacionais.

À medida que o debate sobre o perdão dos empréstimos estudantis continua, é essencial que os mutuários se mantenham informados sobre potenciais mudanças políticas e abordem os empréstimos com cautela.

Ao considerar estratégias alternativas e manter uma abordagem responsável ao endividamento, as famílias podem gerir melhor as suas despesas relacionadas com a educação e evitar as armadilhas do endividamento excessivo.

