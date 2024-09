Trump promete reabastecer Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA se for eleito presidente

O candidato presidencial republicano, Donald Trump, prometeu reabastecer imediatamente a Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) dos EUA se vencer as eleições presidenciais em novembro.

Numa entrevista à Fox News na quarta-feira, Trump enfatizou a necessidade crítica de reabastecer o SPR, que está no seu nível mais baixo desde 1983.

“Temos que preencher imediatamente as reservas estratégicas”, afirmou Trump.

“Não precisamos de energia de nenhum outro país. Temos que reabastecer as reservas estratégicas. É o número mais baixo que já existiu.”

Reserva Estratégica de Petróleo: Situação actual

O SPR, o maior abastecimento mundial de petróleo bruto de emergência, é armazenado em enormes cavernas de sal ao longo da costa do Golfo do México.

Foi criado em resposta à grave escassez de petróleo e aos aumentos de preços causados pelo embargo petrolífero de 1973-1974 imposto pela Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC).

Este embargo, uma reacção ao apoio dos EUA a Israel durante a Guerra do Yom Kippur, expôs a vulnerabilidade dos EUA às perturbações no fornecimento de petróleo estrangeiro.

Em 26 de julho, a SPR detinha 375 milhões de barris de petróleo, pouco mais da metade da sua capacidade total de 714 milhões de barris.

Retornar aos níveis observados durante a presidência de Trump exigiria que os EUA comprassem quase 300 milhões de barris de petróleo bruto, necessitando de nova aprovação de financiamento por parte do Congresso.

As críticas de Trump ao uso do SPR por Biden

Em 2022, o presidente Joe Biden liberou aproximadamente 180 milhões de barris do SPR para mitigar o aumento dos preços dos combustíveis após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Esta decisão tornou-se um ponto de discórdia entre os republicanos, que acusam a administração Biden de usar o SPR para manter baixos os preços da gasolina em ano eleitoral. Os EUA consomem cerca de 20 milhões de barris de petróleo diariamente, de acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA.

Trump criticou a estratégia de Biden, afirmando:

“Ele está usando as reservas estratégicas, que são destinadas aos militares, que são destinadas à guerra e a coisas muito importantes, ele está usando-as para tentar manter os preços da gasolina baixos e não podemos permitir que isso aconteça”.

Movimentos recentes para reabastecer o SPR pela administração Biden

Nas últimas semanas, a Casa Branca começou a reabastecer o SPR, aproveitando os preços mais baixos do petróleo.

Na semana passada, o Departamento de Energia anunciou a compra de mais 4,65 milhões de barris. A Saudi Aramco, a maior empresa petrolífera do mundo, referiu na sua recente divulgação de resultados que espera que estas compras continuem, contribuindo para uma procura saudável de petróleo nos próximos meses.

Giovanni Staunovo, analista de commodities do UBS, mencionou que o Congresso autorizou atualmente gastos suficientes para comprar cerca de 15 milhões de barris a mais de petróleo bruto.

“Os inventários estratégicos de petróleo utilizados de forma adequada podem reduzir a volatilidade do preço do petróleo, por isso faz sentido ter inventários suficientemente elevados”, explicou Staunovo no relatório do FT.

“Mas considerando a quantidade de gasolina que os EUA consomem, manter stocks estratégicos de produtos refinados faria mais sentido”, acrescentou.

O histórico de Trump na SPR

Trump destacou os seus esforços para reabastecer o SPR durante a sua presidência, dizendo: “Eu estava a preenchê-lo em níveis que eles nunca viram antes”.

No entanto, de acordo com dados da Energy Information Administration (EIA), o SPR foi reduzido em 57 milhões de barris durante o mandato de Trump.

Trump tinha, em 2020, proposto comprar 77 milhões de barris para a reserva, à medida que os preços do petróleo caíam devido à pandemia de Covid-19. Mas o Congresso controlado pelos Democratas rejeitou os 3 mil milhões de dólares em financiamento que teriam pago a compra, descrevendo-os como um subsídio às grandes empresas petrolíferas.

Amrita Sen, diretora de pesquisa da Energy Aspects, destacou que o Congresso determinou uma série de vendas durante a presidência de Trump para reduzir o tamanho do SPR para 400 milhões de barris até 2027.

O preço do petróleo de referência Brent subiu 2,1% na quarta-feira, para US$ 78,12, aproximadamente o mesmo nível que estava antes dos comentários de Trump.

O potencial para compras significativas para reabastecer o SPR poderá influenciar os mercados e os preços do petróleo nos próximos meses, especialmente se as políticas propostas por Trump se concretizarem.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.