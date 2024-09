Os tokens de exchanges descentralizadas (DEX) se juntaram ao resto da indústria cripto em uma venda massiva. Uniswap (UNI), a maior DEX do setor, caiu para US$ 5,56, uma queda de mais de 66% em relação ao seu ponto mais alto deste ano.

Da mesma forma, o Raydium (RAY), a maior DEX da Solana, caiu para US$ 1,60, bem abaixo do recorde de US$ 3,30 do ano. Outros tokens DEX, como Jupiter e dYdX, também sofreram quedas acentuadas nas últimas semanas.

A mesma tendência ocorreu na indústria de exchanges centralizadas, com as ações da Coinbase recuando para US$ 180, uma queda de 37% em relação ao ponto mais alto deste ano. Apesar dessas dificuldades, a DTX Exchange está funcionando a todo vapor, com sua venda de tokens em andamento.

Os volumes de DEX caíram

Essa tendência ocorreu com base em dados recentes que mostram que o volume negociado nas plataformas DEX caiu em relação ao ponto mais alto deste ano. Em julho, o volume atingiu mais de US$ 190 bilhões, mas ficou abaixo dos US$ 250 bilhões registrados em março deste ano.

DEX volume | Source: DeFi Llama

A recente queda ocorreu devido à venda massiva de Bitcoin e outras altcoins. Após atingir um recorde de US$ 73.500 em março, o Bitcoin entrou em um mercado em baixa e estava em torno de US$ 54.000 na manhã de quinta-feira.

Essa tendência pode continuar se as criptomoedas permanecerem sob pressão nos próximos meses, como alguns analistas esperam. Eles citam os desafios recentes causados pelo aumento das taxas de juro por parte do Banco do Japão (BoJ), que provocou uma grande reversão de um carry trade estimado em mais de US$ 500 bilhões.

O recuo dos tokens DEX, como Raydium e Uniswap, reflete o desempenho de outras criptomoedas, como Ethereum e Solana, que também têm enfrentado quedas.

DTX Exchange está desafiando a gravidade

Apesar dos desafios na indústria cripto, um ativo está em alta: a DTX Exchange.

Dados em seu site mostram que a exchange arrecadou mais de US$ 1,23 milhão nas últimas semanas, tornando-se uma das principais vendas de tokens deste ano.

A DTX Exchange visa mudar o setor de negociação de criptomoedas e ações, incorporando esses ativos em uma plataforma descentralizada. Usando sua plataforma, os usuários poderão comprar e vender milhares de ativos como criptomoedas, forex, contratos por diferença e commodities.

Outro recurso de destaque é que os usuários poderão acessar uma alavancagem de até 1.000x ao usar a plataforma. Mais importante ainda, os desenvolvedores esperam que a plataforma gerencie inicialmente mais de US$ 175 milhões em volume, um volume que lhe dará um lucro diário de US$ 3,5 milhões.

Parte desses lucros será destinada aos investidores VIP da pré-venda, oferecendo oportunidades de renda passiva robustas.

Portanto, investir no token DTX dá aos usuários a chance de possuir uma plataforma destinada a dominar os mercados de cripto e CFD. Ao longo dos anos, projetos similares geraram milionários.

Por exemplo, o token UNI da Uniswap tem uma capitalização de mercado superior a US$ 3 bilhões, tornando-se maior do que algumas empresas conhecidas, como GameStop, SiriusXM e AMC Holdings. Todas essas empresas geraram milionários ao longo dos anos. Diferente das meme coins como a Dogwifhat, a DTX é um projeto cripto com uma utilidade real, o que significa que pode se destacar com o tempo. Você pode comprar o token DTX em seu site.