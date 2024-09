Banco central da Índia mantém taxa de juro inalterada em 6,5% devido à elevada inflação alimentar

O Comité de Política Monetária (MPC) do Reserve Bank of India (RBI) manteve a taxa Repo estável em 6,5% pela nona reunião consecutiva, citando a persistente inflação alimentar como uma ameaça significativa à inflação a retalho.

A decisão foi anunciada na quinta-feira, 8 de agosto, e a orientação da política monetária permanece em ‘retirada da acomodação’.

Como resultado da decisão do MPC, espera-se que os bancos mantenham as suas actuais taxas de juro, garantindo que as prestações mensais equiparadas (EMIs) dos empréstimos permanecerão inalteradas.

Esta estabilidade proporciona alívio aos mutuários que têm estado preocupados com potenciais aumentos nos pagamentos dos seus empréstimos.

O RBI também manteve a sua projecção de crescimento do produto interno bruto (PIB) para o ano fiscal de 2025 em 7,2% e a previsão de inflação a retalho em 4,5%, apesar dos desafios contínuos com a inflação alimentar.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou a previsão de crescimento do PIB da Índia no AF25 em 20 pontos base, para 7% em Julho.

Inflação alimentar persistente

Ao longo dos últimos meses, o RBI manifestou preocupação crescente com a elevada inflação alimentar, o que representa um risco para a trajetória geral de desinflação.

A inflação global, medida pelas variações homólogas do índice de preços ao consumidor (IPC) de toda a Índia, subiu para 5,1% em Junho, face a 4,8% em Maio. A inflação alimentar, em particular, aumentou para 8,4% em Junho, face a 7,9% em Maio.

O RBI disse em um comunicado:

A inflação alimentar, com um peso de cerca de 46% no cabaz do IPC, contribuiu para mais de 75% da inflação global em Maio e Junho. Os preços dos vegetais aumentaram acentuadamente e contribuíram com cerca de 35% para a inflação em Junho. As elevadas pressões inflacionárias persistiram também em outros produtos alimentares importantes.

O governador do RBI, Shaktikanta Das, enfatizou a necessidade de estabilidade de preços para alcançar um crescimento elevado, observando que o MPC deve permanecer vigilante para evitar os efeitos colaterais da persistente inflação alimentar.

O banco central disse que se espera um certo alívio na inflação dos alimentos devido à recuperação nas monções do sudoeste e ao progresso saudável na semeadura. Os stocks reguladores de cereais continuam acima das normas.

Fixou a inflação do IPC para 2024-25 em 4,5%, desde que houvesse monções normais.

Ação da taxa do Fed provavelmente orientará a posição futura do RBI: analistas

Os recentes movimentos rápidos nos mercados globais, impulsionados pelas tensões no Médio Oriente, pela valorização do iene japonês e pelas preocupações quanto a uma recessão nos EUA, aumentaram as expectativas de cortes nas taxas por parte da Reserva Federal dos EUA.

Madhavi Arora, economista-chefe da Emkay Global Financial Services, disse:

Compreendemos que a mudança nos debates sobre as narrativas globais exige que o RBI seja flexível. No entanto, a volatilidade no câmbio e nas taxas de câmbio da Índia tem sido administrável em meio às recentes turbulências no mercado global, dando flexibilidade ao RBI para permanecer focado na inflação interna e na gestão de risco do setor financeiro. Mantemos que o pivô do Fed precederá e impactará a mudança de postura e ação de taxa do RBI. Além disso, permanecer relativamente agressivo e destacar a ainda evasiva meta de inflação durável de 4% só criará um carregamento indesejado de INR, numa altura em que o RBI ainda está sobrecarregado com a gestão do problema da abundância, especialmente no H1FY25.

Arora, no entanto, acrescentou que as projecções de crescimento da Índia feitas pelo RBI (7,2% para o AF25) são excessivamente optimistas, com uma dinâmica de procura mais fraca provavelmente manterá a inflação subjacente sob pressão.

De acordo com uma declaração do HDFC Bank:

As expectativas de um corte nas taxas por parte da Reserva Federal dos EUA aumentaram significativamente nas últimas semanas, com apelos para um corte nas taxas de 50 pontos base já em Setembro e cortes acumulados nas taxas de 115 pontos base esperados em 2024. Embora algumas destas expectativas pareçam sobrecarregado nesta fase, vemos uma grande probabilidade de a Fed iniciar o seu ciclo de redução das taxas em Setembro – entregando um corte de 25 pontos base. Isto poderia ter implicações para a rupia e o RBI poderia começar a alinhar a sua política monetária com o ciclo de taxas global para reduzir quaisquer desvios de política futuros significativos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.