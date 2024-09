Aumento dos ultra-ricos na Ásia: Hong Kong e Singapura competem pelo domínio

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

A rápida expansão de indivíduos com patrimônio líquido ultra-alto (UHNWIs) na Ásia deve redefinir o cenário global de riqueza.

Com a expectativa de 35 novos UHNWIs surgindo diariamente, a região está prestes a ver seu número total de indivíduos ultra-ricos crescer para aproximadamente 230.000 até 2027 — quase 40% maior do que em 2023.

Esse aumento dramático posicionará a Ásia como a segunda maior concentração de UHNWIs, atrás apenas da América do Norte. No entanto, na taxa atual de crescimento, pode não demorar muito para que a Ásia assuma o primeiro lugar.

Competição esquenta entre Hong Kong e Cingapura

À medida que a riqueza da Ásia se expande, também aumenta a competição para atrair esses UHNWIs recém-formados. Hong Kong e Cingapura estão liderando a investida, cada um alavancando seus pontos fortes únicos para se tornar o principal centro de gestão de patrimônio da região.

Cingapura capitalizou incentivos fiscais e um ambiente regulatório favorável aos negócios para atrair mais de 1.100 family offices, administrando mais de US$ 4 trilhões — um aumento em relação aos cerca de 100 de apenas uma década atrás, de acordo com um relatório da Knight Frank.

Hong Kong, tradicionalmente o player dominante no setor de gestão de patrimônio da Ásia, também está competindo para manter seu status.

O setor de gestão de patrimônio da cidade registrou o crescimento mais rápido em ativos sob gestão nos cinco anos anteriores a 2022.

No entanto, mudanças recentes nos cenários geopolítico e econômico levaram alguns indivíduos ricos a transferir seus ativos para Cingapura.

Em resposta, as autoridades de Hong Kong introduziram novos incentivos voltados para family offices e opções de residência para indivíduos que investem pelo menos HK$ 30 milhões na cidade.

A ascensão de Singapura como um centro de riqueza

O rápido crescimento de Cingapura como um centro de gestão de patrimônio pode ser atribuído às suas iniciativas estratégicas para atrair family offices. Embora a cidade-estado tenha aumentado com sucesso o número de family offices, o impacto direto no investimento local permanece incerto.

No verão passado, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) ajustou seus incentivos para encorajar family offices a investir nos mercados de ações do país e em projetos relacionados ao clima.

No entanto, o fluxo de family offices teve impacto mínimo no mercado imobiliário residencial, indicando que essas instituições privadas ainda precisam estabelecer raízes profundas na economia local.

Apesar desses desafios, espera-se que o setor de gestão de patrimônio em Cingapura cresça significativamente.

A riqueza financeira registrada em Cingapura deve aumentar a uma taxa de 9% até 2027, posicionando a cidade-estado como um dos três principais centros de gestão de patrimônio do mundo, ao lado de Hong Kong e Suíça.

Resposta de Hong Kong e perspectivas futuras

O setor de gestão de patrimônio de Hong Kong não está parado. A comunidade de family offices da cidade, atualmente com cerca de 400, está pronta para se expandir com metas para mais 200 family offices até 2025.

Em outubro de 2022, Hong Kong introduziu uma política para incentivar indivíduos ricos a investir pelo menos HK$ 30 milhões em ações ou ativos locais como parte do Capital Investment Entrant Scheme, que deverá desempenhar um papel central no fortalecimento do setor de gestão de patrimônio da cidade.

Especialistas permanecem otimistas sobre as perspectivas de Hong Kong. O sucesso da cidade como um centro de riqueza está intimamente ligado à expansão da economia chinesa e sua capacidade de atrair indivíduos ricos do continente.

Embora o crescimento econômico da China deva desacelerar para 4,5% até 2025, ante 8,4% em 2020, essas taxas de crescimento ainda devem apoiar a ambição de Hong Kong de se tornar o principal centro de gestão de patrimônio do mundo até 2027, potencialmente ultrapassando a Suíça.

Uma competição equilibrada entre Hong Kong e Singapura

A competição entre Hong Kong e Cingapura pelos ultra-ricos da Ásia não é necessariamente um jogo de soma zero.

A rápida criação de riqueza regional fortalece ambas as cidades. Cingapura está atraindo riqueza emergente de países como Indonésia, Tailândia, Malásia e Vietnã, enquanto Hong Kong continua sendo o centro dominante para riqueza gerada na China continental.

O principal desafio para ambas as cidades está na capacidade de implementar estruturas regulatórias que incentivem investimentos genuínos em suas economias locais.

Embora Hong Kong e Cingapura tenham atraído family offices com sucesso, a verdadeira medida de seu sucesso será se esses escritórios contribuem para o crescimento econômico sustentável por meio de investimentos locais substanciais.

O futuro da gestão de patrimônio na Ásia

À medida que o cenário de gestão de patrimônio da Ásia continua a evoluir, tanto Hong Kong quanto Cingapura enfrentam o desafio de manter sua vantagem competitiva.

O foco será em como cada cidade pode promover um ambiente que não apenas atraia indivíduos ultra-ricos, mas também os incentive a investir na economia local.

Para Cingapura, isso pode envolver refinar ainda mais seus incentivos para garantir que family offices contribuam para o crescimento econômico de longo prazo. Hong Kong, por outro lado, precisará alavancar seus laços estreitos com a China continental para continuar atraindo riqueza da maior economia da região.

Em última análise, o sucesso de ambas as cidades dependerá de sua capacidade de equilibrar as necessidades dos UHNWIs com os objetivos econômicos mais amplos de seus respectivos governos.

À medida que a riqueza da Ásia continua a crescer, a competição entre Hong Kong e Cingapura provavelmente se intensificará, com ambas as cidades se esforçando para se tornar o principal centro de gestão de patrimônio da região.

