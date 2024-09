Como a fraca coroa norueguesa (NOK) está impulsionando o crescimento do turismo e das exportações de frutos do mar

O enfraquecimento da moeda norueguesa, a coroa (NOK), está se tornando uma faca de dois gumes para o país.

Por um lado, está impulsionando um aumento no turismo, atraindo visitantes que antes achavam o país proibitivamente caro. Por outro, está impulsionando as exportações de frutos do mar, mesmo que o declínio da moeda levante preocupações sobre a economia em geral.

Este cenário complexo destaca como o cenário financeiro da Noruega está evoluindo sob o peso da desvalorização da moeda.

Depreciação da moeda impulsiona o turismo

Historicamente conhecida como um dos destinos turísticos mais caros da Europa, a Noruega agora está recebendo um fluxo significativo de turistas, graças ao valor enfraquecido de sua moeda.

Desde o início de 2024, a coroa norueguesa se desvalorizou 5,85% em relação ao dólar americano e 4,84% em relação ao euro.

Essa tendência, que começou em 2014 com a queda nos preços do petróleo bruto, continuou a tornar a Noruega mais acessível para viajantes internacionais.

Evolução do número de noites de hóspedes de turistas em hotéis em relação às mudanças no valor da moeda NOK

Países como China, Estados Unidos, Alemanha, Holanda e os vizinhos Suécia e Dinamarca agora estão enviando mais turistas para a Noruega.

O apelo das maravilhas naturais da Noruega, dos fiordes majestosos à fascinante aurora boreal, agora está mais acessível a um maior número de visitantes.

De acordo com a Statista, o mercado de viagens e turismo da Noruega deve gerar US$ 4.682 milhões (€ 4.291 milhões) em 2024. A projeção é que esse mercado cresça a uma taxa anual de 3,03% de 2024 a 2029, podendo atingir um valor de US$ 5.436 milhões (€ 4.977 milhões) até 2029.

O enfraquecimento da coroa é um fator-chave nesse crescimento previsto, tornando a Noruega um destino mais atraente para viajantes preocupados com o orçamento.

Exportações de frutos do mar da Noruega aumentam

A desvalorização da coroa também teve um impacto significativo na indústria de frutos do mar da Noruega, um componente vital da economia do país.

Em julho, as exportações de frutos do mar da Noruega atingiram NOK 13 bilhões (US$ 1,18 bilhão/€ 1,08 bilhão), marcando um aumento de 6% em comparação ao mesmo período do ano passado.

Esse aumento no valor das exportações ocorre apesar de uma queda acentuada nos preços do salmão, o que normalmente pressionaria a receita.

Christian Chramer, CEO do Norwegian Seafood Council, atribuiu esse crescimento principalmente ao efeito cambial.

“Vemos que um declínio acentuado nos preços do salmão foi compensado pelo crescimento do volume e, no final, é o efeito da moeda que agrega valor”, explicou Chramer.

Os principais mercados de exportação de frutos do mar da Noruega em julho incluíram Polônia, Dinamarca e Holanda, com o país exportando para 111 países, um a mais que em julho do ano passado.

O valor das exportações de frutos do mar noruegueses atingiu um recorde histórico em 2023, com NOK 172 bilhões em frutos do mar enviados para fora do país. Chramer observou que a desvalorização da coroa contribuiu com quase NOK 15 bilhões para esse total, ressaltando o impacto da moeda na indústria.

Por que a coroa está caindo?

A coroa norueguesa, outrora um símbolo de força econômica, sofreu um enfraquecimento significativo na última década.

O declínio da moeda está ligado principalmente à grande dependência do país das exportações de petróleo e gás.

À medida que os preços globais do petróleo caíram, o valor da coroa também caiu.

Além disso, as incertezas econômicas globais e a aversão ao risco levaram a uma liquidação da coroa, que é considerada uma das moedas mais voláteis entre os países do G10.

O rápido declínio da inflação enfraqueceu ainda mais a moeda, sinalizando que a economia pode estar esfriando mais rápido do que o previsto e afetando a confiança dos investidores.

O banco central da Noruega, Norges Bank, não tem uma meta política para a coroa, mas reconhece a importância da moeda para a inflação e a atividade econômica.

A governadora Ida Wolden Bache enfatizou que uma postura monetária mais rígida normalmente fortalece a coroa, mas o ambiente atual apresenta desafios.

Os analistas não estão particularmente otimistas quanto às perspectivas de curto prazo da coroa.

O estrategista de câmbio do Commerzbank, Volkmar Baur, observou que, embora uma postura restritiva do Norges Bank possa aumentar a confiança do mercado, ganhos significativos para a NOK são improváveis no atual ambiente de aversão ao risco.

Francesco Pesole, estrategista de câmbio do ING, ecoou esse sentimento, reconhecendo a dificuldade de prever uma recuperação da coroa em meio à alta volatilidade do mercado.

No entanto, Pesole sugeriu que uma correção na taxa de câmbio EUR/NOK pode ser possível, com uma recuperação maior esperada na NOK em comparação à coroa sueca (SEK) devido a diferentes políticas monetárias.

Embora o retorno a níveis mais fortes permaneça incerto, a depreciação da coroa está atualmente proporcionando um impulso temporário a setores como turismo e exportação de frutos do mar.

No entanto, as implicações econômicas mais amplas de uma moeda fraca continuam a lançar uma sombra sobre o futuro financeiro da Noruega.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.