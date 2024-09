Os preços da prata subirão na próxima semana enquanto os mercados observam os dados de inflação?

Os preços da prata permaneceram relativamente baixos na sexta-feira, caminhando para mais um declínio semanal significativo.

Os investidores estão observando atentamente os indicadores econômicos para obter insights sobre possíveis cortes nas taxas de juros dos EUA em setembro, além de ficarem de olho nos dados de inflação da próxima semana.

Apesar dos reveses recentes, a prata demonstrou alguma resiliência ao manter o suporte acima de sua média móvel de 200 dias, embora os traders permaneçam cautelosos sobre o potencial de mais movimentos de queda.

Faixa de negociação da prata: navegando pelos principais níveis de suporte e resistência

A atividade de negociação da semana passada na prata (XAG/USD) revelou o desenvolvimento de uma faixa de negociação, com os compradores respeitando a média móvel de 200 dias como um nível de suporte chave em US$ 26,11 e a média móvel de 50 dias atuando como resistência em US$ 29,41.

Esse padrão sugere que a prata pode continuar sendo negociada dentro de uma ampla faixa no curto prazo, enquanto o mercado aguarda sinais econômicos mais definitivos.

Suporte adicional é encontrado no nível de retração de 50% de US$ 27,22, enquanto resistência é encontrada no nível de retração de 50% de US$ 29,54.

Esses níveis são essenciais para os traders, pois indicam onde o preço pode encontrar pressão significativa de compra ou venda.

Decisões de taxas do Fed: equilibrando a inflação e as expectativas do mercado

Os formuladores de políticas do Federal Reserve estão andando na corda bamba enquanto avaliam a inflação em queda em relação ao potencial de futuros cortes nas taxas.

De acordo com a ferramenta CME FedWatch, os mercados estão atualmente precificando uma probabilidade de 55% de um corte de 50 pontos-base na taxa de juros em setembro, com outro corte esperado para dezembro.

O Fed enfatizou que suas decisões serão guiadas por dados econômicos e não pela volatilidade do mercado de ações, dando maior importância aos próximos dados de inflação.

Os lançamentos do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e do Índice de Preços ao Produtor (IPP) da próxima semana serão cruciais para moldar a trajetória da política do Fed.

Esses indicadores fornecerão mais clareza sobre se a inflação está diminuindo o suficiente para justificar um corte nas taxas ou se o Fed precisará manter sua postura atual para controlar as pressões sobre os preços.

Resiliência do mercado de trabalho: um fator nas perspectivas da prata

Dados recentes sobre pedidos de auxílio-desemprego nos EUA surpreenderam os mercados ao serem melhores do que o esperado, aliviando preocupações sobre uma possível fraqueza no mercado de trabalho.

Essa resiliência no mercado de trabalho acrescenta outra camada de complexidade ao processo de tomada de decisões do Fed, já que dados sólidos sobre emprego podem amenizar a urgência de cortes nas taxas.

Para a prata, a interação entre dados econômicos e a política do Fed é particularmente significativa.

Se o Fed optar por cortes nas taxas, isso poderá levar a um dólar americano mais fraco e a rendimentos de títulos mais baixos, ambos fatores que sustentam preços mais altos da prata.

Por outro lado, se o Fed mantiver sua postura atual, a prata poderá enfrentar ainda mais pressão de baixa.

Potencial da prata: uma perspectiva cautelosamente otimista

Apesar da atual tendência de baixa, a perspectiva de longo prazo para a prata permanece cautelosamente otimista. O metal está bem posicionado para se beneficiar de múltiplos cenários, incluindo maior aversão ao risco ou expectativas de condições monetárias mais frouxas.

Se a inflação diminuir e o Fed prosseguir com os cortes nas taxas, a prata poderá ressurgir, já que os investidores buscam ativos de refúgio seguro.

Além disso, o papel duplo da prata como metal industrial e precioso fornece suporte adicional.

No caso de uma crise econômica, a prata pode se beneficiar de seu status de porto seguro.

Por outro lado, se a economia permanecer forte, a demanda industrial por prata pode ajudar a elevar os preços.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.