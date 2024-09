Por que a pressão de Trump para a supervisão presidencial das decisões sobre taxas de juros do Fed é uma jogada arriscada

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google Notícias para notícias de última hora >

Donald Trump reacendeu um antigo debate sobre a independência do Federal Reserve (Fed) ao pedir a supervisão presidencial das decisões sobre taxas de juros.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Durante uma coletiva de imprensa em sua residência em Mar-a-Lago, o ex-presidente expressou seu desejo de ter voz ativa na decisão do Fed de ajustar as taxas de juros, uma medida que poderia alterar fundamentalmente o sistema financeiro dos EUA.

A frustração de Trump reflete um descontentamento crescente entre o público americano com o ritmo lento do Fed na redução das taxas de juros.

No entanto, as implicações de tal mudança de política vão muito além da postura política.

Se o presidente ganhasse influência sobre a política monetária do Fed, isso poderia minar a independência do banco central e ter consequências de longo alcance para a economia dos EUA.

Os perigos da politização da Fed

Copy link to section

O Federal Reserve foi criado para operar independentemente de influências políticas para garantir que as decisões de política monetária sejam tomadas com base em dados econômicos e considerações de longo prazo, em vez de ganhos políticos de curto prazo.

O apelo de Trump por controle presidencial sobre as taxas de juros desafia esse princípio, remontando a uma época em que a interferência política no sistema bancário central levava a resultados desastrosos.

Um paralelo histórico notável é a década de 1970, sob o presidente Richard Nixon, que pressionou o Fed a manter as taxas de juros baixas, contribuindo para o fenômeno econômico conhecido como estagflação — uma combinação de crescimento econômico estagnado e alta inflação.

Mais recentemente, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, exerceu influência semelhante sobre o banco central de seu país, resultando em grave instabilidade econômica, incluindo inflação crescente e desvalorização da moeda.

A insistência de Trump de que ele tem “melhor instinto” do que as autoridades do Fed não é apenas um floreio retórico.

Isso sinaliza uma possível mudança em direção a um banco central politizado, onde as decisões podem ser influenciadas pelos ciclos eleitorais e não pelas realidades econômicas.

Tal medida poderia corroer a credibilidade do Fed e desestabilizar os mercados financeiros, que dependem do julgamento independente do banco central para orientar as expectativas econômicas.

Implicações econômicas de um Fed politizado

Copy link to section

Permitir que o presidente controle as decisões sobre as taxas de juros pode ter consequências profundas para os mercados de capitais dos EUA.

Se a política monetária ficar sujeita a caprichos políticos, os investidores podem perder a confiança na capacidade do Fed de administrar a inflação e o crescimento econômico, levando ao aumento da volatilidade nos mercados.

A percepção de que a política monetária está sendo usada como uma ferramenta política também pode levar à perda de credibilidade do dólar americano no cenário global.

Investidores e governos estrangeiros podem questionar a estabilidade do sistema financeiro dos EUA, potencialmente reduzindo a demanda por ativos dos EUA e aumentando os custos de empréstimos para o governo dos EUA.

Na prática, um Fed politizado poderia levar à manipulação das taxas de juros para atender aos interesses eleitorais do partido no poder.

Por exemplo, aumentar as taxas de juros perto de uma eleição pode ser politicamente prejudicial, levando à pressão sobre o Fed para manter as taxas artificialmente baixas, mesmo que as condições econômicas justifiquem um aumento.

Esse cenário pode agravar os desequilíbrios econômicos e contribuir para a instabilidade a longo prazo.

Uma dinâmica semelhante é observada em muitas economias emergentes, onde os governos controlam os preços de bens essenciais, como combustível e eletricidade, para manter o favor político.

Organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional muitas vezes precisam intervir para corrigir essas distorções, o que pode levar a crises econômicas.

A necessidade da independência do banco central

Copy link to section

A independência do Federal Reserve é a pedra angular da política econômica moderna, e o banco central deve operar livre de influência política.

Embora as críticas de Trump à forma como o Fed lida com as taxas de juros possam repercutir em alguns, conceder ao presidente o poder de ditar a política monetária estabeleceria um precedente perigoso.

A integridade da economia dos EUA depende da capacidade do Fed de tomar decisões com base em análises econômicas objetivas, não em considerações políticas.

Politizar o Fed pode levar a ganhos de curto prazo para alguns, mas acabaria minando a estabilidade e a prosperidade da economia dos EUA.

Concluindo, embora as preocupações de Trump sobre o atual ambiente de taxas de juros possam ser válidas, sua proposta de dar ao presidente o controle sobre a política monetária do Fed está repleta de riscos.

Tal medida provavelmente corroeria a independência do banco central, desestabilizaria os mercados financeiros e colocaria a economia dos EUA no caminho da instabilidade de longo prazo.

O Fed deve permanecer uma instituição independente, livre de interferência política, para garantir a força e a estabilidade contínuas da economia dos EUA.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.