Quanto vale Tim Walz, a escolha de Kamala Harris para vice-presidente?

À medida que a corrida presidencial dos EUA em 2024 se intensifica, muita atenção tem sido dada às origens financeiras dos candidatos.

Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

Um dos contrastes mais notáveis é entre o governador de Minnesota, Tim Walz, o companheiro de chapa recentemente anunciado de Kamala Harris e outras figuras proeminentes na disputa.

A situação financeira de Walz é surpreendentemente modesta, especialmente se comparada à dos candidatos mais ricos, o que faz de suas raízes de classe trabalhadora um ponto focal de sua campanha.

Histórico de Tim Walz: Uma vida de serviço

Copy link to section

Em um comício na Filadélfia, sua primeira aparição pública desde que foi escolhido como companheiro de chapa de Kamala Harris, Tim Walz recorreu à sua educação de classe trabalhadora e carreira no serviço público para se conectar com os eleitores.

Walz, ex-professor de escola pública e membro da Guarda Nacional do Exército, passou a maior parte de sua vida no serviço público.

Suas origens humildes e dedicação ao serviço não apenas moldaram suas visões políticas, mas também mantiveram seu portfólio financeiro relativamente modesto.

De acordo com a Forbes, o patrimônio líquido de Walz é estimado em pouco mais de US$ 1 milhão, o que o coloca mais próximo do americano médio de sua idade do que seus colegas candidatos.

De acordo com um estudo de 2019 realizado por economistas do Federal Reserve e da Universidade de Wisconsin, o patrimônio líquido médio de americanos com a idade de Walz é de aproximadamente US$ 540.000, considerando pensões, benefícios da previdência social e outros ativos.

A composição da riqueza de Walz: Um perfil financeiro incomum

Copy link to section

O que diferencia Walz é a composição de sua riqueza. Ao contrário de muitos americanos, Walz e sua esposa, Gwen — uma professora de escola pública de longa data — não parecem possuir ações, títulos ou uma casa.

Pouco depois de Walz se tornar governador, eles venderam sua residência de cinco quartos em Mankato, Minnesota.

A maior parte de sua riqueza vem de pensões governamentais obtidas ao longo de suas carreiras estaduais, federais e militares.

A Forbes estima que essas pensões, que somam cerca de US$ 1 milhão, representam quase todo o seu patrimônio líquido.

Esse perfil financeiro é atípico em comparação a outros candidatos presidenciais e vice-presidenciais.

Por exemplo, Kamala Harris, que também passou grande parte de sua carreira no serviço público, tem um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 8 milhões, em parte devido à carreira anterior de seu marido Doug Emhoff como advogado do entretenimento.

Do lado republicano, a riqueza de Donald Trump, estimada em US$ 4,8 bilhões, vem em grande parte de seus empreendimentos no setor privado.

Até mesmo Robert F. Kennedy Jr., um candidato independente, ostenta um patrimônio líquido de cerca de US$ 15 milhões.

A chapa Harris-Walz: contrastes de riqueza e origem

Copy link to section

A chapa Harris-Walz apresenta um contraste gritante não apenas em termos de política, mas também em termos de contexto financeiro.

Embora a origem rica de Harris e a carreira jurídica de seu marido tenham contribuído para um portfólio financeiro mais substancial, os recursos modestos de Walz enfatizam sua conexão com o americano médio.

Sua situação financeira reflete a de muitos eleitores, especialmente aqueles no Centro-Oeste e outros estados indecisos, onde as dificuldades econômicas são uma preocupação fundamental.

A modéstia financeira de Walz é ainda mais destacada pelo fato de que ele e sua esposa não parecem ter investimentos ou interesses comerciais significativos.

A decisão de vender a casa e depender de pensões do governo ressalta seu comprometimento com o serviço público em detrimento da acumulação de riqueza pessoal.

Isso contrasta com outros candidatos que acumularam riqueza por meio de empreendimentos no setor privado ou palestras lucrativas.

Percepção pública e estratégia de campanha

Copy link to section

A situação financeira de Walz pode servir tanto como uma força quanto como uma vulnerabilidade na campanha.

Por um lado, seu modesto patrimônio líquido permite que ele se posicione como um candidato que entende os desafios econômicos enfrentados por muitos americanos.

Sua narrativa de serviço público e modéstia financeira repercute entre os eleitores que se sentem desconectados da elite mais rica.

Por outro lado, sua falta de riqueza substancial pode ser percebida como uma desvantagem em um cenário político onde o poder financeiro muitas vezes se traduz em influência e recursos.

A campanha Harris-Walz parece estar aproveitando a origem operária de Walz para atrair eleitores desiludidos com os candidatos mais ricos.

No comício da Filadélfia, Walz contrastou sua vida de serviço com a do ex-presidente Trump, afirmando: “Ele não sabe nada sobre serviço. Ele não tem tempo para isso, porque está muito ocupado servindo a si mesmo.”

É provável que essa mensagem tenha ressonância entre os eleitores que buscam um candidato que represente seus interesses e entenda suas dificuldades.

O caminho a seguir: Divulgação financeira e perspectivas

Copy link to section

À medida que a eleição se aproxima, mais detalhes sobre a situação financeira de Walz podem vir à tona.

Suas divulgações financeiras ao Congresso em 2019 fornecem algumas informações sobre seus ativos, incluindo pensões do governo e uma pequena conta poupança para faculdade.

No entanto, ainda há algumas incertezas, como o valor exato das pensões e quaisquer possíveis mudanças em sua situação financeira desde que se tornou governador.

Se a chapa Harris-Walz vencer a Casa Branca, a situação financeira de Walz provavelmente melhorará.

O salário de US$ 235.000 do vice-presidente seria um aumento significativo em relação ao seu atual salário de governador, e sua pensão federal também aumentaria em valor.

Além disso, ex-vice-presidentes geralmente têm oportunidades de aumentar sua riqueza por meio de palestras, contratos de livros e outros empreendimentos nos correios.

Em muitos aspectos, a situação financeira de Walz se assemelha à de Mike Pence quando ele foi escolhido como companheiro de chapa de Donald Trump em 2016.

Pence, um governador do Centro-Oeste com um patrimônio líquido modesto baseado principalmente em pensões, viu sua situação financeira melhorar significativamente depois de deixar o cargo.

Se a história se repetir, Walz poderá ver uma trajetória semelhante.

À medida que a eleição avança, a modéstia financeira de Walz pode ser tanto uma vantagem quanto um desafio, enquanto ele navega em um cenário político dominado por riqueza e poder.

Independentemente do resultado, sua história oferece uma narrativa convincente de dedicação ao serviço público e comprometimento com os valores que ressoam com muitos eleitores americanos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.