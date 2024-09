À medida que a economia dos EUA mostra sinais de desaceleração, destacados pelos dados recentes de emprego que ficaram aquém das expectativas, os investidores estão buscando oportunidades estáveis.

De acordo com David Kostin, estrategista-chefe de ações dos EUA no Goldman Sachs, mudar o foco para ações resilientes pode ser crucial.

Aqui estão três ações que se destacam por seu potencial de bom desempenho, mesmo em uma crise:

F5 Inc (NASDAQ: FFIV)

As ações da F5 estão atualmente em queda de cerca de 6,0% em relação à máxima do ano.

A fraqueza recente compensa uma oportunidade de construir uma posição neste nome de crescimento estável que pode ter desempenho superior em uma economia em desaceleração, escreveu Kostin, do Goldman Sachs, em um relatório recente.

Com 16 pontos percentuais, a variabilidade do crescimento do EBITDA de 10 anos da F5 Inc. está no limite superior em relação aos seus pares no momento da redação deste artigo.

As ações da empresa de segurança em nuvem podem ser uma ótima escolha para o segundo semestre de 2024, já que sua administração citou os ventos favoráveis da IA ao emitir uma orientação melhor do que o esperado para o quarto trimestre financeiro no final de julho.

Domino’s Pizza Inc (NYSE: DPZ)

O estrategista do Goldman Sachs, David Kostin, também espera que a Domino’s Pizza ofereça crescimento estável em uma economia em desaceleração.

A variabilidade do crescimento do EBITDA de 10 anos da rede de pizzarias sediada em Michigan está fixada em 7 pontos percentuais no momento da escrita. O consenso é que a DPZ aumente a receita em 7% e o EPS em até 10% em seu ano fiscal atual.

Falando com o apresentador do Mad Money Jim Cramer no mês passado, Russell Weiner – o presidente-executivo da Domino’s disse que “o valor nunca foi tão alto” ao revelar um aumento nos pedidos. O CEO Weiner também previu força contínua nos negócios de sua empresa nos EUA na época.

As ações da Domino’s atualmente pagam um rendimento de dividendos de 1,38%, o que é outro bom motivo para tê-la em seu portfólio.

Zoetis Inc (NYSE: ZTS)

A empresa de investimentos recomenda possuir ações da Zoetis para se posicionar diante de uma possível desaceleração econômica nos Estados Unidos.

No início de agosto, a empresa de medicamentos e vacinas para animais de estimação superou as estimativas de receita para seu segundo trimestre financeiro e aumentou sua projeção para o ano inteiro para a mesma métrica em cerca de US$ 50 milhões.

Ainda assim, o ZTS caiu mais de 5,0% em relação ao início de 2024, o que o torna ainda mais atraente como um investimento em escrita.

A empresa listada em Nova York viu “impressionante crescimento operacional global” tanto em negócios de animais de companhia quanto de pecuária em seu último trimestre relatado.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.