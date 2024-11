Ações da Wipro sobem 5% com lucros do segundo trimestre e anúncio de bônus de ações

As ações da Wipro Ltd subiram mais de 5% no início do pregão de sexta-feira, após o anúncio da empresa sobre seus lucros do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 e uma emissão de ações bônus.

Advertisement Você está procurando sinais e alertas de traders profissionais? Registre-se no Invezz Signals™ GRATUITAMENTE. Leva 2 minutos.

As ações subiram até 5,34%, atingindo ₹ 557,05 na BSE, impulsionadas pelo forte desempenho da receita e pelo anúncio de bônus de ações de 1:1.

Advertisement

Desempenho do Q2FY25 aumenta a confiança dos investidores

Copy link to section

A Wipro, quarta maior exportadora de serviços de software da Índia, relatou uma receita de serviços de TI de ₹ 22.196 crore no trimestre encerrado em setembro, refletindo um aumento sequencial de 1,4% em relação aos ₹ 21.896,3 crore do trimestre anterior.

Em dólares, a empresa registrou receita de US$ 2.660 milhões, um aumento de 1,3% em relação aos US$ 2.625,9 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 25.

A Wipro registrou um aumento sequencial de 28,8% nas reservas de grandes negócios, atingindo US$ 1,5 bilhão, sinalizando uma demanda robusta apesar dos obstáculos macroeconômicos.

O EBIT de serviços de TI da empresa aumentou 3,5%, para ₹ 3.732 crore, com a margem EBIT melhorando em 30 pontos-base, para 16,8%, de 16,5% no trimestre anterior.

Apesar do relatório de lucros otimista, a orientação da Wipro para o terceiro trimestre do ano fiscal de 25 foi cautelosa.

A empresa previu uma receita de serviços de TI na faixa de US$ 2,607 bilhões a US$ 2,660 bilhões, o que representa um declínio sequencial de -2,0% para um crescimento estável em termos de moeda constante, refletindo tendências sazonais fracas.

Emissão de ações bônus alimenta otimismo do mercado

Copy link to section

Aumentando o entusiasmo dos investidores, o conselho da Wipro anunciou uma emissão de ações bônus de 1:1, o que significa que os acionistas receberão uma ação adicional para cada ação possuída.

A emissão de bônus reflete a estratégia da Wipro de aumentar o valor para os acionistas e recompensar investidores de longo prazo.

Às 10h45 de sexta-feira, as ações da Wipro estavam sendo negociadas 4,39% mais altas, a ₹ 552,00 por ação na BSE, refletindo o sentimento positivo do mercado após o anúncio.

Analistas avaliam resultados e perspectivas do segundo trimestre

Copy link to section

Nomura elogiou o desempenho da Wipro, observando que os resultados do segundo trimestre da empresa superaram as expectativas em métricas importantes.

Apesar do forte impulso dos grandes negócios, a Nomura destacou que a orientação cautelosa da Wipro para o terceiro trimestre reflete os desafios sazonais.

A corretora manteve sua classificação de ‘Compra’ para a Wipro, com um preço-alvo de ₹ 680 por ação.

Enquanto isso, a Antique Stock Broking adotou uma visão mais moderada, reconhecendo o desempenho positivo do segundo trimestre, mas sinalizando preocupações sobre o desempenho inferior da Wipro em relação a concorrentes como Infosys e HCL Technologies.

A corretora observou que a Wipro tem enfrentado um declínio maior do que o esperado em consultoria e gastos discricionários nos últimos trimestres.

A Antique manteve sua classificação de ‘Manter’ para as ações da Wipro, mantendo o preço-alvo inalterado em ₹ 575 por ação.

A empresa ajustou suas previsões de receita para os anos fiscais de 2026 e 2027, reduzindo-as em 1%-2%, ao mesmo tempo em que reduziu suas estimativas de EPS em 2%-3%.

Perspectiva temperada por tendências sazonais

Copy link to section

Embora o padrão ouro da Wipro em grandes negócios e margens estáveis ofereça uma perspectiva positiva, os analistas permanecem cautelosos quanto às perspectivas de curto prazo.

A orientação para o trimestre de dezembro aponta para um crescimento moderado, com fraqueza sazonal e aumentos salariais previstos para impactar a lucratividade.

O desempenho das ações da Wipro provavelmente dependerá de quão bem a empresa enfrentará esses desafios, especialmente porque busca estabilizar as margens apesar das pressões salariais.